La série L’étendue est peut-être l’une de ces rares productions qui Il est précédé des difficultés qui les ont amenés à devenir un phénomène culte. De la petite expérience à la demande qui a fait sensation le 23 novembre 2015 à ses deux saisons réussies sur Syfy, l’émission a prouvé que c’est bien plus qu’une histoire inhabituelle.

C’est aussi une version contemporaine de la science-fiction qui analyse l’humain par opposition à l’inexplicable. Seulement cette fois, cette bande de l’univers n’est pas un endroit passionnant et vivant comme celui que Space Opera et d’autres genres similaires nous montrent. Au lieu de cela, il s’agit d’une situation pleine de dangers et de risques. Mais dans The Expanse, ce qui compte vraiment, c’est ce qui se cache sous cette prolifération de terreurs et de peurs. L’essentiel de l’être humain porté à la limite de sa capacité.

Qu’est-ce qui fait de la série un si petit phénomène culte? À une époque pleine de séries et de propositions similaires, The Expanse brille par sa capacité à combiner diverses choses qui seraient impensables dans un autre programme. Pour commencer, il s’agit d’une série de science-fiction dans laquelle le risque de survivre dans l’espace est réel, à tel point que chaque étape peut signifier la mort. Cela semble être un détail minuscule, mais il est en fait de la plus haute importance de comprendre la qualité essentielle d’une histoire dans laquelle tout peut changer d’un chapitre à l’autre.

Objectif: convaincre Bezos

Dans The Expanse, le combat pour la survie est une idée qui déborde et conditionne chacun de ses personnages. Mais alors que dans des séries comme The Snowpiercer de Netflix, ce voyage est douloureux et chaotique, dans The Expanse il porte avec lui une idée de l’héroïque presque humble. Il s’agit aussi de l’attention aux détails que les producteurs portent pour créer un espace crédible dans lequel les personnages souffrent des conditions et les surmontent, par une sorte d’effort réaliste qui leur a valu toutes sortes de compliments.

En fin de compte, l’histoire repose sur la possibilité de la rédemption. Et bien que cela puisse paraître banal et presque adouci, ce n’est pas tant analysé sous le verre du besoin de comprendre l’être humain comme une entité fragile. Un regard essentiel sur notre nature que peu de séries de genre permettent.

Le phénomène autour de The Expanse a ses propres caractéristiques. En plus d’être une série avec une base de fans considérable, elle a également réussi à surmonter l’écueil du passage d’un canal traditionnel à une plate-forme de streaming sans trop de hoquet ou de changements. Annulée lors de la troisième saison par ScyFy, les fans ont recueilli près de 100 000 signatures pour assurer la continuité. Et aussi, a organisé une collecte de fonds historique. L’objectif? attirer l’attention de Jeff Bezos, propriétaire d’Amazon. Et ils l’ont fait d’une manière qui surprend encore par sa nature spectaculaire. Le groupe de fans a affrété un avion qui a volé autour d’Amazon Studios pour appeler Save The Expanse sur une affiche monumentale.

Objectif atteint

Que ce soit en raison de la pression sur les réseaux sociaux, du spectacle aérien ou d’une combinaison de tout ce qui précède en plus d’un grand argument, Bezos a abandonné. Quelques semaines plus tard et apparemment incapable de résister à la pression, Amazon a annoncé qu’il produirait une nouvelle saison de la série, en plus de la possibilité de continuer l’histoire en fonction du succès.

Pour l’instant, la cinquième saison vient de sortir et une sixième a déjà été annoncée, toujours sans date de production. Mais cela commencerait probablement à enregistrer d’ici la fin de cette année.

Un long voyage incertain

La série, basée sur les romans homonymes de James SA Corey, est une combinaison de science-fiction avec un élément politique puissant.

L’histoire entre la guerre entre la Terre et Mars n’est que la scène pour méditer sur la qualité de l’être humain, de ses pires défauts à ses vertus. L’étendue, qui montre avec un regard brillant et une économie prudente des ressources l’espace extra-atmosphérique comme un no man’s land sans arbitre ni loi pour le soutenir, il passe aussi par les vicissitudes de la colonisation.

La série pourrait se dérouler aux abords du Far West il y a deux siècles ou à tout autre moment historique. Les vices sont exacts à ceux de tout autre processus de conquête et que ce soit le système solaire, une planète inconnue ou la terre, le script soulève la circonstance de l’existence de conditions invariables.

La cupidité, la mesquinerie, la pulsion, la corruption administrative, la pression sur les classes dépossédées et la recherche d’un moyen de maintenir la survie comme objectif principal sont les mêmes. Le comportement humain sera toujours identique et incontrôlable.

Et c’est ce parallèle qui fait de la série un produit hors du commun, au milieu de productions qui analysent le comportement de ses personnages à partir de l’idéalisation. Netflix a échoué Away, avec Hilary Swank et qui a été créée l’année dernière, J’essayais de montrer les vicissitudes d’un équipage multiethnique au milieu de la science-fiction. L’Etendue a les mêmes intentions et triomphe car sur sa scène, l’être humain se fait face.

Le succès de connaître les limites

Bien sûr, The Expanse est aussi une série qui connaît les limites de ses ressources. Bien qu’elle se déroule au XXIIIe siècle, la section des effets spéciaux est beaucoup plus intéressée à montrer la technologie de manière implicite qu’à une démonstration d’effets éblouissants. Même le vaisseau Rocinante a un look réaliste – quelque part entre délabré et formidable – qui a été comparé à l’USCSS Nostromo d’Alien. Cependant, la chose la plus intéressante à propos de la proposition de The Expanse est d’utiliser cette valeur plutôt que le réalisme, pour accentuer la vérité du déroulement des situations politiques et des intrigues du pouvoir qui se cache au milieu d’une intrigue complexe et passionnante.

Des Martiens – otages d’un système totalitaire – à la Lune transformée en paradis luxueux, l’espace extra-atmosphérique est une version à grande échelle de la Terre et de ses perversions les plus reconnaissables.

The Expanse est un triomphe de l’imagination. Une conjonction d’éléments qui font de cette odyssée spatiale dans laquelle il ne manque pas de place pour le thriller, le drame et même la romance un voyage à travers ce que la nature humaine cache, plutôt qu’un regard dans l’espace comme un ennemi infini. Peut-être, sa caractéristique la plus pertinente.

