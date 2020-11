R

upert Everett dit qu’il a été tenté de sauter par une fenêtre et de ruiner la soirée de gloire aux Golden Globes de Richard E Grant l’année dernière après avoir échoué à obtenir une nomination pour son propre film, The Happy Prince.

L’acteur a déclaré: “J’avais léché le cul de tout le monde dans le gazoo pour essayer d’obtenir une nomination aux Golden Globe et j’ai échoué.”

La nuit des Golden Globes, Everett terminait son autobiographie, To The End of The World, qui reflète sa quête de 10 ans pour faire un film sur les derniers jours d’Oscar Wilde. Il se trouve qu’il était dans le même hôtel que l’after-party des Globes. «Quand Richard E Grant est arrivé, nominé pour tout … c’est alors que j’ai eu l’idée imprudente de sauter par la fenêtre et d’atterrir à ses pieds et de gâcher sa soirée.

«Heureusement, j’avais bu du chocolat à la marijuana, alors je me suis simplement assis et j’ai décidé de tout regarder à la télévision à la place. En fait, j’étais beaucoup plus heureux de le regarder à la télé que d’essayer de faire partie de l’image », a-t-il déclaré à un public de How To Academy ce week-end.

Bien qu’il semble qu’Everett ne soit pas complètement hors de la scène de la fête. Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait encore une ligne de cocaïne s’il en offrait une, il a répondu: «Oui bien sûr que je le ferais, pourquoi diable pas? Quelle drôle de question.

‘Vous ne pouvez pas dire à quelqu’un de se perdre puis demander de l’aide’

(PA)

La militante antiraciste Imarn Ayton a expliqué pourquoi elle avait critiqué les manifestants en juin qui criaient «putain de Boris» lors d’un discours qu’elle prononçait.

«Comment pouvez-vous dire à un homme de baiser et dans le même souffle lui demander son aide?» Dit Ayton. «Cela n’a aucun sens. Utilisez votre voix de manière productive. » Elle a ajouté qu’à l’époque, elle avait été critiquée par BLM UK et dit maintenant “qu’il n’y avait pas d’unité” dans le mouvement, c’est pourquoi elle a rompu avec son propre groupe, le Black Reformist Movement.

Chut: l’espion qui aimait mon cousin

(PA)

Après que Jon Sopel eut révélé ce week-end que son cousin avait été fiancé à feu Sir Sean Connery, ci-dessus, mais qu’il avait dû rompre parce qu’il n’était pas juif, Sopel a déclaré au Londoner que “on en parlait en termes sourds” quand il grandissait. Un secret digne d’un espion.

Darroch: le résultat des élections américaines pourrait être violent

(PA)

Kim Darroch, notre ancien homme à Washington, a déclaré qu’il craignait «qu’il y ait de la violence dans les rues américaines», peu importe qui remportera l’élection présidentielle de demain. Lord Darroch a pointé en particulier les partisans de Trump: «Vont-ils prendre cela calmement et simplement hausser les épaules?»

SW1A

(Laurence Fox / Dave Benett)

Laurence Fox nous dit qu’il n’a pas peur que Nigel Farage vole son nouveau tonnerre de fête. Farage a rebaptisé le Brexit Party en anti-lockdown Reform UK. Fox, qui a lancé Reclaim, a déclaré qu’il se félicitait de la remise en question des «cycles de verrouillage sans fin», mais a ajouté: «Notre mission est plus large et plus profonde dans la nécessité de reprendre le débat national … de la capture culturelle.» Ne les confondez pas.

Dominic Cummings a de la chance. Barnard Castle, le lieu de sa escapade de test de la vue en avril, prend encore ce matin des réservations. «Barnard Castle est maintenant ouvert à votre visite», lit-on sur le site Web, apparemment pas encore mis à jour à la lumière du verrouillage prévu cette semaine. Entrez vite, Dom.