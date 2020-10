À une époque où les politiciens américains et les personnalités des médias parlent avec désinvolture de patriotisme et de liberté, il est facile d’oublier que très peu de personnes qui se consacrent à faire avancer ces causes ont jamais été particulièrement populaires – du moins avant leur mort. «La plupart des gens n’ont jamais entendu parler de John Brown», commence la narration d’ouverture de The Good Lord Bird, nous présentant un sujet aussi impopulaire. «S’ils l’ont fait, ils savent qu’il a été pendu pour avoir été un traître, avoir provoqué toutes sortes de problèmes et déclenché la guerre civile. La nouvelle série Showtime, basée sur le roman de James McBride du même nom, veut combler certaines de ces lacunes. Chaque épisode commence de la même manière, avec ces mots à l’écran: tout cela est vrai. La plupart de cela s’est produit.

Tout comme le roman sur lequel il est basé, The Good Lord Bird est un incroyable numéro sur la corde raide entre fiction historique et comédie noire absurde. Les battements majeurs de la biographie de Brown sont tous là – sa foi résolue, ses attaques violentes contre les propriétaires d’esclaves, son éventuelle exécution par l’État – mais l’espace entre eux est ce qui est inventé. La comédie, bien sûr, consiste à imaginer à quoi cet homme doit vraiment ressembler. Le John Brown que nous connaissons par les textes d’histoire était un homme profondément religieux dont la ferveur l’a amené à consacrer sa vie à mettre fin à l’esclavage. Comme beaucoup d’hommes importants de l’histoire américaine, son histoire est racontée avec une pesanteur semblable aux Écritures qu’il vénère, avec peu de semblant de ce à quoi le mouvement qu’il a dirigé a dû être. The Good Lord Bird nous donne une réponse possible: comme un foutu bordel.

Le spectacle est au cours des dernières années de la vie de Brown, et nous rencontrons l’homme à travers les yeux du protagoniste Henry Shackleford (Joshua Caleb Johnson). Henry est un garçon esclave qui est violemment libéré par Brown, puis rapidement pris pour une fille et surnommé Onion. Henry n’est pas plus en sécurité avec Brown, mais il ne lui reste pas d’autre choix – une situation encore compliquée par le fait que si Brown se rend compte qu’il est un garçon, alors il le fera se battre. Grâce à Onion, nous obtenons une place au premier rang pour les dernières années de la vie de Brown, sachant que cela se termine par une révolte d’esclaves ratée, puis, enfin, par un nœud coulant.

En tant que John Brown, Ethan Hawke livre le portrait d’un patriote que nous n’avons jamais vu auparavant. Il incarne Brown comme un homme d’une conviction et d’une foi extraordinaires dans le message d’égalité reflété à la fois dans les Écritures et dans la Constitution, ce qui signifie qu’il n’est pas satisfait de rien de moins qu’une action directe et violente. John Brown est un fanatique, doté d’une dévotion carrément imprudente. C’est aussi un homme qui a coupé la tête d’un propriétaire d’esclaves avec une machette, c’est-à-dire que peu sont d’accord avec ses méthodes, même si elles sont d’accord avec sa cause.

D’autres hommes célèbres de cette histoire obtiennent des portraits tout aussi complexes. Frederick Douglass (joué de façon mémorable par Daveed Diggs), par exemple, est en tout point l’orateur émouvant que nous connaissons par l’histoire. Mais il est aussi un cadet, utilisant sa stature montante pour attirer des partenaires noirs et blancs, et il est particulièrement épineux quand il sent que son statut social n’est pas respecté. Brown et Douglass se rencontrent dans un épisode hors du commun, et chaque homme est arrogant à sa manière, redevable à sa propre idéologie, bien qu’il ait le même objectif. The Good Lord Bird n’est pas aussi écoeurant que Hamilton, un autre morceau de fiction historique mettant en vedette Diggs, mais les deux font le travail vital de compléter l’humanité des géants de l’histoire en les rendant mesquins, bruyants et désagréables.

Et c’est ici que The Good Lord Bird réussit. Il est impossible d’ignorer le fait que l’Amérique est entrée dans un autre moment de bouleversement racial; Le Good Lord Bird recontextualise la lutte pour l’émancipation en nous demandant de regarder de près la vie de l’un de ses plus ardents partisans blancs. C’est un commentaire sournois sur le coût du progrès: croire que les esclaves devraient être libres n’était pas difficile pour les abolitionnistes du Nord. Ce qui était difficile – et, à l’époque, peut-être même considéré comme dérangé – était de faire quelque chose. Pour Brown, les limites du discours et des poursuites judiciaires avaient été atteintes. Il comprend que le système de l’esclavage ne peut pas être réformé.

En cela, The Good Lord Bird sert également de commentaire sournois sur ce qui nous a amenés à un autre calcul historique. Le chemin sanglant que John Brown a tracé du Kansas à Harpers Ferry a fait de lui un homme recherché et détesté, autant à cause du meurtre qu’il a commis qu’à cause du fait qu’il vivait en Amérique, un pays bâti sur l’injustice systémique. La série, comme le roman, complique encore sa description de la vie de Brown en suggérant qu’il y a une arrogance fondamentale dans les actions de Brown qui a compliqué sa cause. Dans la série, il y a peu de place pour les pensées ou les préoccupations des personnes qu’il voulait libérer. Il pensait qu’ils le remercieraient (et le Seigneur) pour cela et rejoindraient son armée par bon sens – une hypothèse qui a conduit à la capture réelle de Brown à l’arsenal fédéral de Harpers Ferry, où il a tenté d’armer une armée qui n’a pas montré.

Quand la guerre civile a commencé, l’armée de l’Union marchait vers «John Brown’s Body», une chanson qui contextualisait la vie et la mort de Brown comme une autre étape dans l’objectif final de notre nation d’une société libre et équitable. C’était un cri de ralliement pour vaincre la Confédération. Dans The Good Lord Bird, nous le voyons comme ses contemporains pourraient l’avoir fait: un militant non lavé contre qui tous ceux qu’il rencontre sont définis. Une bonne compréhension de l’histoire, qui nous est utile aujourd’hui, nous place fermement dans la tension entre ces deux points, qui caractérise les gens et leurs actions au-delà de simplement les appeler «bons» ou «mauvais».

En 2020, c’est plus difficile que jamais. Le gouvernement américain est sous l’emprise d’un parti qui embrasse l’ethnonationalisme et la rhétorique suprémaciste blanche, épris d’une vision de l’histoire qui est séduisante – que l’Amérique est un projet noble et exceptionnel dans le monde libre. La réalité est évidemment plus complexe, surtout pour les Américains marginalisés. C’est une chose terrible et effrayante de construire une nation. John Brown le savait.

Ce qu’il ne savait pas, c’est que son pays était si systématiquement brisé que ce qu’il considérait comme justice pouvait aussi être considéré comme de la folie. Ou peut-être, comme le suggère The Good Lord Bird, John Brown était vraiment fou.