HISTOIRES CONNEXES

TBS ramène The Last OG pour une quatrième saison, mais le leader Tracy Morgan pourrait faire cavalier seul.

Le câbleur a annoncé jeudi qu’il avait renouvelé la série comique Jordan Peele-EP pour la saison 4, mais le nom de la co-dirigeante Tiffany Haddish est manifestement absent du communiqué de presse qui l’accompagne. Interrogée sur le fait que l’actrice était MIA dans l’annonce, une source proche de la série a seulement répondu: «La saison 4 est toujours en développement.» Un représentant du SCT a refusé de commenter.

Le scribe black-ish Owen Smith, quant à lui, prendra le relais en tant que showrunner de la série. Il remplace le showrunner de la saison 3 Keenen Ivory Wayans.

«J’étais déjà un grand fan de la série, alors avoir l’opportunité de diriger cette production et de travailler avec cette incroyable distribution et cette équipe est un immense honneur», a déclaré Smith dans un communiqué. «J’ai hâte de raconter des histoires qui humanisent les hommes noirs de manière non seulement comique, mais pertinente et réelle.»

The Last OG suit Tray (Morgan), un ex-détenu qui est stupéfait de découvrir à quel point le monde a changé au cours de ses 15 ans de prison. Après avoir trouvé un logement et de nouvelles formes de revenus, Tray continue de «relever des défis alors qu’il refait sa voie dans son nouveau quartier aisé de Brooklyn».

«Je suis tellement excité que nous puissions faire une autre saison de« The Last OG »,» Morgan dans sa propre déclaration. «Tout ce que je veux faire, c’est essayer d’apporter de la joie aux gens, ce qui est difficile en ce moment, mais j’apprécie que nous aurons la chance de retourner au travail et de faire ce que nous pouvons pour rendre le monde un peu plus lumineux.