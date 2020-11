Si à ce jour les membres de la famille royale britannique ont été extrêmement retenus dans leurs commentaires sur la vision que le public véhicule de la série Netflix, “The Crown”, la quatrième saison, a brisé ce silence institutionnel.

Certains nouveaux chapitres, qui ont été créés ce dimanche sur le service de streaming, ont provoqué l’ennui parmi les membres notables de la royauté qui sont passés à l’offensive depuis Buckingham et sont déjà lourdement accusés contre la fiction créée par Peter Morgan qui est accusée. de «irréel» et «insensible».

Ainsi, selon le Daily Mail, des personnes très proches du prince Charles ont lancé des attaques véhémentes contre la nouvelle saison de la série. Les nouveaux épisodes se déroulent de 1979 à 1990 et abordent, entre autres événements, les fiançailles et le mariage de Diana of Wales et Carlos, les troubles alimentaires de la princesse et la propre relation de Carlos avec Camilla Parker.

«C’est un drame fictif, un divertissement à des fins commerciales qui se réalise sans prendre en compte les personnes impliquées dont la vie est appropriée et exploitée (…) Dans ce cas, des événements survenus à des époques différentes sont à nouveau mis au jour. très difficile il y a 25 ou 30 ans sans penser aux sentiments de qui que ce soit. Ce n’est ni bon ni juste, surtout quand beaucoup des choses représentées ne sont pas conformes à la vérité », disent-ils depuis les environs du prince Charles.

La quatrième saison du drame Netflix à succès couvre les années de l’assassinat de Lord Mountbatten en 1979 à la chute de Margaret Thatcher en 1990. Mais c’est la description d’un Charles insensible et égoïste qui épouse une innocente Diana tout en maintenant sa romance avec Camilla Parker-Bowles, alors mariée, qui a provoqué la colère du prince de Galles.

En ce sens, depuis Buckingham, ils dénoncent le portrait malveillant que la série a fait de Carlos et Camila depuis le début et souligne que même les émissions de téléréalité «admettent que certaines scènes ont été inventées pour le divertissement».

«Il n’y a aucune intention de raconter une histoire soigneusement nuancée, tout est très bidimensionnel. C’est à la traîne sur un budget hollywoodien. Le public ne doit pas être dupé en pensant qu’il s’agit d’un compte rendu exact de ce qui s’est réellement passé », disent-ils.

Mais les nouveaux chapitres de “La Couronne” n’ont pas seulement perturbé l’environnement de Carlos, ainsi que son fils, le prince William. Selon des sources proches citées par le journal britannique, le duc de Cambridge n’est pas du tout satisfait de la nouvelle saison car il estime que les chiffres de ses parents “sont exploités et présentés de manière fausse et simpliste pour gagner de l’argent”.

En ce sens, de Buckingham ils regrettent la grande insensibilité que montre la série face à des événements encore récents puisque, disent-ils, certaines cicatrices de la séparation amère de Charles et Diana sont toujours ouvertes.

«Ces événements ne sont pas des histoires d’il y a 100 ou même 50 ans. La douleur continue d’être intense et peu de temps s’est écoulé (…) La fiction devient plus attirante que les faits et dramatiser ces événements douloureux de rupture conjugale et d’enfants blessés est très insensible », dénoncent-ils.