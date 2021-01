T

Le grand commence en 1761 mais enlève les corsets, les jupes gonflées et les culottes et il y a une dynamique moderne familière en jeu.

Il se déroule dans la cour russe, où un homme-enfant immature règne sur un grand pays influent. Comme Donald Trump, Peter III aime le pouvoir mais pas la responsabilité, répète ses blagues et pense que les femmes sont des vaisseaux pour lui donner des héritiers mâles, mieux gardés à distance de rire à propos des chapeaux. Tout finalement décourageant, mais mûr pour la satire grange.

Tony McNamara, qui a écrit The Favorite, a créé cette «histoire d’amour parfois vraie» basée sur une pièce qu’il a écrite. Il s’agit de Catherine la Grande avant de remporter ce titre (alerte spoiler), mais abandonnez tout espoir d’exactitude historique (pour cela, vous pouvez regarder le drame Catherine la Grande de HBO avec Helen Mirren, sorti l’année dernière).

C’est une nouvelle approche; drame d’époque à haute énergie avec une touche pop. Ils utilisent un langage moderne comme «vous êtes tellement critique» et Everybody Wants to Rule The World by Tears For Fears est joué.

L’histoire est racontée du point de vue de la jeune Catherine (Elle Fanning), qui se targue de son caractère ensoleillé et de son cœur intrépide. Elle est arrachée à sa famille aristocratique mais pauvre en Prusse pour aller épouser Pierre III, dont elle n’a jamais rencontré mais dont elle veut désespérément tomber amoureuse.

Malheureusement, il ne s’intéresse qu’à la terreur de ses courtisans, à la vodka et aux trios. Beaucoup de verres sont brisés dans la cour de ce garçon fraternel. Nicholas Hoult le joue et il est difficile de croire que c’est l’enfant doux de About A Boy. Il aime être un berk, comme un personnage dystopique de Blackadder. Son seul regret à propos de toutes les guerres qu’il a perdues est que cela signifie qu’il y a beaucoup de gens qui manquent de membres à la cour, ce qui ruine toutes les fêtes – ils ne peuvent pas danser.

Vous pourriez blâmer sa mère, dont le cadavre est assis habillé surplombant la cour afin qu’il puisse toujours aller la voir pour demander l’approbation.

Mais Catherine est une optimiste implacable; Le visage de Fanning alors qu’elle est continuellement contrariée est douloureux à regarder. Elle veut parler de Rousseau, du contrat social et des idées passionnantes venant de France, mais toutes les autres dames, serrant leurs carlins, pensent qu’elle plaisante quand elle le mentionne – elles ne savent pas lire.

Elle a un allié, sa femme de chambre Mariel (la grande Phoebe Fox), qui est en fait une dame mais punie pour la déloyauté de son père, et ensemble, ils commencent à comploter.

Si vous espérez une solution à Wolf Hall, vous serez déçu – c’est beaucoup plus irrévérencieux et plus vivant que votre drame d’époque moyen. Il a une sensation de film, ce qui vous fait vous demander s’il a l’endurance nécessaire pour durer 10 épisodes, mais c’est un début prometteur.

Comme l’a montré The Favorite, un drame d’époque réussi n’est pas seulement une question de précision. Parfois, la vraie vie n’est que le point de départ de quelque chose de beaucoup plus amusant. Huzzah, comme on dit dans la cour de Pierre III.

