je

Cela ressemble à une trahison d’admettre une double projection en regardant The Crown. Avec un budget supposé allant jusqu’à 10 millions de livres sterling par épisode, la saga royale savonneuse de Peter Morgan est époustouflante à voir – et pourtant il est presque impossible de passer à travers chaque tranche sans consulter Google pour tenter de séparer les faits royaux de la fiction.

La quatrième série voit l’action entrer dans les années 80, retraçant les hauts mais surtout les bas de la relation du prince Charles avec Diana, la future princesse de Galles, ainsi que la décennie de division de Margaret Thatcher dans le numéro 10.

Tout cela est un terrain fertile pour un dramaturge comme Morgan, qui a clairement indiqué qu’il valorise la «vérité sous-jacente» d’une histoire plutôt que de s’assurer que chaque date et chaque détail correspondent aux archives historiques. C’est un drame brillant, pas un documentaire, après tout.

Néanmoins, il est toujours fascinant de dénicher les querelles politiques et les rumeurs royales qui ont éclairé ses scripts. Du public de Sa Majesté avec notre première femme Premier ministre à l’effraction du palais de Buckingham, nous avons mis sous le microscope certains des meilleurs scénarios de cette série.

(

Gillian Anderson comme Margaret Thatcher

/ Des Willie / Netflix)

Mme Thatcher contre Sa Majesté

Les affrontements d’Olivia Colman et de Gillian Anderson font partie des moments forts de la quatrième série: regarder deux de nos meilleures actrices s’affronter est une classe de maître en agression passive. Mais leur relation était-elle aussi glaciale que Morgan le dit? «Nous avons un audit complet et documentaire des croyances et des actions de Thatcher alors que nous n’en avons aucun sur la reine, car c’est ainsi», déclare Clive Irving, auteur de The Last Queen. «L’un est un virago et l’autre une énigme bénigne.» Politiquement, alors, la reine est une toile vierge – ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’espace pour Morgan à remplir avec une licence créative au service d’un grand drame.

Thatcher avait en fait une grande vénération pour la monarchie (c’est peut-être pourquoi Anderson entonne “Votre Majesté” comme Gollum grinçant “Mon précieux”) Elle arrivait souvent 15 minutes plus tôt pour son public royal – seulement pour que la reine la fasse attendre. La Dame de fer a trouvé un partisan plus avoué dans la reine mère, qui, dit Robert Jobson, le rédacteur royal du Standard, «avait l’habitude de l’appeler« chérie Mme Thatcher »» et l’a saluée pour son «patriotisme».

Comme le montre la série cependant, les sanctions contre l’Afrique du Sud étaient certainement un point de friction entre la reine et son Premier ministre, façonné par le dévouement durable du monarque au Commonwealth. Les chefs d’État africains étaient préoccupés par «la réticence de Thatcher à affronter l’apartheid», dit Irving, et «la reine partageait leur impatience, même si je doute qu’elle l’exprime un jour.

Un splash révolutionnaire du Sunday Times a annoncé la nouvelle de ces tensions au public en 1986 – le titre «Reine consternée par Thatcher« insensible »» reste si explosif que Morgan n’a pas ressenti le besoin de le changer pour sa série. «Il est important de réaliser à quel point cette histoire a été un choc pour les lecteurs – que la reine pensait que son premier ministre était« indifférent, conflictuel et source de division »», se souvient Irving. «Rien de tout cela n’avait jamais été révélé sur ses sentiments auparavant, et Thatcher lui a immédiatement donné un déni. Cependant, “cela n’a jamais atteint le niveau d’une crise constitutionnelle” – bien que le maelström médiatique, qui a débuté trois jours seulement avant le deuxième mariage royal de la décennie, ait menacé d’empiéter sur le grand jour du prince Andrew et de Sarah Ferguson.

Un week-end à Balmoral est un champ de mines de faux pas potentiels, selon la légende. Il y a des sièges à dévier (la chaise préférée de la reine Victoria doit rester vide, comme Sabrina Guinness, l’une des petites amies de Charles, aurait appris à la dure). Il y a un triple coup de foudre dans les activités de campagne chics à adopter – la chasse, l’équitation et la pêche – et certaines tenues sont à éviter, comme nous le découvrons dans l’épisode deux (Thatcher sur la pointe des pieds à travers la boue des hautes terres en talons de chaton et un jumeau bleu conservateur est sûrement l’un des moments les plus ridicules de The Crown).

