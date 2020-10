Enfin, le programme «Welcome to the Blumhouse» a démarré sur Amazon Prime Video, une collection de films qui sera lancée en partenariat entre la société de production et la plateforme de streaming dans le cadre des premières en octobre 2020. La promesse est qu’il s’agit de huit bandes d’horreur arrivant directement sur Amazon, ce qui sonne plutôt bien. Cependant, Le mensonge, le long métrage avec lequel cette carte s’ouvre, est assez décevant. Ici, nous passons en revue cette bande sans sopilers.

The Lie est un film écrit et réalisé par Veena Sud, un créateur qui s’est spécialisé dans les thrillers intéressants, en particulier pour la télévision, comme The Killing, le drame à succès basé sur la série danoise Forbrydelsen (The Crime). Aussi bien que Sept secondes, un thriller puissant conçu pour Netflix qui explore les limites morales des personnages et nous entraîne dans la douleur de la perte.

Sud s’est distingué en abordant des problèmes dans lesquels une mort presque accidentelle se produit et les personnages décident de fuir, de la nier et d’essayer de se sauver des conséquences. En examinant son travail, nous pouvons nous rendre compte que c’est une situation qu’il observe sous plusieurs angles et en fait un problème moral, éthique et de survie très puissant et profond. Cependant, dans The Lie ne parvient pas à nous emmener dans ces abîmes brutaux comme dans d’autres de ses productions, mais échoue lamentablement tout au long du film.

‘The Lie’, un drame pour adolescents absurde

Joey King comme Kayla dans ‘The Lie’

En plus de The Lie, la gamme «Welcome to the Blumhouse» d’Amazon Prime Video comprendra sept autres films d’horreur. Ce 6 octobre le film de Veena Sud est sorti, ainsi que Black Box, d’Emmanuel Osei-Kuffour Jr. Nous espérons que ce dernier sera bien meilleur, car The Lie laisse à désirer.

Il faut dire que The Lie est fait avec une grande qualité de production, et que les performances sont fabuleuses. Par contre, l’adresse et tous les autres détails: photographie, musique, entre autres rubriques, sont très bien soignés. Le point faible est l’histoire, qui est non seulement mauvaise, mais absurde au point de rouler des yeux à chaque tour de l’histoire.

Il n’est pas exagéré de dire que le film qui ouvre «Welcome to the Blumhouse» laisse tout le projet très mal. Alors on se demandera, et à juste titre, vaut-il la peine de suivre le reste des films qui composent cette anthologie d’horreur? Et c’est ça, car utiliser «horreur» pour classer The Lie est une erreur. En tout cas, c’est un drame et un thriller, mais rien d’horreur. Et ce ne serait pas un problème; L’un des derniers grands succès de Blumhouse est The Invisible Man, utilise une horreur moins surnaturelle et plus humaine. Cependant, The Lie est loin d’être le film profond avec Elisabeth Moss.

Grande production avec une histoire faible

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, The Lie a une grande distribution. L’histoire est centrée sur une famille jouée par Mireille Enos, Peter Sarsgaard et Joey King. Il faut dire que leurs performances et le reste de la distribution sont extraordinaires. Les trois protagonistes parviennent à transmettre le drame qui les attend lorsque la fille (King) décide de porter un mensonge jusqu’aux dernières conséquences.

Comme dans d’autres histoires du réalisateur et scénariste de The Lie, Veena Sud propose ce qu’un accident mortel peut signifier pour les gens. Comment agiraient-ils? Que seraient-ils prêts à faire pour éviter les conséquences requises par la loi? Jusqu’où la douleur et la paranoïa peuvent-elles nous détruire et nous couler? Et bien d’autres questions que tout drame serait fier d’avoir tout au long de son histoire. Le problème dans Le mensonge est le désordre et l’absurdité des fils, des décisions auxquelles les personnages sont conduits et, surtout, la terrible porte de sortie qu’il utilise pour fermer sa longue chaîne d’absurdités.

Il est malheureux que «Welcome to the Blumhouse» commence avec un titre aussi médiocre; oui très bien fait, avec une production impeccable, mais avec des résultats décevants. Espérons que ce n’est qu’un trébuchement et que les autres bandes sont à la hauteur des attentes.

Le synopsis officiel de The Lie se lit comme suit:

Une mère et un père tentent de faire face à une erreur mortelle de leur fille, une situation qui les mettra à la limite de ce que les deux parents peuvent aller pour protéger leurs enfants.

The Lie est désormais disponible pour tous les abonnés de la plateforme Amazon Prime Video.

