Bienvenue dans la liste ES Shopping Shortlist, le tour d’horizon mensuel où vous trouverez toutes les meilleures choses à magasiner et à voir en ce moment.

Alors que nous nous frayons un chemin à travers le premier mois notoirement groggy de l’année (et quel mois cela a été), la mode s’est avérée être une grande source de soulagement. Que ce soit aussi simple que de mettre à jour votre jeu de vêtements d’intérieur ou de vous offrir des achats de beauté à bas prix, rien de tel qu’un peu de nouveauté pour susciter la joie en janvier.

Voici ce que nous aimons dans la mode ce mois-ci.

La marque éthique Yasmina Q se lance dans le loungewear

La marque de vêtements pour femmes éthiques Yasmina Q a conçu l’offre de vêtements de détente la plus luxueuse à ce jour (ce n’est pas une mince affaire, alors que chaque marque digne de ce nom l’a également).

À côté de ses tricots Gigi à col et de ses évasements de Lourdes coordonnés, il y a ses longues et fluides robes longues côtelées Fleur dans un trio de couleurs qui évoquent la joie, toutes fabriquées ici au Royaume-Uni. Non seulement la collection a l’air bien, mais elle fait aussi bien, avec 5% des bénéfices de chaque vente reversés au Forest Stewardship Council, qui soutient la gestion responsable et la protection des forêts du monde.

La meilleure partie? La marque offre aux lecteurs ES 20% de réduction sur sa capsule loungewear avec le code LOVE20. Vous pourrez nous remercier plus tard.

(Yasmina Q)

H&M lance une collaboration durable avec Yrsa Daley-Ward

Si, comme nous, vous ne pouvez pas vous lasser des extraits de prose pertinents de la célèbre écrivaine Instagram Yrsa Daley-Ward, vous serez ravi d’apprendre qu’elle s’est associée à H&M sur une collection de vêtements en édition limitée.

Les citations en relief sur les vêtements incluent «Si vous devez vous plier pour s’adapter, ce n’est pas bien» et «Il y aura toujours votre cœur» dont nous rêvons déjà. «Mon espoir est que cette collection réconforte, responsabilise et émeut ceux qui la portent, qu’ils portent les mots qui leur tiennent à cœur», a déclaré Daley-Ward dans un communiqué.

Une baisse limitée est lancée aujourd’hui, mais toute la collection sera lancée sur H&M le 11 février 2021.

(Yrsa Daley-Ward x H&M / H&M)

Le fleuriste durable POLLENET collabore avec Softandwet

Rien ne donne à un espace WFH un peu d’épinette du nouvel an comme un bouquet de fleurs frais et avant-gardiste. Et aucun ne les fait aussi bien que le set de mode préféré POLLENET, qui s’est associé à la marque de lingerie italienne indépendante softandwet, juste à temps pour la journée des amoureux (le 14 février, on vous regarde).

Lingerie en soie italienne! Belles fleurs épanouies! Soutenir les entreprises indépendantes! Qu’est-ce qui pourrait être mieux? À nos yeux, rien. Course vous à la caisse.

(POLLENET)

Jimmy Choo crée la JCA Fashion Academy

Le légendaire fabricant de semelles Jimmy Choo, le créateur de chaussures incontournable de la Première Dame Jill Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, a révélé le lancement d’une nouvelle école de mode de la marque, en plein cœur de Londres. Située dans une propriété classée Grade 1 à Mayfair, la JCA London Fashion Academy s’efforce de développer les talents individuels, en enseignant le design contemporain ainsi que les compétences entrepreneuriales nécessaires pour développer une marque du futur.

(JCA)

Sweaty Betty lance la campagne SWEAT

Ce fut un excellent mois pour Sweaty Betty, originaire de Notting Hill. Non seulement le fournisseur de vêtements de sport chics et pointus a confirmé son succès au milieu de la pandémie – la marque a déclaré en 2020 que ses revenus totaux avaient augmenté d’environ 60% – mais il a également lancé une nouvelle campagne anti-tabou, appelée #RespectYourSweat.

Le but? Pour nous encourager à accepter la transpiration comme un signe de force et de résilience. La marque a lancé une série d’histoires sur son site Web dans le cadre de la campagne; L’histoire du boxeur hijabi Saf (alias @thehijabiboxer) était particulièrement inspirante. Nous avons déjà acheté nous-mêmes plusieurs paires de leggings sculptants Bum les plus vendus de Sweaty Betty: maintenant, transpirons!

(Betty en sueur)

Kurt Geiger ajoute à la campagne People Empowered

S’il y a une chose dont nous avons désespérément besoin en ce moment, c’est la positivité, alors la campagne printemps / été 2021 “ People Empowered ” de Kurt Geiger est une bouffée d’air frais bien accueillie. La marque de chaussures et d’accessoires s’est associée à Zebedee Management, une agence qui représente exclusivement une gamme de modèles vraiment diversifiée et inclusive, pour lancer la campagne, qui vise à partager et à mettre en valeur des histoires sous-représentées dans le monde de la mode.

Vous pouvez en savoir plus sur la campagne People Empowered ici, pendant que nous passons à la caisse avec ces bottes stomper stellaires et d’adorables bottes de pluie miniatures. Une fois nos sacs à main officiellement achetés à la retraite, nous nous attraperons également l’un de ses sacs arc-en-ciel Mini Kensington les plus vendus.

(Kurt Geiger)

Simply Be lance la plus grande gamme de lingerie couleur chair à ce jour

Après avoir suivi les SKIMS à guichets fermés de Kim Kardashian, Simply Be a lancé sa gamme de lingerie couleur peau la plus complète de son histoire. La marque a recruté 800 femmes pour participer à la phase de recherche de son processus de développement, ce qui a permis de déterminer la meilleure forme, taille, style et gamme de teintes pour produire les sous-vêtements.

Avec des prix commençant à seulement 4 £ et six nuances de soutiens-gorge et de peintures nude incluses, à la fois délicates et pratiques, franchement, ce serait impoli de ne pas le faire.

(Soyez simplement)

Casio lance Collaboration Pokémon Baby-G

Rappelez-vous ces montres Baby-G vilaines qui ornaient les poignets de nous tous il y a longtemps? Eh bien, ils sont de retour. Et non seulement ils sont de retour, mais ils font leur grand retour avec une collaboration Pokémon.

Le modèle culte BA-110PKC de Baby-G a été repensé recouvert de Pikachus jaune banane. Faux, mais tellement vrai.

(Casio)

