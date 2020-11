E

depuis Beowulf, nous avons adoré une histoire de monstres. Grâce à COVID-19, JK Rowling a redécouvert un conte inachevé qu’elle avait écrit pour ses propres enfants il y a dix ans «par à-coups» entre les sept livres de Harry Potter. Pendant le verrouillage, elle l’a mis en ligne gratuitement, invitant les millions d’enfants coincés chez eux à travers le monde à contribuer des illustrations. Maintenant, et à notre heure la plus sombre, il est publié; et tout comme Harry Potter, c’est une lumière pour quand d’autres lumières s’éteignent.

Le petit royaume de Cornucopia semble une terre bénie «où personne n’a jamais été pauvre ou affamé» – sauf dans les marais du nord, où vit le mythique Ickabog. Les parents effraient leurs enfants avec des histoires à ce sujet, mais personne ne sait à quoi ressemble le monstre légendaire, car «les pouvoirs de l’Ickabog étaient aussi grands que l’imagination du caissier». Mais alors, un jour, un berger des marais vient se plaindre au roi Fred de Cornucopia que son chien a été mangé par le monstre, et le roi – piquant d’avoir été qualifié d ‘«égoïste, vain et cruel» par la jeune Daisy Dovetail – se met en route pour traquez-le.

Si les romans de Harry Potter étaient une histoire sur la nécessité de lutter contre la dictature et la cruauté, l’Ickabog parle des horreurs causées par le populisme, la cupidité et les mensonges. Le roi Fred, avec ses fanfaronnades stupides et ses cheveux blonds, semble terriblement familier des deux côtés de l’Atlantique. Si facilement flatté qu’il aurait pu sortir tout droit de The Emperor’s New Clothes (et le style narratif confiant de Rowling rappelle Hans Christian Andersen), le dirigeant de Cornucopia est comiquement manipulé par les Lords Flapoon et Spittleworth. Quand ils arrivent tous dans l’habitat de l’Ickabog et que la brume descend, le roi Fred a tellement peur que son meilleur officier, le père de Bert Beamish, est accidentellement abattu.

Nos deux jeunes héros, Daisy et Bert, sont envoyés dans un orphelinat aussi cruel que tout à Joan Aiken. Autrefois célèbre pour sa délicieuse cuisine, Cornucopia commence à mourir de faim. Le monde prélapsarien de la fiction conventionnelle pour enfants omet le sexe mais comprend le deuil, le meurtre, l’enlèvement, le chantage, la cruauté, les mensonges, l’emprisonnement injuste et la politique horrible. Pendant les deux tiers de ce conte de fées satirique absorbant, la terre est plongée dans l’oppression et la pauvreté alors que sa population et son roi sont convaincus que le redoutable Ickabog, plutôt que des dirigeants corrompus, s’en prend à eux. Les 64 courts chapitres de l’Ickabog sont dynamisés par le sens moral vigoureux de Rowling, et des mots comme «tromblon», «odorant», «jéroboam» et «bandalore» scintillent comme les boutons de bijoux du roi Fred dans son récit confiant.

Rowling a fait l’objet d’une odium pour avoir exprimé ses préoccupations concernant l’activisme transgenre, et de nombreuses critiques d’une étoile sont apparues avant la publication sur des sites tels que Goodreads à cause de cela. Que The Ickabog soit une histoire sur la difficulté d’être à la fois gentil et vrai semble particulièrement émouvant pour l’auteur, en ce moment. Flapoon et Spittleworth sont des menteurs et des intimidateurs caricaturaux et bien qu’il leur faut trop de temps pour récolter leurs déserts, quand ceux-ci éclatent, c’est très satisfaisant. Pas aussi glorieux que le moment où Daisy et Bert, en péril mortel, découvrent la vérité sur le monstre mythique qui rend la rédemption possible.

Les illustrations gagnantes d’enfants de 7 à 11 ans d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Inde, d’Irlande et de Grande-Bretagne sont une touche délicieuse et des redevances sont reversées au Volant Charitable Trust pour aider les groupes particulièrement touchés par Covid-19. Rowling a écrit des romans divertissants pour adultes, mais c’est en tant qu’écrivaine pour enfants qu’elle a acquis une renommée mondiale phénoménale. L’Ickabog ne sera pas seulement placé sous l’arbre de Noël de chaque enfant chanceux: c’est un monstre qui mérite d’être.

Amanda Craig est l’auteur de huit romans, dont The Golden Rule

The Ickabog de JK Rowling (Little, Brown, £ 20) Achetez-le ici