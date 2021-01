Le maître de cérémonie du baccalauréat Chris Harrison est venu à la défense d’Ashley Iaconetti sur Instagram vendredi après avoir partagé un aperçu du prochain épisode de lundi. Iaconetti fera une apparition dans l’émission pour aider dans le voyage d’amour de la star Matt James. Bien qu’Iaconetti soit devenue un membre préféré des fans de la franchise Bachelor, une troll n’était pas satisfaite de sa dernière apparition, même avant sa diffusion.

Harrison a partagé une photo d’Iaconetti visitant le plateau de la nouvelle saison pour préparer les fans. “Eh bien regarde qui est venu pour aider [James] trouver l’amour “, a écrit Harrison.” Pour mémoire [Iaconetti] n’a pas pleuré une seule fois lors de la réalisation de cet épisode. “Bien que de nombreux fans aient été ravis de la voir, certains ont été déçus de la revoir.” La pauvre chose a tellement besoin de rester pertinente, son podcast ne suffit évidemment pas “, un fan a écrit.

Ce commentaire n’est pas passé inaperçu par Iaconnetti et Harrison. “Ouais, j’ai supplié les producteurs de m’avoir !! Ils ne m’ont pas invité ou quoi que ce soit”, a répondu sarcastiquement Iaconnetti. “Hey Nicki, suce ça,” dit Harrison au critique. “Nous avons spécifiquement demandé à mon amie de faire partie de l’émission et elle a eu la gentillesse de se mettre en quarantaine et de se joindre à nous! Allez troll ailleurs en faveur.”

Harrison a également répondu à un fan qui se demandait pourquoi l’équipe The Bachelor ne donnait pas seulement à Iaconetti son propre spectacle. “Ce n’est pas une mauvaise idée mais pas exactement comment ça marche,” répondit Harrison, ajoutant un emoji riant. Iaconnetti a rejoint la famille The Bachelor dans la saison 15 lorsqu’elle a concouru pour le cœur de Chris Soules et est depuis lors une guest star fréquente. Elle est également apparue dans Bachelor in Paradise et The Bachelor Winter Games, et est maintenant mariée à la co-star de Bachelor in Paradise, Jared Haibon. Elle co-anime également The Ben and Ashley I Almost Famous Podcast avec l’ancienne star de Bachelor Ben Higgins.

Bien que Iaconetti et Harrison soient devenus de bons amis grâce à The Bachelor, il n’a pas pu assister à son mariage avec Haibon. “Je pense que c’est peut-être le premier mariage de célibataire auquel il n’a pas assisté”, a expliqué Iaconetti sur son podcast, rapporte E! Nouvelles. “Mais il nous a envoyé un très beau cadeau de notre registre Crate & Barrel, et il a été très minutieux et sensible à ce qu’il a dit quand il a dû dire qu’il ne pouvait pas y aller. Comme, c’était une très longue explication et c’était très agréable. Même si c’était très décevant. ” La dernière apparition d’Iaconetti sur The Bachelor peut être vue lundi à 20 h HE sur ABC.