Thalia montre sa routine complexe d'exercices à domicile

La belle chanteuse Thalia Elle a continuellement motivé ses fans à s’entraîner comme elle et a récemment montré comment était sa routine d’exercice, avec laquelle elle se maintient en forme à 49 ans plus belle que jamais.

Il semble que Thalía n’ait pas permis à la pandémie d’interférer avec sa routine quotidienne, car si de nombreuses personnes, par exemple, ont abandonné l’exercice, la chanteuse a fait le contraire, se concentrant encore plus sur ses entraînements dans sa salle de gym à domicile.

Preuve en est que, récemment, il a publié une vidéo sur son compte Instagram officiel, montrant son élasticité tout en exécutant son élongation avant son Routine d’exercice du jour, impressionnant ses millions d’adeptes avec sa forme physique à 49 ans.

Dans l’enregistrement, Thalía est présentée comme simple avec une tenue faite maison de pantalons de jogging teints et à motifs d’étoiles, avec un chemisier court noué à l’abdomen et ses cheveux lâches avec des vagues naturelles.

En plus de Thalia Dans la salle de gym à domicile, elle était entourée d’un tapis roulant pour faire son cardio minutes par jour, il y avait aussi une machine multifonctionnelle pour entraîner les jambes et les bras, et une pile d’haltères qui servent à tonifier les différents groupes musculaires du corps.

C’est ainsi que l’actrice a également réussi à préserver sa jeunesse éternelle, avec une vie saine et équilibrée composée d’une alimentation équilibrée, sans excès, et de beaucoup d’exercice quotidien, motivant ses followers à adopter également de saines habitudes de vie.

Étirez le corps, étirez l’esprit », a écrit Thalia dans le post.

Cette vidéo a été publiée hier, dimanche 17 janvier, et compte à ce jour plus d’un million de vues et d’innombrables commentaires de ses followers qui l’idolâtrent dans chacune de ses publications.

Génial!!!! Aujourd’hui j’ai fait du Yoga “,” Unique “,” Cuerpazoooo “,” GODDESS EMPODERADA “,” J’aime ta discipline “,” OOOOO BICHA BONITAAA “,” Wow incroyable tu es le meilleur “,” Papa me le donne “,” Je t’aime ma petite côte ” , étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Il est à noter qu’une autre des disciplines préférées de Thalia c’est le yoga, qui a permis au chanteur de rester calme et clair ces derniers mois si compliqués à la suite de C0vid-19, une pandémie qui a complètement transformé le quotidien de la société à travers le monde.

Et c’est en fait qu’ils disent que 40 est le nouveau 20 et la chanteuse mexicaine Thalía semble illustrer cette phrase.

Bien qu’elle ait 49 ans, l’interprète de “Amor a la Mexicana” a l’air d’une silhouette spectaculaire et dans ce récent post sur Instagram, elle a montré comment elle se maintient.

Eh bien, l’année ne fait que commencer et Thalía ne s’octroie pas un seul jour sans faire de l’exercice et pour montrer la routine compliquée qu’elle exécute.

En plus de s’étirer, avec l’aide de son entraîneur personnel, Thalía a exécuté plusieurs mouvements sur son trapèze pour faire du Pilates.

Les étirements et les pompes composent la routine quotidienne de la chanteuse qui, dans divers exercices, montre comment elle finit par s’accrocher au trapèze pour renforcer ses muscles.

D’autre part, à propos de la figure de Thalia On a même dit à travers une légende urbaine qu’il avait enlevé une paire de côtes pour avoir cette taille minuscule.

Cependant, la chanteuse elle-même a ri de cette histoire, mais elle a clairement indiqué qu’après avoir été mère plusieurs fois, pratiquer le yoga l’aidait à rester en forme, ainsi qu’à avoir un équilibre entre l’esprit, l’âme. et le corps.

