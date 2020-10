Farina est une femme talentueuse. J’adore son ambiance, son attitude et ce pouvoir féminin qu’elle possède. Collaborer avec elle me remplit d’émotion car ensemble nous sommes électricité et nous avons une chimie spectaculaire. Cette chanson représente la force et la détermination avec lesquelles nous nous faisons respecter malicieusement, mais en appelant les choses par leur nom

Thalia

Les chanteurs ont enregistré cette collaboration rythmique à New York. (Avec l’aimable autorisation de Thalía)

Le protagoniste de María la del barrio, qui fait partie d’une trilogie à la télévision mexicaine, s’est exprimé. Thalia Oui Farine Ils ont fait le clip vidéo à New York et dans une vidéo que le Mexicain a envoyée à ce médium, on peut voir qu’il y avait toujours une bonne chimie et que l’atmosphère était pleine de musique et de fêtes.

Des femmes autonomes

Concernant le projet Latin Music Queens, Thalia Oui Farine ils ont ajouté à Sofia ReyesEnsemble, ils soulignent l’importance des talents féminins dans l’industrie actuelle de la musique latine, en plus de montrer leurs processus de création, de la conceptualisation de chansons et de vidéos, à montrer au public ce qui se cache derrière leurs chansons préférées.

Thalía partage avec Who l’environnement qu’elle a vécu lors de l’enregistrement de la vidéo “ Soyez prudent ”