Clare Crawley a les fans de The Bachelorette en état d’alerte après que la principale dame d’ABC a été repérée portant une bague en diamant à la main gauche sur de nouvelles photos obtenues par Page Six Monday. Au milieu des informations selon lesquelles Crawley quitte sa saison tôt après être tombée amoureuse de l’un de ses prétendants, laissant la place à Tayshia Adams en tant que deuxième Bachelorette de la saison, la main gauche de la coiffeuse de 39 ans était difficile à manquer car elle s’est promené dans une tenue chic décontractée lundi.

Il est peu probable que la bague soit un indice sur l’état de sa relation, cependant, comme Crawley avait précédemment révélé qu’elle portait une bague en diamant sur sa main gauche pour lui rappeler de toujours mettre son amour pour elle-même en premier. «Je me suis procuré une bague il y a quelque temps pour mon annulaire parce que je voulais signifier comme si c’était pour l’amour, non? Je voulais toujours signifier l’amour de soi avant tout», a-t-elle déclaré aux anciennes célibataires Rachel Lindsay et Becca Kufrin en Bachelor Happy Hour plus tôt ce mois-ci. La bague, a-t-elle poursuivi, est quelque chose «que personne ne pourra jamais lui enlever», quelle que soit la relation dans laquelle elle pourrait être. «Je ne demanderai jamais rien à un homme que je ne puisse pas obtenir par moi-même», at-elle attesté.

Après les photos qui ont fait surface lundi, Crawley s’est à nouveau adressée à sa bague, expliquant sur Instagram: «La vérité est que c’est un engagement envers moi-même avant tout, pour incarner l’amour de soi. Dans le passé, je me suis retrouvé dans des relations là où il y avait peu ou pas de réciprocité, et à la fin je me sentirais épuisé et vide. C’est ma promesse à moi-même, de m’assurer que j’ai toujours eu assez d’amour pour moi-même que quoi qu’il arrive, je m’engage à m’aimer sans condition, et c’est quelque chose de non l’homme pourrait m’enlever. “

Crawley, qui est apparue pour la première fois dans la saison de Juan Pablo Galavis de The Bachelor, a commencé sa propre recherche d’amour la semaine dernière lors de la première de la saison de The Bachelorette. Dès le départ, alors qu’elle rencontrait les hommes en lice pour son cœur, Crawley a été frappée par Dale Moss, un ancien footballeur de 32 ans devenu mannequin, se tournant vers la caméra après leur première rencontre et déclarant: “Je me sens vraiment comme si je vient de rencontrer mon mari. Je tremble. ” Moss avait clairement des sentiments similaires, partageant une photo de ce moment sur son Instagram avec la simple légende: “J’ai ressenti ça.”