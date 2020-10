La septième et dernière saison des 100’s s’est terminée mercredi soir et la série s’est déroulée en beauté. Après avoir ramené plusieurs personnages disparus depuis longtemps, lors de la finale de la série de mercredi soir, “The Last War”, la série a ramené un personnage préféré des fans qui n’a pas été vu la saison 3, lorsque sa vie est devenue intempestive et extrêmement controversée. , fin. Attention: ce message contenait des spoilers majeurs pour The 100 Season 7.

Après une saison complète de travail jusqu’à la “Dernière Guerre”, Clarke Griffin elle-même est entrée dans le test final pour sauver toute l’humanité, seulement pour être accueillie par son amante perdue depuis longtemps, Lexa, bien que son retour ne soit pas tout ce qu’il semblait. Alors qu’Alycia Debnam-Carey est revenue dans The 100 en tant que personnage, elle a joué dans les saisons 2 et 3, “Lexa” était le juge de Clarke, la personne même qui déterminait si elle était digne de transcender ou non. Comme pour les autres personnages, les juges du test ont pris la forme de la personne même avec laquelle Clarke avait un lien profond, son «plus grand amour», ce qui n’est pas surprenant qu’elle voie Lexa, la personne même dont la mort hante encore ses saisons plus tard. .

Bien que The 100 ne soit pas étranger à dire au revoir à ses personnages – il s’agit d’une émission se déroulant dans un monde post-apocalyptique, après tout – la mort de Lexa s’était avérée être peut-être le moment le plus controversé de l’histoire de la série (classement à côté de la récente disparition de Bellamy Blake) et est quelque chose qui s’avère toujours être un point de friction parmi certains téléspectateurs. Introduite pour la première fois dans la saison 2, Lexa était rapidement devenue un personnage préféré des fans et une balise pour les fans LGBTQ + de la série, qui a été félicitée pour son inclusion. Les choses, cependant, se sont effondrées le 3 mars 2016, lorsque la série a diffusé le septième épisode de sa troisième saison, “Treize”. Après une saison de construction de la relation entre Lexa et Clarke, ils ont finalement consommé leur relation à combustion lente, bien que quelques minutes après, Lexa ait été abattue.

Alors que certains voyaient la mort comme une autre causalité de The 100, et le résultat de Debnam-Carey étant le personnage principal de Fear The Walking Dead, beaucoup d’autres pensaient qu’il s’agissait d’un exemple du trope nuisible Bury Your Gays, déclenchant une réaction généralisée. Dans les semaines qui ont suivi, les cotes de la série ont chuté et certains fans ont lancé le mouvement #LGBTFansDeserveBetter, recueillant plus de 175 000 $ pour le projet Trevor. Le retour de bâton a même finalement incité le showrunner Jason Rothenberg à présenter des excuses.

Dans une lettre ouverte aux fans, Rothenberg a reconnu que la relation entre Clarke et Lexa “avait une plus grande importance que je ne le pensais” et que “une représentation très importante a été emportée par une balle perdue”. Il a expliqué que «la pensée derrière la tragédie ultime qui suivait la joie ultime était d’augmenter le drame et de souligner la fragilité universelle de la vie. Mais le résultat final est devenu tout autre chose – la perpétuation du trope inquiétant« Enterrez vos gays ». Continuant à expliquer le raisonnement derrière la mort de Lexa, Rothenberg s’est excusé, écrivant: «Je suis vraiment désolé de ne pas avoir reconnu cela aussi pleinement que j’aurais dû», et a dit, «sachant tout ce que je sais maintenant, la mort de Lexa se serait déroulée différemment. “

Dans le post, Rothenberg a déclaré que la mort de Lexa est une perte que Clarke emporterait «avec elle pour toujours», ce qui est vrai. Tout au long des saisons qui ont suivi, la mort de Lexa a hanté Clarke et la présence du personnage était une constante. Elle est même brièvement revenue plus tard dans la saison 3 alors que Clarke entrait dans la ville lumière, et les fans ont également compris les multiples baisses de noms, ce qui ne faisait que renforcer l’espoir que Lexa reviendrait un jour.