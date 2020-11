R

ufus Norris, le directeur artistique du Théâtre National, nous dit que la pandémie «m’a guéri de mon optimisme naturel», mais malgré cela, il estime que le National «est plus en forme» que jamais.

«L’industrie communique beaucoup plus avec elle-même qu’elle ne l’était auparavant», dit-il au Londoner.

Hier soir, le National a organisé la première et la dernière nuit de Death of England, avant le verrouillage à partir d’aujourd’hui.

Norris a déclaré qu’il y avait eu «d’énormes périodes de dépression», ajoutant: «en temps de crise, si vous vous sentez optimiste tout le temps, vous allez avoir beaucoup de coups.»

Il a dit que cela le poussait à se demander «pourquoi sommes-nous ici?» Bien que l’équipe de la salle du théâtre «ait traversé une période vraiment terrible», Norris déclare: «Nous sommes plus en forme.

«Lorsque le verrouillage est levé, même s’il y en a un autre, nous savons ce que nous faisons maintenant.»

Il a ajouté: “Nous devons garder notre endurance forte” et “sortir de cette situation avec force sans que l’image ne soit brisée, en particulier les pigistes, qui ont été les moins bien servis. Plus nous pouvons faire pour continuer à faire circuler le sang dans le système. mieux.”

Quant à lui, lorsque The Londoner a demandé ce qu’il prévoyait de faire différemment pendant ce verrouillage, il a répondu: «Je ne veux pas avoir Covid cette fois. Qui pourrait contester cela?

“ Le drame d’époque obtient tout l’argent et la gloire ”

L’acteur T’Nia Miller dit qu’elle en a assez des «drames d’époque comme Downton Abbey» recevant «les mêmes prix et le même financement». S’adressant au Gay Times, elle a déclaré que “c’est sanglant” que les services de streaming commencent à montrer plus de représentations de l’amour féminin queer. «Il doit être normalisé absolument.»

(Jen Campbell / Instagram)

L’AUTEUR et militante des personnes handicapées, Jen Campbell, nous dit que les producteurs de films doivent «cesser d’ignorer» les personnes handicapées après avoir critiqué les sorcières. Campbell a déclaré qu’elle était déçue mais pas surprise que l’adaptation de Roald Dahl 2020 utilise le handicap «comme un marqueur de méchanceté». Dans le film, le personnage méchant d’Anne Hathaway, la grande sorcière, a des doigts manquants. Campbell a souligné qu’elle semble avoir de l’ectrodactylie, une anomalie du membre communément appelée «main fendue». «C’est un trope paresseux qui cause un préjudice réel à la communauté des personnes handicapées et à ceux qui ont des différences corporelles», nous dit-elle.

Les cinéastes et Warner Bros. ont déclaré qu’ils «regrettaient toute offense causée» et étaient «profondément attristés d’apprendre que notre représentation des personnages de fiction dans Les sorcières pourrait bouleverser les personnes handicapées». Mais Campbell a déclaré: «Cette conversation dure depuis très, très longtemps. Il est temps qu’ils arrêtent de l’ignorer. “

ÉCRIVAIN Holly Bourne a salué une «glorieuse manifestation de solidarité» après que 200 auteurs se sont inscrits à son initiative pour aider les librairies à traverser le verrouillage. Ils signeront des plaques qui pourront être placées dans les livres commandés par les clients dans des magasins indépendants. Bourne a déclaré au Londoner: «Je veux que toutes ces librairies soient là à la fin du verrouillage».

(Rory Stewart devant les studios de télévision de Millbank à Londres pendant la bataille de leadership conservateur / PA)

Rory Stewart a apporté une pioche d’écrivain à Boris Johnson dans le Times Literary Supplement. “Johnson est après tout le menteur le plus accompli de la vie publique – peut-être le meilleur menteur de tous les temps à avoir été Premier ministre”, déclare l’ancien espoir à la direction conservatrice. «Il a maîtrisé l’utilisation de l’erreur, de l’omission, de l’exagération, de la diminution, de l’équivoque et du déni catégorique. Il a perfectionné la casuistique, la circonlocution, la fausse équivalence et la fausse analogie. Dites-nous ce que vous pensez vraiment, Rory.