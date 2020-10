HISTOIRES CONNEXES

Le vaste domaine au centre de The Haunting of Bly Manor est peut-être des continents éloignés des murs en ruine de Hill House. Mais une fois à l’intérieur, ne vous y trompez pas: ces demeures d’horreur abjecte ont définitivement été construites par le même architecte.

Cette personne est le créateur de la série Mike Flanagan, qui suit son succès de 2018 Haunting of Hill House avec le Bly Manor, tout aussi effrayant et émouvant. Basée sur plusieurs œuvres du romancier Henry James, la saison de neuf épisodes – qui commence à diffuser dans son intégralité vendredi – est le deuxième chapitre d’une anthologie qui, selon Flanagan, concerne autant les personnes hantées que les maisons hantées. “Et comme Steve Crain l’a dit la saison dernière”, a écrit le producteur exécutif dans une note aux journalistes couvrant l’émission, “” Il ne manque ni l’un ni l’autre. “

Compte tenu des restrictions de spoiler de Netflix, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas vous dire sur le déroulement de la série d’horreur littérale. Mais ce que nous pouvons révéler est, pour citer une phrase préférée de l’un des résidents de Bly Manor, parfaitement splendide. De plus, TVLine a discuté avec les membres de la distribution de retour Victoria Pedretti, Kate Siegel et Oliver Jackson Cohen et le débutant de la série T’Nia Miller – qui ont tous taquiné une histoire pleine de frayeurs, de wallops émotionnels et, oui, des œufs de Pâques pour garder les fans fascinés.

Poursuivez votre lecture pour quelques bribes de choix et des anecdotes sur The Haunting of Bly Manor.

LE MATÉRIEL DE SOURCE | La nouvelle de James The Turn of the Screw, qui raconte les expériences effrayantes d’une jeune nounou dans un domaine anglais, a été le premier ouvrage cité par Flanagan comme source d’inspiration lorsque Netflix a lancé une deuxième saison en 2019. Corner (dans lequel un homme affronte une manifestation de son alter ego) et The Romance of Certain Old Clothes (dans lequel une malle de robes figure fortement dans la relation compliquée entre une paire de sœurs).

Et de la même manière que The Haunting of Hill House de Shirley Jackson a été un point de départ pour la première saison, les téléspectateurs ne devraient pas s’attendre à une adaptation stricte de l’un des écrits de James dans Bly Manor. «Je l’ai lu quand j’étais à l’école», se souvient Jackson-Cohen, et il en a acheté un exemplaire pour le lire sur le vol de retour après avoir visité pour la première fois les écrivains du Bly Manor. «J’ai dit: ‘Oh, j’ai Le tour de la vis à relire, et Mike a dit:« Vous n’avez pas besoin de le faire.

LE RÉGLAGE | Fidèle à son nom, The Haunting of Bly Manor se déroule dans une grande maison de campagne britannique. Bien que l’histoire de la propriété soit explorée tout au long de la saison, la majeure partie de l’action se déroule dans les années 1980.

QUI EST DE RETOUR | Siegel, Pedretti et Jackson-Cohen sont rejoints par Henry Thomas, un autre ancien de Hill House. Pedretti note que Flanagan «sentait très fortement» que son personnage, Dani, ne serait pas un sosie pour Nell de Hill House, alors elle a changé sa couleur de cheveux. «Si je me présentais exactement comme Nell, et dans le même univers, ce serait très déroutant», dit-elle.

QUI EST NOUVEAU | L’ensemble comprend T’Nia Miller (éducation sexuelle), Rahul Kohli (iZombie), Amelie Bea Smith (Peppa Pig) et les nouveaux arrivants relatifs Amelia Eve et Benjamin Evan Ainsworth.

L’HISTOIRE | Selon le journal officiel: «Après la mort tragique d’une fille au pair, Henry Wingrave (Thomas) engage une jeune nounou américaine (Pedretti) pour s’occuper de sa nièce et de son neveu orphelins (Smith et Ainsworth) qui résident au Bly Manor avec le chef du domaine Owen ( Kohli), le gardien Jamie (Eve) et la gouvernante Mme Grose (Miller). Mais… des siècles de sombres secrets d’amour et de perte attendent d’être découverts dans cette romance gothique effrayante. À Bly Manor, mort ne veut pas dire parti. Ou, comme le résume Miller, “Tout n’est pas ce qu’il semble au Bly Manor.”

Y a-t-il des fantômes cachés cette fois? | Siegel confirme que, tout comme Hill House, les téléspectateurs voudront porter une attention particulière aux arrière-plans des scènes de Bly Manor, ainsi que des hochements de tête aux adaptations précédentes de James comme le film de 1961 Les Innocents. «L’intrigue», taquine-t-elle, «n’est que la veste de la tenue.»