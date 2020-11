P

Les eers «se battent pour entrer dans la chambre des Lords» car une forme de rémunération liée au rendement semble avoir eu un effet galvanisant sur les habitudes de participation et de vote de leurs Seigneuries.

Les membres des lords qui assistent à la chambre en personne reçoivent l’indemnité journalière complète de 323 £, tandis que ceux qui participent ou votent à distance reçoivent 162 £. Ceux qui ne reçoivent rien non plus. Auparavant, les membres des Lords étaient payés pour leur participation, mais n’avaient pas à apporter de contribution ni à voter.

Comme de nombreux membres souhaitent s’exprimer, et en raison de la logistique difficile de la participation à distance, une liste doit être établie par le bureau des whips avec un système de rationnement donnant des places à ceux qui ont l’expertise ou les connaissances pertinentes.

Un seigneur nous a dit que «les pairs se battent pour entrer dans la chambre des seigneurs, prenant tous les risques d’infection, car elle est payée en double».

Le Londonien a comparé les moyennes de vote pour ce mois d’octobre à des mois similaires au cours des trois dernières années et a constaté qu’elles étaient en moyenne 100 voix plus élevées.

Un porte-parole des Lords a déclaré: «Les membres ont toujours [voting] très sérieusement », ajoutant:« des taux de participation élevés ne sont pas inhabituels … en 2018, par exemple, il y avait 13 divisions où 500 membres ou plus ont voté ».

Ils ont poursuivi: «Les membres de la Chambre des lords ne reçoivent pas de salaire mais peuvent réclamer une indemnité journalière de présence et des frais de voyage limités. Depuis qu’elle est passée aux séances virtuelles, puis hybrides, la Chambre a régulièrement revu et ajusté le système d’allocations pour refléter les nouvelles méthodes de travail. Au départ, réduire de moitié l’allocation, et depuis septembre, conserver une moitié d’allocation pour la participation virtuelle. »

Ils ont également souligné que pour mai 2020, les derniers chiffres du mois sont disponibles, les coûts du régime ont diminué de 85% par rapport à 2019.

Le triomphe de la carotte sur le bâton.

“ Coltrane risquerait sa vie pour se montrer aux filles ”

(

Robbie Coltrane lors d’une première à New York

/ .)

Dawn FRENCH dit que Robbie Coltrane ferait «tout pour se montrer aux maquilleuses» sur le plateau, «y compris risquer sa vie». Elle a raconté au podcast de James O’Brien comment il s’était une fois aventuré au bord de la mer dans le Devon pendant une tempête, ajoutant: «Il n’y avait ni santé ni sécurité … il aurait pu être emporté. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu parce que les maquilleuses regardaient. Heureusement, l’acteur a survécu: “C’est un gros gars et il a un peu de lest, Dieu merci.”

Vous désactivez (désactivez) si vous le souhaitez: Maggie divisera les téléspectateurs, dit Anderson

(

Gillian Anderson dans The Crown

/ Des Willie / Netflix)

Gillian Anderson s’attend à un accueil mitigé pour son interprétation de Margaret Thatcher dans la quatrième série à venir de The Crown de Netflix. S’adressant au magazine Woman, elle a déclaré: «Thatcher était un personnage très controversé, donc je ne doute pas qu’il y aura des points de vue différents sur elle. Certaines personnes trouveront que c’est trop sympathique, d’autres penseront que c’est trop dur. Elle divisera probablement le public comme elle a divisé les gens quand elle était au pouvoir. Jouer cool.

Pas besoin d’être en panne, dit un écrivain du YMCA à l’avocat

(

Victor Willis tente de protéger Trump

/ . Amérique du Nord)

Victor Willis, qui a co-écrit YMCA, a émis rétroactivement une licence pour la chanson qui sabotera les plans des copropriétaires du droit d’auteur qui voulaient poursuivre Trump pour avoir utilisé la chanson dans sa campagne. Willis a déclaré: «Le YMCA connaît une résurgence massive en raison de l’utilisation de Trump.» Eh bien, c’est une affaire de moins à craindre.

SW1A

L’étoile de Keir Starmer est peut-être en train de monter, mais sa place actuelle dans l’ordre hiérarchique est claire lors d’un festival de Diwali demain. Le Premier ministre prononce le discours inaugural spécial au Diwali Fest 2020, le ministre de l’Intérieur Priti Patel participe à un événement intitulé Anything But Politics, tandis que le chef de la Lib Dem, Sir Ed Davey, prononce un autre discours spécial. Et le leader travailliste? Questions et réponses des enfants. Si quelqu’un a de l’expérience de parler à beaucoup d’enfants, c’est sûrement le PM.

Il existe une nouvelle façon de flirter: les modifications de Wikipédia. Charlotte Nichols, députée travailliste de Warrington North, dit «merci (je pense?)» À la personne qui a édité sa page pour lire: «Charlotte Louise Nichols est une députée britannique particulièrement sexy». Eh bien, nous avons tout vu maintenant.