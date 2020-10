“The Batman” est en danger, Robert Pattinson et le réalisateur ont des divergences | .

Rappelons-nous qu’après l’annonce de la trilogie tant attendue de “Homme chauve-souris”, la saga serait dirigée par Matt Reeves et avec Robert Pattinson, cependant, tout semble indiquer que les choses ne vont pas bien entre eux, ce qui pourrait mettre en péril la poursuite du tournage.

La semaine dernière a été la même où les mauvaises nouvelles sont arrivées Warner BrosEt tout tourne autour de l’annulation et des retards supplémentaires des premières les plus importantes programmées pour cette année, rappelez-vous que “The Batman” devrait apparaître sur grand écran jusqu’au 4 mars 2022.

Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, car il y a de fortes rumeurs qui assurent que les choses ne vont pas bien du tout sur le plateau, principalement en raison de la relation entre le protagoniste de la trilogie, le caméléon Robert Pattinson et le réalisateur. de celui-ci, Matt Reeves.

Et, est-ce que, selon les derniers rapports, la production du film est actuellement dans une crise puissante, car on suppose même que la nouvelle que Pattinson a été testé positif pour la maladie était fausse, et ils l’ont utilisée pour dissimuler le vrai raisons de la pause du tournage des scènes.

Il s’avère que, les Reeves, avaient exigé que les Britanniques prennent le temps de faire de l’exercice et de se mettre en forme.De plus, il a lui-même émis des commentaires d’une mauvaise manière, affirmant que l’acteur ne se consacrait pas du tout à faire ses routines de exercice pendant l’accouchement.

D’ailleurs, on dit que les tensions sont si fortes que, apparemment, le réalisateur ne veut pas retravailler avec le protagoniste, par conséquent, la trilogie tant attendue de “The Batman” ne deviendrait qu’un seul film.

Oui, toutes ces informations ci-dessus semblent vraiment catastrophiques pour ceux qui attendent avec impatience la première de la production cinématographique, nous savons également que Reeves a en fait dit qu’il avait choisi Robert pour son film pour ses talents d’acteur et non pour ses qualités lors de la réalisation de scènes. d’action.

De plus, le costume de “The Dark Knight”, semble être suffisamment rembourré pour que lorsque l’acteur le porte, il n’ait pas besoin d’avoir des muscles excessivement exagérés, car les téléspectateurs sont habitués à voir le super-héros de Gotham City.

Donc, si vous le souhaitez tous les deux, vous pouvez sûrement faire un excellent travail et le résultat final est le meilleur possible, et si vous réussissez, vous voudrez sûrement répéter avec les deux nouveaux versements comme prévu depuis le début.

Le film a tout le nécessaire pour être un grand succès au box-office, car rappelons-nous qu’au sein de son casting, il compte de grands interprètes tels que: Zöe Kravitz comme “Catwoman”, Paul Dano comme “Enigma”, Andy Serkis comme “Alfred “Colin Farrell comme” Penguin “, Peter Sarsgaard comme” Gil Colson “, Jeffrey Wright comme” James Gordon “, John Turturro comme” Carmine Falcone “, Charlie Carver, Max Carver et Con O’Neill.

Rappelons que, lorsque Pattinson a été choisi comme prochain “Batman”, certains fans n’étaient pas complètement satisfaits de la décision, les jours passaient et les esprits passionnés se sont installés, laissant place à un climat de prise de conscience et d’acceptation dans lequel Robert est devenu dans le nouvel espoir du public.

Étant un acteur assez talentueux et engagé dans son travail, comme le public le regarde, nous pensions que rien ne pouvait aller mal, du moins c’est ce que la plupart croyaient, maintenant nous ne pouvons qu’attendre plus d’annonces sur ces rumeurs intenses, car une trilogie puissante est risque d’être annulé.