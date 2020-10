La pandémie COVID-19 a joué un rôle majeur dans le drame de l’épisode de mercredi soir de The Conners. Non seulement Mark (Ames McNamara) s’est-il mis à l’école parce qu’il portait un masque, mais Mary (Jayden Rey) a expliqué à Darlene (Sara Gilbert) qu’elle éprouvait de la solitude alors qu’elle faisait l’école à la maison et à son père. , DJ (Michael Fishman) a travaillé plus longtemps après avoir obtenu une promotion au travail. À la suite de leur conversation, Darlene et Becky (Alicia Goranson) ont décidé qu’il serait préférable que Mary emménage avec eux.

Depuis que DJ est occupé au travail, Darlene et Becky l’ont informé par e-mail qu’ils emménageaient sa fille dans la maison familiale pour le moment. Il n’était pas vraiment ravi de recevoir cette nouvelle par e-mail, comme il l’a dit plus tard à sa famille, et il n’était pas non plus heureux de la possibilité que sa fille ne vive pas avec lui. Cependant, après que Mary eut déclaré qu’elle était également d’accord pour vivre dans la maison des Conners, il a finalement eu l’idée. Donc, pour le moment, Mary emménagera dans la maison des Conners pour vivre aux côtés du reste des membres de sa famille.

La famille de DJ n’était pas seulement au centre du drame du dernier épisode de The Conners, mais le DJ de la vraie vie, Fishman, était également au centre de l’histoire dans les coulisses. Le dernier épisode de The Conners n’était pas seulement spécial en raison des singeries d’Halloween, mais il a également marqué une étape majeure pour Fishman, qui l’a réalisé. Dans une interview avec ABC 11 News, Fishman a expliqué que son tour en tant que réalisateur lui a fourni un moment spécial, “cercle complet”, car il a commencé à représenter DJ Conner sur Roseanne alors qu’il n’avait que six ans. Il a également partagé à quel point il était excité de pouvoir diriger l’épisode annuel d’Halloween de l’émission, expliquant qu’il était la «personne parfaite» pour être derrière la caméra.

«En grandissant dans cette émission, j’ai adoré Halloween», a déclaré Fishman. “Je suis la personne parfaite. Rendons cela magique et revenons à l’ancien temps.” Comme l’acteur a poursuivi en expliquant, il a essayé d’en apprendre le plus possible sur l’histoire du divertissement tout en filmant Roseanne à un si jeune âge. Cette expérience l’a définitivement aidé à diriger sa famille à l’écran pour l’épisode d’Halloween. Il a ajouté: “C’est tellement drôle. C’est comme dire à vos parents et à vos frères et sœurs ce qu’ils doivent faire. Tout le monde m’a tellement soutenu, et ils savaient que je faisais mes devoirs et que j’étais prêt.”

Fishman a noté que son objectif n’était pas seulement de se produire, mais qu’il souhaitait également participer à des scénarios pertinents pour The Conners et les projets futurs. Selon la star, son raisonnement derrière cette volonté est particulièrement personnel. “Nous avons cette famille mixte, mixte et multiraciale avec un tas d’antécédents et de croyances, donc pour moi je veux voir des familles comme la mienne en production”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous dirigez, vous pouvez aider à faire partie de la voix.”