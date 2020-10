Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Avec une autre semaine de télévision passée, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions telles que The Haunting of Bly Manor, The Bachelorette, Days of Our Lives et The Amazing Race!

1 | Dans la hantise de Bly Manor finale (ALERTE SPOIL!), comment Dani a-t-il pu quitter les terres de Bly alors que Viola la possédait, alors que Rebecca était incapable de faire de même alors qu’elle était possédée par Peter Quint? Et à quelle heure (ou tard) dans la course de la saison avez-vous correctement deviné que le narrateur était en fait ce personnage?

2 | Dans la finale de la série existentielle de Room 104, pensez-vous que Keir a reçu les lys blancs ou les jonquilles? Ou cela n’a même pas d’importance?

3 | Comment, exactement, la Virginie de Fear the Walking Dead a-t-elle donné à son chasseur de primes un dessin de Morgan? L’a-t-elle décrit à la radio en espérant qu’Emile était un dessinateur décent?

4 | Comment, exactement, les protagonistes adolescents de The Walking Dead: World Beyond ont-ils passé une nuit à respirer les vapeurs toxiques de Blaze of Gory sans constamment tousser et siffler, attirant ainsi suffisamment de vides pour remplir un stade?

5 | Lovecraft Country a-t-il tranquillement déplacé l’observatoire avec le gadget de voyage dans le temps du Kansas (où Hippolyta semblait se diriger dans l’épisode 7) au Kentucky (comme indiqué par les chyrons dans l’épisode 9)?

6 | Aussi fascinant que soit The Vow, les docuseries HBO auraient-elles pu être 50% plus courtes et toujours être géniales?

7 | Si le gang Cannon de Fargo pouvait simplement traverser le cercle de feu qu’ils utilisaient pour piéger le camion des Italiens, pourquoi les Italiens n’ont-ils pas fait cela en premier pour s’échapper?

8 | Le tire-bouchon d’American Ninja Warrior est-il l’un des nouveaux obstacles les plus divertissants visuellement depuis longtemps?

9 | Nous avons toujours un petit rire à regarder le Noël de Big Brother entrer accidentellement pendant les pauses d’Enzo dans la salle de bain, mais nous devons nous demander: pourquoi Enzo laisse-t-il le verrou sur la position verte «Vacant» quand il est là-dedans? Aussi, est-ce que l’émission qui cherche désespérément à remplir le fait qu’Enzo prépare du thé a réellement du temps d’antenne?

10 | Dans Dancing With the Stars, l’hommage Flashdance de Justina Machado – dans lequel elle s’est fait jeter de l’eau sur elle à la fin de la routine – n’a-t-il pas vraiment semblé assez douloureux?

11 | Avez-vous dû rire lorsque cet appelant d’urgence a mis l’opérateur du 911 en attente pour qu’elle puisse passer une commande de restauration rapide au volant? En outre, cette émission est-elle étonnamment convaincante compte tenu de ses options très limitées pour les visuels (par exemple, regarder la police se rapprocher via une carte animée)?

12 | Le troisième jour, le ciel s’est certainement beaucoup éclairé en moins de 10 minutes qu’il a fallu à Helen pour se rendre sur la chaussée, hein?

13 | Quelqu’un soupçonne-t-il que NEXT est derrière le diagnostic de trouble cérébral de Paul LeBlanc? Que l’IA a corrompu tous les diagnostics, ainsi que sa prescription d’une manière qui crée des symptômes? Aussi, comment Shea a-t-elle pu obtenir un graveur à CM si rapidement (et avec une note d’elle) si elle et Paul étaient sur la route?

14 | Avez-vous été surpris que The Bachelorette ait si clairement (ou du moins apparemment) télégraphié le vainqueur de cette saison dès le départ? Ou pensez-vous que ce n’est qu’une fausse tête? Et y a-t-il jamais eu plus de drame inutile dans cette émission que la «querelle» Yossef / Tyler C.?

15 | Comme beaucoup de lecteurs l’ont noté, Kamp Koral: Under Years de Bob l’éponge reprend-il l’introduction du personnage principal à Sandy, qui, à notre connaissance, a eu lieu dans le pilote de la série originale?

16 | Malgré la courtoisie que la star de Days of Our Lives, Kristian Alfonso, a donnée aux fans sur sa chanson anticlimatique du cygne, le dernier épisode terne de Hope a-t-il dépassé toutes vos attentes déjà faibles?

17 | Parmi les nombreuses équipes qui ont lutté avec le Road Block à tambour en acier sur The Amazing Race, vous attendiez-vous à moitié à ce que les anciennes stars de la NFL DeAngelo et Gary soient les premières éliminées? De plus, pour quelles équipes vous enracinez-vous déjà?

18 | Compte tenu de la nature absurde des packages d’indices de The Masked Singer, ne fonctionnent-ils pas beaucoup mieux en tant que clips animés qu’ils ne l’ont jamais fait en tant que clips en direct?

19 | Est-ce que je peux voir votre voix «Let! Nous!! Voir!!! Votre!!!! Voix!!!!!” chanter avant chaque révélation… ça n’a pas de sens, puisque ce qu’ils attendent de faire, c’est de l’entendre? Ou est-ce simplement le titre de l’émission qui n’a aucun sens?

20 | Les Billboard Music Awards ont-ils été judicieux de se passer d’un public, même virtuel? Ou est-ce que tout ce silence a rendu les choses gênantes?

21 | Les photos d’époque luxuriantes de la première série Netflix de Shondaland, Bridgerton, vous ont-elles fait rater à nouveau Still Star-Crossed de Shondaland?

22 | NBC ne pourrait-elle pas – après avoir été confrontée à une telle réaction – avoir compromis et ne pas diffuser la mairie de Trump sur MSNBC et ses autres plates-formes? (Puisque le droit de se vanter d’un «plus grand public» est tout ce qu’il voulait?) Et quand tout a été dit et fait, Savannah Guthrie a-t-il sauvé un peu le bacon de NBC en évitant tout ce qui pourrait être considéré comme une discussion de softball? Enfin, quelles sont les chances qu’Allison Janney apparaisse sur SNL pour jouer l’électeur indécis qui a complimenté le sourire de Trump?

23 | Sur Supernatural, Steve Bacic, l’acteur jouant le pasteur, était-il trop reconnaissable en tant que Dr. Sexy de l’épisode préféré des fans «Changing Channels» pour jouer un nouveau personnage?

24 | L’aile ouest de HBO Max vous a-t-elle particulièrement ravi avec les petits camées – nous n’en gâcherons aucun ici – en revenant des membres de la distribution récurrents? Aussi, aurait-il dû y avoir une sorte de «Précédemment activé» pour offrir le contexte dans lequel Bartlet et Toby venaient d’avoir une querelle épique sur la stratégie de campagne?

25 | Les fans de Kate / Chrissy Metz de This Is Us devraient-ils craindre que son scénario ne soit pas du tout abordé dans les deux premiers teasers / bandes-annonces de la saison 5?

26 | Dans l’épisode 2 de Helstrom, la plupart des gens n’auraient-ils pas appelé le 911 après avoir rencontré une victime de délit de fuite, plutôt que de charger la personne qui saignait dans leur voiture et de la conduire à l’hôpital eux-mêmes?

27 | Puisque Kieran Culkin de Succession (pour Volkswagen), Brian Cox (McDonald’s) et Alan Ruck (LiftMaster) sont tous dans des publicités en ce moment, quelqu’un peut-il simplement les assembler et faire un épisode pour nous, s’il vous plaît?

Frappez les commentaires avec vos réponses – et toutes les autres questions que vous souhaitez partager!