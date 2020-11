UNE

Avez-vous déjà parcouru la quatrième série de The Crown? Vous n’êtes pas seul: le quatrième opus de la somptueuse saga royale de Peter Morgan est sans doute le plus addictif à ce jour.

Bien que le dernier épisode vous laissera presque certainement souhaiter plus de temps avec la deuxième génération de membres de la famille royale de Netflix, qui a succédé à Claire Foy et Matt Smith l’année dernière, l’avènement de la série cinq signifie une toute nouvelle distribution et peut-être les histoires les plus captivantes de la série à ce jour. .

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur l’avant-dernière saison de l’émission …

Qui jouera la reine dans la cinquième série?

Maintenant qu’Olivia Colman et ses coéquipiers ont terminé leur règne de deux ans, il est temps pour un tout nouveau casting d’incarner la famille royale dans leurs dernières années. Naturellement, le calibre des stars alignées pour les dernières saisons de l’émission est en effet très élevé, avec Imelda Staunton sur le point de succéder à Colman en tant que Sa Majesté.

(

Imelda Staunton est notre nouvelle reine

/ . pour RFF)

«J’ai adoré regarder The Crown depuis le tout début», a déclaré Staunton lorsque son rôle a été confirmé après d’intenses spéculations plus tôt cette année. «En tant qu’acteur, c’était une joie de voir comment Claire Foy et Olivia Colman ont apporté quelque chose de spécial et d’unique aux scripts de Peter Morgan. Je suis vraiment honoré de me joindre à une équipe créative aussi exceptionnelle et de mener The Crown à son terme.

(

Elizabeth Debicki a été choisie pour le rôle de Diana

/ .)

La jeune génération de membres de la famille royale sera également refondue, Emma Corrin cédant le rôle de Diana, princesse de Galles à Elizabeth Debicki après une seule série. L’actrice australienne n’est pas étrangère à la prestigieuse télé britannique – beaucoup la reconnaîtront à son rôle dans la mini-série The Night Manager – et est également apparue dans des films comme le thriller de Steve McQueen, Widows et Tenet de Christopher Nolan.

«L’esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actions vivent dans le cœur de tant de gens», a-t-elle déclaré lorsque son nouveau rôle a été annoncé au cours de l’été. «C’est mon véritable privilège et mon honneur de rejoindre cette série magistrale, qui m’a rendu absolument accro dès le premier épisode.»

Quant au reste de la famille royale? Selon les rumeurs, Dominic West serait en ligne pour jouer le prince Charles face à Debicki, bien que Netflix n’ait pas encore émis de confirmation officielle (il convient de garder à l’esprit que les ragots de casting précoce ne se réalisent pas toujours – Paul Bettany a fait l’objet d’une diffusion similaire. Philip spéculation avant la troisième série, mais le rôle a fini par aller à Tobias Menzies). Le service de streaming n’a pas encore annoncé qui jouera comme la princesse Anne et Camilla Parker Bowles, et il y aura également un tout nouveau gang de joueurs politiques des années 90 à être choisi.

Nous avons une fois de plus une attente sur nos mains. Left Bank Pictures, la société de production à l’origine de la série, a confirmé plus tôt cette année que le tournage ne commencerait qu’en 2021, les nouveaux épisodes devant débarquer sur Netflix en 2022. C’est un écart similaire à la précédente pause entre les saisons deux (dont la première en décembre 2017) et trois (qui sont arrivés près de deux ans plus tard en novembre 2019). Soupir.

Combien de séries nous reste-t-il?

Le grand plan initial de Morgan, auquel on faisait allusion de manière ambitieuse lorsque la série a fait ses débuts en 2016, était de permettre au règne de la reine de se dérouler au cours de six séries – cependant, au début de cette année, il a révélé qu’il avait changé son l’esprit et avait trouvé le point final «parfait» qui lui permettrait de conclure la saga après seulement cinq saisons.

(

La saga va maintenant durer six séries

/ Des Willie / Netflix)

Heureusement, cependant, Morgan a semblé changer d’avis pendant le verrouillage (beaucoup de temps pour se plonger dans la recherche royale de niche, nous imaginons) et a annoncé en juillet que The Crown courrait après tout pendant six séries. “Alors que nous avons commencé à discuter des scénarios de la cinquième série, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devions revenir au plan original et faire six saisons”, a-t-il déclaré.

Cependant, le point final prévu par Morgan pour la série restera le même, ce qui signifie que la sixième série «ne nous rapprochera pas de nos jours – elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail.» Ne vous attendez pas à voir l’interview de Megxit ou du prince Andrew’s Newsnight surgir, car l’écrivain a déjà longuement parlé de son «règne de 20 ans», ce qui lui donne une «perspective» sur les événements royaux et, dit-il, empêche ses représentations de devenir «Journalistique» (aïe…)

Les acteurs de la Couronne et leurs homologues réels – En images

Diana, princesse de Galles

Interprété par Emma Corrin dans la quatrième série

Netflix / PA

Diana, princesse de Galles

Interprété par Emma Corrin dans la quatrième série

Netflix / PA

Margaret Thatcher

Interprété par Gillian Anderson

Netflix / .

Denis Thatcher et Margaret Thatcher

Interprété par Stephen Boxer et Gillian Anderson dans la quatrième série

Netflix / .

