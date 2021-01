Thalía réapparaît, donne des détails sur le drame qu’elle vit avec sa grand-mère | AP

Récemment, la chanteuse et actrice mexicaine Thalia a révélé dans une vidéo que la santé de son grand-mère, Eva Mange, est extrêmement délicate et à travers une vidéo a donné des détails sur le drame qu’elle vit avec sa grand-mère, alors qu’elle traverse des jours très compliqués.

Thalía a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle a parlé de la situation que traverse sa grand-mère, Eva Mange, qui souffre malheureusement de neuf ulcères cutanés appelés escarres, qui lui ont été présentés en raison des soins médiocres qu’elle a reçus. l’asile où il vivait.

C’est ainsi que la chanteuse mexicaine a annoncé que, pour l’instant, elle et sa famille traversent des moments d’obscurité.

Et c’est cela comme vous vous en souvenez, il y a quelques jours et grâce à Laura Zapata, l’état de santé délicat qu’Eva Mange, la grand-mère de l’actrice et Thalia.

Au départ, il n’a pas donné plus de détails sur ce qui s’était passé, c’est plus tard qu’il a fait partager à tout le monde le cauchemar que vivait la vieille femme.

Le soleil se couche en ce moment et j’ai décidé de faire cette vidéo, tu sais que je suis un livre ouvert pour te remercier pour tant d’amour, tant de lumière, pour tant de prières et de belles choses qui nous ont fait rejoindre ma famille, ma sœur Laura, à moi-même, mais surtout à ma grand-mère qui est actuellement en mauvaise santé », a-t-il commencé par dire.

Nous traversons une situation terrible. Ce n’est pas le moment, mais je tiens à vous remercier pour votre prudence et pour nous avoir donné cette intimité pour nous concentrer sur ce qui est urgent et ce qui est nécessaire pour aider ma grand-mère », a déclaré Thalía dans la vidéo.

En revanche, sa demi-sœur Laura Zapata a confirmé l’ouverture d’une enquête contre la personne chargée de prendre soin de sa grand-mère et les responsables de l’asile où elle résidait pour les mauvais traitements dont la femme avait été victime.

L’actrice a annoncé avoir découvert la situation dans laquelle se trouvait sa grand-mère lorsqu’elle a insisté pour lui rendre visite pour la première fois depuis plusieurs mois, effectuant auparavant une période de confinement de cinq jours dans le centre même – pour la surprendre à l’occasion de son décès. 103e anniversaire.

Après avoir appris la vérité, il a rapidement contacté Thalia, à qui il fit connaître les conditions d’abandon dans lesquelles il avait retrouvé Mme Mange; Il lui a même envoyé des photos des lésions cutanées dont elle a souffert pour avoir été négligée.

Ainsi, lorsqu’ils ont vu les conditions dans lesquelles se trouvait Eva Mange, tous deux ont décidé d’engager les poursuites judiciaires pertinentes, qui n’ont pas tardé à obtenir une réponse des autorités.

C’est une décision prise par nous deux. Elle savait qu’il venait la voir. Je lui ai immédiatement communiqué. Nous sommes main dans la main et à égalité », a confirmé Laura Zapata au programme Ventaneando.

Il est à noter que Laura Zapata a également précisé qu’elle et sa célèbre sœur avaient pris la décision d’admettre la femme à contrecœur pour son confort et son bonheur, afin qu’elle ne passe pas ses journées à la maison accompagnée uniquement par une infirmière, et a opté pour un Centre bien connu et cher que j’avais fréquenté pendant longtemps pour participer à un club de jour.

Je tiens à vous remercier tous pour le grand soutien que vous avez apporté à ma famille et à moi par rapport à la triste situation que nous traversons actuellement avec notre grand-mère », a écrit Thalia dans la publication de la vidéo.

Comme prévu, cette vidéo a fait une grande impression parmi ses abonnés et a jusqu’à présent près de 800 000 vues et des commentaires sans fin de la part des utilisateurs, car ils lui ont envoyé des messages d’encouragement et de soutien.

Les thalifans sont une famille, si vous allez bien nous le sommes aussi »,« Que Dieu vous bénisse ma reine »,« D. Eva dans mes prières, tout ira bien mes Thalis “,” Toujours avec toi !!! Que Dieu bénisse votre grand-mère !!! Je t’aime !!! “, étaient quelques-uns des commentaires.

