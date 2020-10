HISTOIRES CONNEXES

The Expanse lancera la saison 5 presque exactement un an après le débarquement de la saison 4 sur Amazon Prime. La «torsion» est que plutôt que de supprimer les 10 épisodes à la fois, le drame de science-fiction sortira les trois premiers le mercredi 16 décembre, puis lancera un nouvel épisode chaque semaine – tout comme The Boys l’a fait avec succès avec sa deuxième saison sur le service.

L’annonce de la programmation ainsi que la sortie de la bande-annonce de la saison 5 ci-dessus ont été faites jeudi au New York Comic Con virtuel de cette année.

Une aventure de science-fiction réaliste et pleine d’action, The Expanse – qui a diffusé ses trois premières saisons sur Syfy, avant d’être «sauvé» par Amazon – suit l’équipage du Rocinante, un navire de guerre récupéré illégalement qui a trébuché sur une vaste conspiration et un technologie extraterrestre mystérieuse qui menaçait de bouleverser l’équilibre des pouvoirs et le destin de l’humanité.

Selon le synopsis officiel, la saison 5 reprend alors que des multitudes d’humains quittent le système solaire à la recherche de nouvelles maisons et de vastes fortunes sur des mondes semblables à la Terre au-delà de l’anneau extraterrestre, et un prix élevé pour des siècles d’exploitation de la ceinture arrive enfin due et un compte est à portée de main. Pour l’équipage du Rocinante et les chefs des planètes intérieures et de la ceinture, le passé et le présent convergent, provoquant des défis personnels qui ont de vastes répercussions dans tout le système solaire.

Amos (joué Wes Chatham) revient sur Terre pour affronter son passé et l’héritage de la vie qu’il s’est battu pour laisser derrière lui; Naomi (Dominique Tipper) tend la main à son fils séparé dans une tentative désespérée de le sauver de l’influence toxique de son père; Bobbie (Frankie Adams) et Alex (Cas Anvar) affrontent l’effondrement de Mars alors qu’ils poursuivent une cabale ténébreuse liée à des terroristes et des criminels; Holden (Steven Strait) lutte avec les conséquences de son propre passé avec le Protomolécule, les extraterrestres qui l’ont construit et le mystère de ce qui les a tués; La batteuse (Cara Gee), avec un nouvel équipage, se bat pour échapper à qui et ce qu’elle était; et Avasarala (Shohreh Aghdashloo), refusant d’être relégué à l’écart, se bat pour empêcher une attaque terroriste sans égal dans l’histoire.

