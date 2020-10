garçons

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour Les garçons Saison 2, épisode 7. Procédez à vos risques et périls!

La friandise préférée de Starlight est devenue le nouveau pistolet de Tchekhov lors de l’avant-dernier épisode de la saison 2 des garçons, lorsque la friandise est réapparue pour le retrait ultime. Après que Starlight se soit retrouvée dans les griffes de Black Noir, la reine Maeve l’a sauvée en… nourrissant Black Noir et Almond Joy?! Il s’avère que le supe a une grave allergie aux noix, a expliqué Maeve après l’effondrement de Black Noir. Mais étant donné quel délice effronté Noir est devenu, il doit être OK, non?!

TVLine est allé voir le producteur exécutif Eric Kripke pour obtenir des réponses sur l’état de Black Noir et l’histoire derrière sa surprenante kryptonite. De plus, l’EP révèle comment John Noble, le favori de Fringe, est devenu le père de Butcher et explique pourquoi les téléspectateurs devraient s’inquiéter avant la finale de la saison de vendredi prochain. (Croyez-le ou non, il y a quelque chose d’encore plus inquiétant que les nombreuses têtes qui explosent à la fin de l’épisode de cette semaine.)

TVLINE | D’où est venue l’idée du retrait d’Almond Joy?

Les acteurs et moi étions à Comic-Con pour promouvoir la saison 1, et c’est là que j’ai appris que Nathan Mitchell, l’acteur qui joue Black Noir, avait une allergie aux noix très sévère. Comme une de ces personnes qui ne peuvent pas être dans la même pièce avec des noix, comme un vampire à l’ail. Karl [Urban] se tourne vers moi, en riant, et il dit: «Vous savez, nous devrions donner cette faiblesse à Black Noir», et j’ai juste pensé que c’était génial. Quand vous pensez à la kryptonite de super-héros, vous pensez à des choses comme la kryptonite. Comme s’il fallait un rock spatial, quelque chose de très, très exotique. J’étais juste fasciné par l’idée que quelqu’un d’aussi fort et puissant que Noir puisse être éliminé par quelque chose de si simple et de quelque chose dont tant de gens souffrent. C’est une kryptonite très commune, les noix. C’était donc amusant. Si vous regardez l’épisode 4 – simplement parce que j’aime le fait que nous plantions toujours ces petits œufs de Pâques qui ont plus de sens lors d’un deuxième visionnement – il se lance dans l’analyse du crime et Anika, l’informaticienne, mange une joie d’amande, et son tout premier mouvement est de tendre cette poubelle comme, “Vous jetez cette merde.” J’adore donc que nous l’ayons mis en place dès l’épisode 4.

TVLINE | J’ai oublié cette scène, mais je me suis souvenu que c’était la friandise préférée de Starlight.

Oui exactement. C’est aussi Starlight, symboliquement, [who] est capable de l’abattre avec quelque chose qu’elle aime.

TVLINE | Que pouvez-vous dire de son état après cet épisode?

Je ne vais pas trop en dire, mais il est plutôt bas. Il n’y aura pas trop de Noir pour le reste de la saison.

TVLINE | Il est devenu plus un personnage, une présence effrontée, cette saison. Était-ce en réponse au fait qu’il devenait un favori des fans et que les gens se demandaient ce qu’il faisait la saison dernière?

Les gens adorent ce type… Nathan est incroyable. Il est si spécifique avec ses mouvements corporels, et une des principales raisons pour lesquelles Noir réussit si bien est à cause de lui. C’est juste une expérience psychologique fascinante pour moi, car évidemment son expression ne change jamais. Je veux dire, jamais. Et pourtant, j’entends toujours des gens comme: «Il était si drôle dans cette scène, et il était si triste dans cette scène. Il était si effrayant dans cette scène. C’est le même visage! Rien ne change. [Laughs] Les gens projettent leurs propres sentiments sur son visage, ce qui explique pourquoi je pense qu’ils se connectent autant avec lui.

TVLINE | Quand j’ai regardé cet épisode pour la première fois, j’ai été agréablement surpris de voir John Noble comme le père de Butcher. Comment est né ce casting?

C’est une chose très délicate de lancer le père de Butcher, car il occupe une place si importante dans la vie de Billy. Vous devez donc choisir un acteur avec le poids et la stature pour remplir les chaussures de son père et [who] peut affronter Butcher. Il est difficile de trouver un acteur qui fera cela pour une scène dans un épisode d’une émission. Nous avons parcouru une liste d’acteurs de ce calibre, et John Noble nous a immédiatement sauté dessus. Premièrement, je suis un fan fou de lui. Il est tellement bon. Et deux, je mentirais si je n’admettais pas qu’on espérait qu’il ressentait un peu le népotisme du Seigneur des Anneaux envers Karl [who also co-starred in LotR] et serait plus susceptible de dire oui à voler jusqu’à Toronto et à prendre du temps en dehors de son emploi du temps chargé pour une scène. Je me suis dit: “Il est ami avec Karl, alors peut-être que cela améliore un peu nos chances.” Je pense que cela a fonctionné, car c’est un homme adorable, et il aime Karl, et Karl était ravi de le retrouver.

TVLINE | Enfin, je sais que vous ne pouvez pas dire grand-chose de la fin de cet épisode et de ce que cela signifie. Mais comment cela vous prépare-t-il pour la finale de la saison? Que pouvez-vous taquiner?

Je pense que l’épisode 8 va être un vrai combat de merde. Pour ce que ça vaut, je pense que l’épisode 8 est mon épisode préféré de tous les temps de toute la série, les deux saisons. Cela met, principalement, Butcher dans un endroit vraiment dangereux, car il a ce diable sur l’épaule, qui est son père, et il vient d’apprendre à la fin de cet épisode qu’il n’y a aucune valeur à faire les choses de la bonne manière en passant par le les bons moyens juridiques. La seule façon de faire avancer les choses est apparemment d’être la pire personne possible comme son père, et il se dirige vers l’épisode 8 avec cette attitude. Nous devrions à juste titre nous inquiéter de l’humanité de Butcher et de ce que cela signifie pour le reste de l’équipe.

