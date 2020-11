L

Le député Chris Bryant fait une déclaration extraordinaire au début de son nouveau livre. Il affirme que sans un petit groupe de politiciens «queer» – il utilise le mot queer pour signifier «gay, bisexuel ou quelque part entre les deux» – «nous ne serions jamais allés en guerre avec Hitler, Churchill ne serait jamais devenu Premier ministre et Le nazisme n’aurait jamais été vaincu ».

C’est une ouverture audacieuse à cette histoire fascinante de 10 députés dont la sexualité, selon Bryant, les a amenés à être particulièrement attentifs à la menace que représentait le nazisme, ainsi que dans leur opposition à la politique d’apaisement du gouvernement.

Tous ces députés faisaient partie du groupe rebelle surnommé avec mépris «les Glamour Boys» par Neville Chamberlain. Certains des acteurs centraux sont des noms familiers, tels que Harold Nicolson et Philip Sassoon. Mais la plus grande réussite de Bryant est de découvrir les histoires de quatre hommes presque oubliés: Rob Bernays, Jack Macnamara, Ronnie Cartland et Victor Cazalet.

Il est essentiel pour l’argument de Bryant que tous ces hommes se soient rendus en Allemagne au début des années 1930 et se soient d’abord délectés des libertés sexuelles offertes par Berlin. Même après qu’Hitler est devenu chancelier en 1933, il a fallu du temps pour que les dangers deviennent évidents.

Jack Macnamara, élu député conservateur de Chelmsford en 1935, admirait le dynamisme nazi dont il avait été témoin au rallye de Nuremberg en 1934. Mais lors d’un voyage ultérieur en Allemagne en 1936, il eut une visite officielle de Dachau. «Je n’ai jamais vu des êtres humains aussi intimidés», a-t-il écrit à propos des Juifs et des homosexuels qu’il a vu emprisonnés là-bas.

Rob Bernays, journaliste d’origine juive devenu député libéral de Bristol Nord en 1935, a effectué quatre visites en Allemagne au début des années 1930. Pendant ce temps, il a interviewé plusieurs homosexuels de haut rang dans le régime nazi, y compris Edmund Heines, le chef adjoint des stormtroopers SA d’Hitler. Bernays a été choqué par les exécutions brutales de Heines et de son patron homosexuel, Ernst Röhm, la nuit des longs couteaux en 1934, et est désormais devenu un opposant actif à la politique d’apaisement de Chamberlain.

Le député conservateur Victor Cazalet avait visité Dachau en 1933 et n’y avait trouvé «aucune misère excessive». La sonnette d’alarme n’a commencé à sonner que lorsque son ami Gottfried Von Cramm, le champion de tennis gay allemand, a été arrêté et jugé pour «perversion sexuelle» en mars 1938. Après une visite à Vienne la même année, Cazalet a averti dans le Times de «l’extermination de les juifs européens », et a commencé à soutenir le cas de l’opposition militaire à l’expansion allemande.

Ronnie Cartland, devenu député conservateur de King’s Norton en 1935, âgé de 29 ans seulement, était le frère cadet de la romancière Barbara Cartland. Il était intelligent, beau et décrit comme «légèrement flamboyant». À l’été 1935, Barbara et lui prirent des vacances en Allemagne, où ils furent tous deux horrifiés à la vue d’affiches antijuives et de gangs vêtus d’uniformes de la jeunesse hitlérienne. Dès lors, Ronnie est devenu un militant franc contre l’apaisement. En août 1939, il prononça un discours passionné aux Communes dans lequel il attaqua les tendances dictatoriales de Chamberlain et son incapacité à faire face à la menace nazie. Son courage a été confirmé lorsqu’il a été tué en défendant la route de Dunkerque en 1940.

Bryant présente de bons arguments pour ces hommes en tant que cavaliers dans l’opinion changeante sur la menace nazie. Mais son argument selon lequel il n’y aurait pas eu de guerre, pas de Churchill en tant que Premier ministre et pas de défaite d’Hitler sans eux est moins convaincant. Les facteurs de ces résultats sont certainement trop nombreux pour justifier une telle affirmation.

Une autre faiblesse de l’argument de Bryant est le manque de détails sur la vie sexuelle de ses personnages principaux. Il est trop souvent réduit à impliquer des relations pour lesquelles il existe peu de preuves. Par exemple, Ronnie Cartland et le vicomte Knebworth sont décrits comme «inséparables», tandis que Bryant écrit à propos des relations de Harold Nicolson avec Jack Macnamara et Guy Burgess qu ‘«il a probablement couché avec les deux».

Néanmoins, cette spéculation ouvre de riches domaines pour de futures recherches. Il est tentant de penser aux caches de lettres d’amour et de journaux intimes (Barbara Cartland aurait détruit les papiers de son frère, mais on ne sait jamais). On a l’impression qu’il y a beaucoup plus de cette période dans l’histoire queer à venir, et que ce livre révolutionnaire n’est qu’un début important.

The Glamour Boys: l’histoire secrète des rebelles qui se sont battus pour la Grande-Bretagne pour vaincre Hitler par Chris Bryant (Bloomsbury, 25 £) Achetez-le ici