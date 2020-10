HISTOIRES CONNEXES

Le combat de Clarke Griffin est peut-être terminé après la finale de la série de mercredi, mais nos jours dans le monde des 100 ne sont pas nécessairement comptés.

Le statut du spin-off proposé du drame de science-fiction, potentiellement intitulé The 100: Second Dawn, reste «en suspens», a déclaré le showrunner Jason Rothenberg à TVLine. «Les conversations se déroulent maintenant à un niveau si élevé qu’elles ne m’incluent pas. J’espère recevoir un appel un de ces jours et avoir de bonnes nouvelles à ce sujet. J’adorerais pouvoir continuer ces aventures. J’adore ces acteurs et j’aime tellement le monde de la série.

Se déroulant 97 ans avant les événements de The 100, la retombée potentielle a été introduite via un pilote de porte dérobée lors de la dernière saison de l’émission. L’épisode a présenté aux téléspectateurs la fille de Cadogan, Callie (jouée par Iola Evans) et son fils Reese (joué par Adain Bradley), qui ont chacun des opinions très différentes sur leur père. Leo Howard, qui a joué un jeune musicien nommé August dans le pilote de la porte dérobée, a récemment fait une série régulière sur The CW’s Legacies.

Rothenberg a partagé certaines de ses idées pour la préquelle avec TVLine, y compris des «épisodes de flashback de style perdu» aux temps pré-apocalypse, ainsi qu’un plan pour amener les personnages dans l’espace à un moment donné. «Les arrière, arrière, arrière-grands-parents de Clarke sont là-haut sur l’Arche», a-t-il noté. «Pareil pour Bellamy, Raven et tous les personnages. J’ai un plan pour nous amener là-haut et rencontrer les ancêtres. Si nous avons la chance de raconter cette histoire, nous rencontrerons l’arrière-arrière-grand-grand-père Blake.

