La production rigoureuse de poux Hamilton de ce début de 50 minutes à deux mains par Harold Pinter montre la dette que lui doit Quentin Tarantino. Dans un sous-sol minable, deux tueur à gages en costume se chamaillent au sujet des banalités en attendant de tuer quelqu’un.

Ils parlent de nourriture, d’hygiène personnelle, de sport, ce qui rend les choses encore plus choquantes lorsque la conversation se tourne vers leur métier, en particulier la façon dont une femme victime «se propage» lorsqu’elle lui tire dessus. Semble familier?

Gus (Shane Zaza) est nerveux, tripotant ses lacets et s’inquiétant pour le thé. Ben (Alec Newman), son supérieur, est tendu et agressif. Leur dialogue est inspiré du music-hall par le jeu, mais entre les mains de Pinter, un débat sur la question de savoir si vous allumez la bouilloire ou allumez le gaz devient quelque chose de plus menaçant.

La tension est encore augmentée par les demandes absurdes de plats de restaurant exotiques qui leur sont envoyés par des personnes inconnues dans un ascenseur de livraison “ idiot ”. L’ensemble de James Perkins exagère sans doute le sentiment d’oppression, suggérant que le sous-sol se trouve au pied d’un silo en béton.

The Dumb Waiter marque une floraison précoce du style de Pinter, et Hamilton le sert bien, mais elle est victime d’un timing malheureux. Ce spectacle était sur le point d’ouvrir, marquant le 60e anniversaire de la première britannique de la pièce dans ce qui était alors le Hampstead Theatre Club, lorsque le premier verrouillage a frappé. Les deux acteurs originaux se sont retirés et il a été refondu et répété sous distanciation sociale.

En mars, cela aurait probablement semblé une curiosité intrigante, un petit bijou au milieu de ce qui promettait d’être une année de richesses théâtrales. Maintenant, comme l’une des petites mais concertées d’ouvertures avant Noël, la pièce elle-même semble un peu maigre.

Il y a une raison pour laquelle The Dumb Waiter est généralement associé à un autre jeu précoce comme The Room pour le gonfler. La renaissance de Hamilton arrive également juste un an après la version à peu près définitive de Jamie Lloyd avec Martin Freeman et un superlatif Danny Dyer, dans le cadre de sa saison Pinter à la Pinter.

Pourtant, vous admirez l’effort et la volonté qu’il a fallu pour obtenir ce poing serré d’une pièce de théâtre. Et tout théâtre en direct est le bienvenu dès maintenant. Hamilton est un talent impressionnant – elle dirige toutes les pièces de Barney Norris – et j’ai hâte de voir ce qu’elle fera ensuite, avec quelque chose qui a plus de viande sur son squelette.