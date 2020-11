g

Les bonnes choses arrivent par trois – Trump quitte la Maison Blanche, nous avons un vaccin, et maintenant un prince vient sauver le reste du deuxième verrouillage. La Couronne est de retour dimanche, juste à temps pour une autre semaine où nous sommes contraints à nos maisons – et le meilleur de tous, la série quatre est un retour en forme.

L’action commence en 1979. L’IRA provisoire durcit sa position anti-anglaise, Margaret Thatcher vient d’être élue Premier ministre et Diana Spencer a 18 ans et répète pour la production de son école de A Midsummer Night’s Dream. Elle joue un arbre. Il y a de nouveaux visages, y compris la nouvelle venue Emma Corrin dans le rôle de Di faisant un sérieux coup d’œil timide et Gillian Anderson jouant Margaret Thatcher (elle commence un peu comme un personnage de Spitting Image mais tenez-vous-en, elle se détend dans le rôle).

C’est beaucoup plus émouvant et drôle que la troisième série, qui ressemblait parfois à une leçon d’histoire sèche. Il traite habilement de concepts importants – devoir, sacrifice et classe – et l’attention portée aux détails est remarquable (notez à quel point la reine est retenue avec son dentifrice – l’économie de guerre est restée avec elle). Voici donc tout ce que vous devez savoir.

Le test Balmoral

(Des Willie / Netflix)

Préparez-vous à ce que les gens commencent à utiliser cela dans la conversation pour avoir l’air branché. Cela fait référence à la cérémonie d’initiation non officielle mais terrifiante pour les nouveaux visiteurs de la résidence écossaise de la reine. Il existe une manière très précise de se comporter chez Balmoral et seules les personnes d’une certaine classe connaîtront les règles implicites. Pour la fille d’un épicier Margaret Thatcher, la visite était un champ de mines, plein d’embûches cachées et de codes sociaux qu’elle ne comprenait pas et dont elle ne voulait pas faire partie. Il faut apporter des «chaussures d’extérieur» pour les longues et froides sorties de tir, par exemple, jouer avec des jeux de société incompréhensibles (et savoir que le but n’est pas de gagner) et ne pas s’asseoir sur l’ancienne chaise de la reine Victoria.

Le prince Philip a chaud

Même les anti-monarchistes purs et durs ne seront pas à l’abri des charmes de Tobias Menzies qui joue le prince Philip. Cela n’a pas de sens – Philip est bien dans la cinquantaine au début de cette série, et pourtant vous le feriez. Attendez-vous à des cris «au secours, je ne pensais pas que j’aimais la famille royale mais j’ai envie que le prince Philip» retentisse à travers le pays. Et Menzies avait de jolies chaussures à remplir. Son prédécesseur, Matt Smith, était une proposition plus simple dans les enjeux de pin-up, pour commencer, il jouait un jeune Phil (et avait l’air pimpant dans son uniforme de la marine). Mais Menzies a l’avantage d’une riche expérience de vie, et un scintillement sage dans ses yeux pour le montrer. Phwoar.

Le mari idéal

(Des Willie / Netflix)

Le prince Philip et Denis Thatcher ont une approche très différente du mariage avec des femmes puissantes. Thatcher est dans le moule de Doug Emhoff. Comme M. Kamala Harris, il n’a aucun problème avec sa femme qui est le chef du pays, heureux de la soutenir comme il le peut (et parfois la taquiner d’une manière que personne d’autre n’oserait faire, faisant ressortir un côté ludique du fer. Dame).

Pendant ce temps, Philip a grandi depuis les épisodes précédents. Il n’en veut plus à sa femme d’être plus influente que lui et est heureux d’être un hibou avisé, mais fait toujours les choses à sa manière, tirant les ficelles dans les coulisses et décidant qu’il y a certaines choses que sa femme n’a pas besoin de savoir sur.

Et puis il y a Charles, dont j’ai peur ne s’en sort pas très bien du tout. Les séries précédentes étaient gentilles avec l’héritier du trône, montrant son enfance solitaire au pensionnat et la façon dont il ressentait le besoin de faire ses preuves. Mais maintenant, il est plus âgé et il n’y a aucune excuse pour qu’il agisse de manière aussi gâtée, en utilisant complètement la jeune innocente Diana.

Le spectacle Anne et Phil

Ce duo père-fille apporte le relief comique de la série. Ils seraient d’excellents animateurs de chat si leur interaction avec Margaret Thatcher était quelque chose à faire. Ils s’adorent clairement, ce qui signifie qu’il est bon pour eux de se livrer à des taquineries et à des compétitions mutuelles impitoyables – mais quand Anne a besoin de son père, il intervient avec un soutien émotionnel touchant. C’est un contrepoint frappant à sa relation avec le prince Charles.

Bataille des bouffants

Cette série est époustouflante – préférez-vous avoir la frange épaisse de la princesse Diana pour paraître coquettement ou le style de puissance de Margaret Thatcher? Quoi qu’il en soit, attendez-vous à ce que les ventes de laque pour cheveux augmentent.

Politique de chambre

Thatcher est déterminée à ce que lorsqu’un couple cesse de partager un lit, le mariage se détériore et elle s’en tient à cela, même si cela signifie que le pauvre Denis doit la supporter de travailler jusqu’aux petites heures, calé sur l’oreiller à côté de lui. La reine et Philip ont des lits séparés depuis des années et ont l’air bien mieux reposés.

La magie de Margaret

Elle est peut-être plus âgée mais Margaret (Helena Bonham Carter) est toujours une star, perforant les égos en disant ce que personne d’autre n’ose dire, ce qui est particulièrement divertissant lors de longs dîners formels. Faites attention à ses interactions avec Thatcher.

Lutte des classes

La reine pense qu’elle va créer des liens avec Margaret Thatcher parce qu’elles sont toutes les deux des femmes à la tête (Thatcher est drôle à propos des femmes à la direction, disant qu’elles ne sont pas adaptées à des postes élevés parce qu’elles deviennent émotives, et Dennis fait une blague sur le sort de le pays entre les mains de deux femmes ménopausées) mais ensuite nous voyons la famille royale à travers les yeux de Thatcher et savons qu’il n’y a aucune chance d’amitié. Elle et Denis se sentent complètement aliénés par l’entreprise et considèrent leur attitude de classe supérieure comme excentrique et carrément impolie. Ses interactions avec eux l’inspirent à licencier la plupart de son cabinet, qui sont aussi des «bâtards de la classe supérieure», comme le dit Denis. Cela devrait provoquer une discussion sur la question de savoir si la politique est passée de l’état vicié, masculin et pâle que nous voyons en 1979.

Vous voudrez un corgi

Lorsque sa famille est bestiale et que tout le reste échoue, la reine peut compter sur ses corgis. Vous en voudrez peut-être un aussi – ils sont compacts et fidèles, le compagnon idéal pour les petites maisons londoniennes.