«La reine aime Balmoral et tous les imbéciles des Highlands qui vont avec», dit Irving. «De nombreux ministres de différents gouvernements détestaient aller là-bas pour subir ces rituels. Thatcher n’avait aucun intérêt ni sympathie pour cela. Le «test» lui-même, cependant, est un peu plus subtil que le parcours d’obstacles de classe supérieure que nous voyons à l’écran. «Ce n’est pas tout à fait aussi formulé qu’il a été présenté», révèle Jobson. «Mais c’est un très bon moyen d’introduire l’idée de protocole royal que les Américains adorent.»

(

Emma Corrin comme la jeune Lady Diana Spencer

/ Des Willie / Netflix)

La jeune Diana (Emma Corrin) fait confondre ses «Madame» avec ses «Majestés» et tâtonne ses ridules. Entrez la mamie effrayante Lady Fermoy, qui lui donne un cours intensif d’étiquette. C’est un peu Princess Diaries – bien que Julie Andrews n’ait jamais lié les mains de sa charge avec une corde pour l’empêcher de gesticuler. En tant que femme de la chambre à coucher de la reine mère, Lady Fermoy (Georgie Glen) connaissait bien les nuances de la vie de palais et aurait probablement «eu une influence sur [telling Diana] certaines choses que vous pouvez et ne pouvez pas faire », dit Jobson. On dit même qu’elle et la reine maman ont organisé un match entre Diana et Charles, bien qu’il n’y ait aucune trace de leçons formelles de princesse. La relation entre elle et sa petite-fille était glaciale: elle a fait pleurer Diana lorsqu’elle l’a qualifiée de “ trollop ” pour ce crime contre la mode des années 80, portant des pantalons en cuir.

Cambriolage au palais de Buckingham

C’est ahurissant de penser que l’un des sujets de la reine pourrait simplement escalader les grilles du palais de Buckingham et se retrouver face à face avec son maj, les yeux troubles dans une nuisette à imprimé Liberty. Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé aux premières heures du 9 juillet 1982, lorsque Michael Fagan a réussi à pénétrer dans le sanctuaire intérieur du souverain. «Il y avait beaucoup de préoccupations au sujet de la sécurité», dit Jobson – et à juste titre. Fagan, peintre et décorateur, était entré dans le palais sans être repéré le mois précédent. L’intrus a bu du vin avant, euh, se soulageant «dans la nourriture des corgis, parce qu’il ne pouvait pas trouver de toilettes» (heureusement, ce détail n’a pas fait partie de la version de Morgan).

Lors de sa deuxième visite au siège de Windsor, «des alarmes se sont déclenchées», mais «la police n’a pas pris cela au sérieux», explique Jobson. Aussi tentant que cela puisse être d’imaginer la reine engageant Fagan dans de banales bavardages («Êtes-vous venu loin?»), Sa réponse fut un peu moins sereine, sortant de la pièce pour convoquer son valet de pied de confiance, Paul Whybrew. Il a donné du whisky à Fagan avant d’appeler la police. Trois décennies plus tard, “ Tall Paul ” (surnommé par opposition à “ Little ” Paul Burrell) a continué à jouer un rôle de soutien dans un autre spectacle royal: il a fait une apparition lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2012, traversant les couloirs du palais avec son patron. et James Bond.

(

Corrin en tant que princesse Diana médiatisée

/ Des Willie / Netflix)

Un cadeau d’anniversaire Phantom

La Couronne trace soigneusement la relation changeante de Diana avec la presse, de la jeune ingénue à une force médiatique avec laquelle il faut compter, heureuse de réussir des cascades comme danser sur scène au Royal Opera House avec Wayne Sleep (Oui, Uptown Girl était sa chanson de choix). Son mari, quant à lui, est horrifié. «De tous les membres de la famille royale, elle était de loin la plus perspicace à comprendre que son pouvoir de gérer les [rest of] les membres de la famille royale tenaient à ce que les médias soient de son côté », soutient Irving. «Il y avait un biais Diana dans toute la couverture depuis le début. La Couronne a parfaitement raison, sans en faire trop – après tout, Charles (Josh O’Connor) est aussi complexe que n’importe quel prince shakespearien.

Quant à ce moment bizarre où Diana fait asseoir Charles et allume le magnétoscope, lui faisant la regarder interpréter une chanson de Phantom of the Opera en cadeau d’anniversaire? (Son mari le qualifie plus tard de «monstrueux» et nous sommes enclins à être d’accord.) Il n’y a même pas la moindre allusion à un mythe urbain à ce sujet, Dieu merci (bien que la princesse de Galles ait assisté à la soirée d’ouverture de Phantom) . Cela semble être simplement l’un des plus étranges envolées de fantaisie de Morgan.

La quatrième série de The Crown est maintenant disponible sur Netflix. The Last Queen de Clive Irving est maintenant disponible (Biteback, 20 £)