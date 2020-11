L’étudiant universitaire Peter Sawkins, 20 ans, d’Edimbourg a battu ses rivaux Laura Adlington et Dave vendredi pour assurer la première place de la finale de mardi.

Alors que la mauvaise performance de Laura dans les deux premiers tours a vu ses espoirs s’effondrer, le juge Paul Hollywood a déclaré que la compétition était «aussi proche d’un match nul que j’ai jamais vu».

Lui et le co-juge Prue Leith ont convenu que Peter était presque au coude à coude avec Dave, 30 ans, un garde de sécurité du Hampshire.

S’exprimant après la diffusion de la finale de la saison sur Channel 4, Peter a admis que garder le secret sur sa victoire s’était avéré particulièrement délicat.

L’étudiant en comptabilité et en finance a expliqué: «Après avoir remporté le trophée, j’ai dû le faire passer en contrebande dans l’avion pour rentrer à Édimbourg. J’étais un peu stressé lorsque nous avons parcouru les scanners.

«Et puis il est resté sur le plan de travail de ma famille dans la cuisine caché dans une boîte. J’ai hâte de le sortir de la boîte et de l’utiliser autant que possible. »

Le jeune homme de 20 ans a déclaré que son succès dans l’émission marquerait un «énorme chapitre» de sa vie.

«Je voulais beaucoup ça, quand j’avais 12 ans, je regardais des répétitions de Bake Off dos à dos, et cela m’a fait passer du temps à cuisiner. Je suis un nerd de Bake Off, et je pense que Peter, 12 ans, serait impressionné, et juste le gamin étourdi le plus excité. Je suis cet enfant étourdi excité en ce moment.

De gauche à droite: Dave, Laura et le gagnant Peter

L’épisode très attendu de mardi a vu les trois finalistes chargés de préparer des tranches de crème anglaise, des tourbillons de noix et un dessert à plusieurs niveaux.

Peter s’est inspiré du pudding écossais Cranachan lorsqu’il a fait ses tranches de crème anglaise, en utilisant des framboises, de l’avoine et du whisky pour le parfumer.

Prue a dit qu’ils «avaient l’air incroyable», ajoutant qu’il avait fait une «tranche de crème anglaise vraiment charmante», tandis que Paul complimentait leur saveur.

Dave a également reçu des éloges pour ses tranches de crème au café et au caramel, Hollywood faisant l’éloge de sa «belle» pâtisserie.

Cependant, la finale de Laura a commencé par un premier tour désastreux après l’échec de sa crème pâtissière et ses tranches n’ont pas réussi à garder leur forme.

La responsable numérique du Kent, âgée de 31 ans, a déclaré aux juges qu’elle était «gênée» de servir ses parts aux juges, ajoutant qu’ils semblaient avoir été jetés par terre.

Laura a également terminé en bas du défi de tourbillon de noix, qui s’est terminé dans des conditions très chaudes, après avoir gâché ses horaires et ne pas avoir correctement refroidi tous les composants à temps pour la dégustation.

Dave a excellé dans le défi technique, terminant à la première place devant Peter.

Les trois concurrents ont été chargés de créer un dessert à plusieurs niveaux qui reflétait leur temps sur le spectacle dans le défi final du showstopper.

Laura a décidé de recréer certains de ses triomphes précédents dans un dessert qui comprenait des composants tels que des pains Chelsea, des macarons et un gâteau aux carottes et aux noix.

Prue a loué ses efforts, disant qu’il n’y a «rien de mal avec votre pâtisserie».

Cependant, ce n’était pas suffisant pour la ramener dans le concours.

Dave a cherché à racheter ses échecs des semaines précédentes en essayant une deuxième fois certains des pâtisseries pour lesquelles il avait été critiqué au cours des semaines précédentes, y compris les brownies, la babka au chocolat et les pains choux.

Les juges ont donné des critiques mitigées sur sa tentative de réparer les torts des semaines précédentes.

Le dessert de Peter comprenait des composants comme un sandwich Victoria, des pains choux et des biscuits Battenberg et a été qualifié de «bon effort» par Leith.

Le tour de spectacle a été regardé par toute l’équipe de la 11e série du programme, qui a formé une «bulle» à Down Hall Hotel près de Bishop’s Stortford, Hertfordshire, pendant toute la durée du tournage, après avoir été testé pour le virus et s’auto-isoler.

La production de la série a d’abord dû être retardée en raison de la pandémie de coronavirus, mais le tournage de l’émission s’est terminé vers la fin du mois d’août.