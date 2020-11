Revoir en un coup d’œil

Deux femmes ménopausées », se dit Denis Thatcher alors que son épouse, le premier ministre nouvellement créé et fraîchement bouffanté, se prépare à sa première audience avec Sa Majesté. «Ce sera une conduite douce.» Il n’y avait que six mois entre Margaret Thatcher et la reine, mais ce sont les différences marquées entre elles qui forment les lignes de fracture alors que Peter Morgan inaugure la Couronne dans les années 1980.

Une partie de la brillance est venue de la saga royale ahurissante et coûteuse de Netflix (un seul épisode peut coûter jusqu’à 10 millions de livres sterling, si l’on en croit les rapports, et vous pouvez en voir chaque centime à l’écran) lors de la transition du règne de Claire Foy à l’ascendant d’Olivia Colman. Suggérer Colman était tout sauf brillant en tant qu’Elizabeth d’âge moyen serait une trahison, mais une grande partie de la troisième série ressemblait à un acte d’échauffement, un prélude à un drame plus grand et meilleur.

Avec l’arrivée d’un peu de sang neuf sous la forme de Thatcher de Gillian Anderson et de la princesse Diana d’Emma Corrin, le quatrième round fournit exactement cela. Couvrant les années 1977 à 1990, les derniers épisodes sont d’une beauté vertigineuse et d’une portée stupéfiante, ancrés dans une magnifique évasion du nouveau venu Corrin. Plutôt que de patauger sous le poids de jouer la femme la plus photographiée de l’époque, elle porte nos attentes collectives aussi facilement qu’elle réussit cette coupe de cheveux de pageboy.

Elle a absorbé chaque geste, chaque affectation, de l’inclinaison de la tête Shy Di aux cadences légèrement lugubres de sa voix, mais sa performance est toujours étonnamment fraîche – regarder Diana se faner face à un protocole royal froid et à un mari (Josh O’Connor ) dont les affections sont très occupées ailleurs, est déchirante. Quand il était temps pour O’Connor de répéter l’avertissement dédaigneux de Charles «Tout ce que signifie l’amour» alors que la série recréait la célèbre interview de fiançailles du couple, j’ai frissonné.

(

Corrin a absorbé chaque geste et chaque affectation

/ Des Willie / Netflix)

Leur relation se déroule comme une version Sloaney de A Star Is Born. Au début, Charles est heureux de prendre Diana sous son aile, la regardant fièrement réussir le test de Balmoral et lui proposant d’améliorer son esprit avec des tutoriels de Shakespeare (elle est la plus heureuse du roller à Duran Duran et en chantant les émissions d’Andrew Lloyd Webber). Mais quand il devient clair lors d’une tournée royale en Australie – un exploit de conception de production, avec de nombreuses vraies tenues de la princesse minutieusement reproduites – que sa popularité a éclipsé la sienne, les choses sont irrévocablement corrompues. Cela n’aide pas que Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell, ayant clairement un bon vieux temps) l’attende toujours dans le Gloucestershire.

Au numéro 10, Iron Lady d’Anderson se sent d’abord comme la réponse de The Crown à Gollum avec sa posture voûtée (lourde est la tête qui porte la perruque) et une voix qui grince et se tord sur chaque syllabe. Cela peut sembler étrange pour un acteur de sa subtilité d’essayer quelque chose d’aussi grand que nature – mais une grande partie de la personnalité de Thatcher était la performance. C’est la femme qui a fait appel à l’entraîneur vocal de Laurence Olivier pour l’aider à faire glisser son registre naturel vers quelque chose de plus rauque et de plus autoritaire.

(

Anderson donne une performance plus grande que nature

/ Mark Mainz / Netflix)

La Couronne a toujours utilisé une forte dose de licence poétique pour donner à la reine, déclarée apolitique, des tendances libérales. Dans ses affrontements avec Thatcher au sujet de son approche pratique de la hausse du chômage et des sanctions en Afrique du Sud, Morgan positionne Sa Majesté comme l’opposé polaire du Premier ministre. Mais il veut que les choses se passent dans les deux sens, manipulant souvent nos sympathies pour atterrir avec la fille de l’épicier de Grantham – surtout quand elle est patronnée par son cabinet entièrement masculin – mais elle a embauché tous ces hommes elle-même. Thatcher a grimpé au sommet puis a pris une étrange fierté en refusant d’aider d’autres femmes à la suivre.

Un épisode remarquable nous emmène bien au-delà de Whitehall et du palais pour rencontrer Michael Fagan, l’homme qui a fait irruption dans la chambre de la reine et s’est retrouvé dans une conversation polie («Êtes-vous venu loin?») Avec le monarque. Il pourrait aussi bien vivre dans une décennie différente de celle de Diana et ses collègues, naviguant dans les files d’attente et désespérant.

(

Vous souhaiterez que nous ayons plus de temps avec ces royals à l’écran

/ Des Willie / Netflix)

Morgan, avec l’instinct d’humanisation de son écrivain, nous demande de laisser derrière nous nos idées préconçues et de voir Thatcher la femme, pas le politicien. J’ai eu du mal à le faire quand, à mon avis, son héritage d’inégalité continue de façonner tant de vies pour le pire, et un arc de rachat du dernier acte frappe une note dissonante rare.

Vous souhaiterez que nous ayons plus de temps avec Colman et co – une toute nouvelle distribution prendra le relais lorsque l’action passera dans les années 90 (Michael Sheen espère sûrement que la magie de vieillissement numérique de Netflix, qui a transformé Robert DeNiro et Al Pacino en 30 -quelque chose pour L’Irlandais, lui permettra de jouer à nouveau Tony Blair). Cette série ressemble à la phase impériale de The Crown, réussissant l’exploit impressionnant de remplacer le règne triomphant de Foy.

La quatrième série de The Crown est disponible en streaming sur Netflix à partir du 15 novembre