Princesse Anne

Interprété par Erin Doherty dans la série quatre

Images Netflix / .

prince Charles

Interprété par Josh O’Connor dans la quatrième série

Netflix / PA

Prince Philip

Interprété par Tobias Menzies dans la quatrième série

Netflix / PA

Reine Elizabeth II

Interprété par Olivia Colman dans la saison 3

Netflix / PA

Princesse Margaret

Interprété par Helena Bonham Carter

Archive Netflix / PA

Reine Elizabeth II

Interprété par Olivia Colman dans la troisième série

Netflix / . par .

La reine mère et la princesse Margaret

Marion Bailey en tant que reine mère et Helena Bonham Carter en tant que princesse Margaret dans la saison 3

Images Netflix / .

Princesse Anne

Erin Doherty dans le rôle de la princesse Anne dans la saison 3

Images Netflix / .

prince Charles

Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles dans la saison 3

Netflix / PA

Prince Philip

Interprété par Tobias Menzies dans la saison 3

Netflix / PA

Reine Elizabeth II

Interprété par Olivia Colman dans la saison 3

Netflix

prince Charles

Interprété par Josh O’Connor dans la saison 3

Netflix

Prince Philip

Interprété par Tobias Menzies dans la saison 3

Netflix

Lord Mountbatten

Interprété par Charles Dance dans la saison 3

Netflix

Le duc de Windsor

Interprété par Derek Jacobi dans la saison 3

Netflix

La reine mère

Interprété par Marion Bailey dans la saison 3

Netflix

Harold Wilson

Interprété par Jason Watkins dans la saison 3

Netflix

Camilla Shand (plus tard Parker Bowles)

Interprété par Emerald Fennell dans la saison 3

Netflix

Antony Armstrong Jones, Lord Snowden

Interprété par Ben Daniels dans la saison 3

Netflix

Princesse Margaret

Interprété par Helena Bonham Carter dans la saison 3

Netflix

Reine Elizabeth II

Interprété par Claire Foy dans les saisons 1 et 2

Netflix / PA

Duc d’Édimbourg

Interprété par Matt Smith dans les saisons 1 et 2

Netflix / PA

La reine Elizabeth et Jackie Kennedy

Interprété par Claire Fore et Jodi Balfour n saison 1 et 2

Images Netflix / .

La reine mère

Interprété par Victoria Hamilton dans les saisons 1 et 2

Netflix / PA

Winston Churchill

Interprété par John Lithgow dans les saisons 1 et 2

Images Netflix / .

Princesse Margaret

Interprété par Vanessa Kirby dans les saisons 1 et 2

Images Netflix / .

Roi George VI

Interprété par Jared Harris dans les saisons 1 et 2

Images Netflix / .

Duc de Windsor

Interprété par Alex Jennings dans les saisons 1 et 2

Images Netflix / .

Antony Armstrong-Jones

Interprété par Matthew Goode dans la saison 2

Images Netflix / .

Anthony Eden

Interprété par Jeremy Northam dans les saisons 1 et 2

Images Netflix / .

Prince Andrew

Interprété par Tom Byrne dans la quatrième série

Netflix / PA

Qu’en est-il des scénarios?

Nous pouvons nous attendre à ce que la cinquième série couvre la majorité des années 90, ce qui signifie que la série pourrait couvrir certains des épisodes les plus controversés de l’histoire royale récente. La reine a appelé 1992 son “ annus horribilis ”, et ces 12 mois seulement fourniraient certainement à Morgan beaucoup de matériel dramatique.

L’année a vu la princesse Anne divorcer de son mari le capitaine Mark Phillips et le prince Andrew annoncer sa séparation d’avec sa femme Sarah Ferguson; des photos désormais tristement célèbres de cette dernière se faisant baiser les orteils par un milliardaire texan ont été publiées dans les tabloïds quelques mois plus tard. De plus, 1992 a également vu la sortie de Diana: Her True Story d’Andrew Morton, une biographie basée sur de longues interviews avec la princesse, qui a vu Diana parler de son mariage malheureux et de ses luttes contre la boulimie. Dans le dernier acte d’une année objectivement horrible, le château de Windsor a pris feu en novembre, détruisant 115 chambres.

La cinquième série pourrait donc se concentrer uniquement sur ces 12 mois et être toujours remplie de drames, mais Morgan se concentrera sans aucun doute sur d’autres incidents de la décennie. L’année suivante, la famille royale a ouvert les portes du palais de Buckingham au public pour la toute première fois, dans le but de collecter des fonds pour reconstruire le château de Windsor après l’incendie dévastateur, qui a sûrement les ingrédients d’un épisode axé sur Philip.

La détérioration continue de la relation entre Charles et Diana prendra sûrement encore plus de temps à l’écran, et il est probable que la célèbre interview Panorama de la princesse de Galles (qui fait à nouveau la une des journaux) figurera. Il serait cependant difficile de réorganiser complètement des images qui sont si familières à tant de personnes, alors peut-être que Morgan se concentrera sur les événements qui ont conduit à – ou les retombées – de l’interview, tout comme il a choisi de ne pas le faire. pour recréer une grande partie du jour du mariage du couple dans la quatrième série. Son plus grand défi, cependant, sera sûrement de savoir comment lutter contre la mort tragique de Diana en 1997.

Au numéro 10, le public de la reine avec le successeur de Margaret Thatcher, John Major, figurera sûrement parmi les intrigues politiques de la série cinq, tout comme la montée du New Labour de Tony Blair, menant à sa victoire électorale historique en 1997. Blair est un sujet de prédilection pour Morgan, dont les films précédents The Deal, The Special Relationship et, bien sûr, The Queen se concentrent tous sur l’ancien Premier ministre.