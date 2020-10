En 2018, The Haunting of Hill House a été créée sur Netflix, réalisée par Mike Flanagan. Ensuite, nous avons dit que c’était un véritable joyau d’horreur et beaucoup étaient d’accord sur ce verdict. Et c’est que Flanagan a fait une série incroyable. L’adaptation de la pièce homonyme de Shirley Jackson était un spectacle assez mémorable et horrible. Il a été annoncé plus tard que Hill House serait une anthologie d’horreur et que tous les fans du genre seraient célébrés. Alors, la saison deux serait The Haunting of Bly Manor, vaguement basé sur A Turn of the Screw de Henry James.

The Haunting of Bly Manor a récemment été lancé sur la plate-forme Netflix. Et ici, nous l’examinons sans spoilers.

Avant de regarder le nouvel épisode de l’anthologie The Haunting de Mike Flanagan, nous passons en revue quelques-uns des moments forts de cette saison. Parmi eux, The Haunting of Bly Manor n’a rien à voir avec le premier. Malgré le fait que plusieurs acteurs de la distribution originale apparaissent dans le nouvel opus. Simplement le protagoniste, Victoria Pedreti, joue Dani, une fille au pair américaine qui est placée dans le manoir de Bly pour s’occuper de deux petits qui ont récemment perdu leurs parents et qui sont pris en charge par leur oncle qui refuse de les voir.

Le casting original comprend également: Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel et Henry Thomas, qui jouent d’autres personnages complètement nouveaux et d’une manière extraordinaire. Toutes les performances, y compris les nouvelles signatures sont spectaculaires. Sans aucun doute, les performances sont exceptionnelles, superbes à bien des égards et surprenantes pour les plus petits. Amelie Bea Smith, qui joue Flora Wingrave, et Benjamin Evan Ainsworth, qui joue Miles Wingrave. Bien sûr, comme l’histoire se déroule en Angleterre, l’anglais est assez particulier en raison des accents qui, selon le public anglophone, ne sont pas entièrement polis. En tout cas, le développement de leurs performances est très remarquable.

Ce n’est pas une histoire de fantômes

THE HAUNTING OF BLY MANOR (L à R) AMELIE SMITH comme FLORA et VICTORIA PEDRETTI comme DANI dans THE HAUNTING OF BLY MANOR Cr.EIKE SCHROTER / NETFLIX © 2020

À un moment donné, un personnage dit que toute l’histoire de The Haunting of Bly Manor n’est pas une histoire de fantômes, mais une histoire d’amour. Ce même verdict a été prononcé par Mike Flanagan lui-même, il ne devrait donc pas nous surprendre. Cependant, c’est une histoire d’amour gothique, avec tous les éléments dont une histoire comme celle-ci a besoin. Et est-ce que la deuxième saison de ce spectacle est impeccablement gothique, dans le sens le plus classique du terme. The Haunting of Bly Manor est un extraordinaire manuel d’horreur gothique, où l’amour et la mort sont liés de manière passionnée.

Bien sûr, bien que nous soyons confrontés à une série d’horreur classique à son meilleur, la vérité est que Flanagan réalise une saison fraîche et complexe, avec beaucoup de lectures à travers ses 8 épisodes. C’est-à-dire, parvient à surmonter le risque de n’être qu’une somme de clichés et de platitudes, et confère à la place aux éléments de l’horreur classique un nouveau rôle. Nous avons, par exemple, notre propre manoir hanté; D’innombrables fois, il a été utilisé comme cadre pour développer une histoire d’horreur, et pourtant The Haunting of Bly Manor réussit à être surprenant et mémorable. De même avec de nombreux autres éléments de l’intrigue.

Un autre succès de The Haunting of Bly Manor est que l’histoire d’amour centrale est très belle et au fur et à mesure qu’elle se déroule, nous rencontrons d’autres histoires d’amour. Le tout encadré dans le manoir, le tout marqué d’un halo de fatalisme qui convient très bien aux histoires d’horreur. Et c’est que ce que nous appelons «amour» a de nombreuses façons de s’exprimer, car parfois la violence est appelée «amour» et d’autres fois l’attachement simple mais terrible. The Haunting of Bly Manor nous en parle et plus encore, parfois de manière subtile et d’autres fois de manière brutale.

Les nombreuses histoires de ‘The Haunting of Bly Manor’

C’est un plaisir que The Haunting of Bly Manor soit différent de The Haunting of Hill House, bien qu’il soit vrai que pour beaucoup, le premier épisode sera plus choquant et effrayant. Cependant, Bly Manor a sa propre essence, et c’est exactement ce qu’une anthologie recherche, ou est-ce? Mike Flanagan utilise d’autres ressources pour son nouvel opus pour Netflix et accomplit sa mission.

La nouvelle proposition de l’anthologie The Hauting est sans aucun doute impeccable à bien des égards, même si, il faut le dire, elle nous demande de la patience. La hantise de Bly Manor mijote et l’intrigue complète n’est pas déballée avant les deux derniers épisodes.. Ce n’est pas un défaut, mais un rythme de la série, que chaque chapitre avance au besoin pour nous garder attentifs, en suspens. Autrement dit, cela nous exige en tant que public, mais cela paie très bien. Flanagan parvient à un équilibre selon lequel presque tous les trébuchements auraient été fatals, et même avec tout cela, il clôt son histoire avec précision et de manière satisfaisante. Certains penseront que c’est peut-être un peu rose et heureux pour un titre d’horreur, mais il faut comprendre que l’horreur gothique, surtout s’il s’agit d’une histoire d’amour, nous laissera toujours un sentiment mélancolique qui se balance lentement comme un lac enchanté dans un manoir hanté.

The Haunting of Bly Manor est désormais disponible pour tous les abonnés Netflix depuis le 9 octobre dernier.

