Les quartiers ed-light de Soho et du Shepherd Market de Mayfair sont confrontés à des crises financières suite à la pandémie, a déclaré un groupe d’action pour les travailleurs du sexe au Londoner.

Laura Watson du Collectif anglais des prostituées a déclaré: «Certains endroits ont dû fermer parce qu’ils ne peuvent pas gagner assez d’argent. Les clients ne venaient tout simplement pas. »

A Soho, “trois appartements dans une maison ont fermé” tandis qu’un autre, qui “a survécu à de nombreuses descentes de police et à de nombreuses tentatives pour le fermer” a été contraint de fermer par Covid, a-t-elle dit.

Watson a expliqué que certains contrats de location moins élevés conclus avec les propriétaires avant la pandémie touchaient maintenant à leur fin, entraînant des avertissements d’expulsion.

Elle a ajouté que les changements de règles avaient semé la confusion, y compris sur le fait de savoir s’ils comptaient comme une hospitalité pour le couvre-feu de 22 heures – il a été décidé que non. «Nous avons entendu dire que des gens avaient des problèmes pour avoir eu des relations sexuelles en dehors de votre foyer», a-t-elle déclaré.

Watson a exhorté le gouvernement à «proposer des alternatives» telles que les paiements d’urgence et le crédit universel, afin d’aider l’industrie.

Le collectif de travailleuses du sexe SWARM a accepté, affirmant que beaucoup n’étaient pas qualifiés pour le soutien du gouvernement, les laissant «bloqués».

James: Je ne pouvais pas me permettre d’être un snob littéraire

(/ . pour Vanity Fair)

L’auteur lauréat du Booker Prize, Marlon James, a expliqué pourquoi son éducation l’avait détendu à l’idée d’écrire maintenant des livres fantastiques. Il dit au LA Times: «Je n’ai pas de snobisme de genre ou de snobisme littéraire parce que je ne pouvais pas me le permettre. La seule catégorie dont j’avais besoin pour un livre était que c’était le suivant.

Stone rejoint la constellation d’étoiles illuminant Mayfair

(/ Dave Benett)

Lara Stone et son fiancé David Grievson sont passés chez Annabel’s à Mayfair hier soir pour un spectacle des bronzes du sculpteur Joseph Klibansky. Juste au sud de Berkeley Square, la première de Stardust a attiré une foule à l’hôtel The May Fair. La star de Love Actually Thomas Brodie-Sangster (tous adultes maintenant) et sa petite amie Gzi Wisdom ont rejoint les acteurs Josh Dylan et Stephanie Levi-John pour célébrer le nouveau film sur la vie de David Bowie. Stellar jette tout autour.

Cush lance un nouveau spectacle avec sa tante Nollywood

(/ WireImage)

Cush Jumbo a maintenant une réponse à la question de savoir d’où vient son talent. L’actrice née à Lewisham dit qu’elle a toujours pensé «qu’il n’y a personne d’autre à distance dans la famille qui fasse quoi que ce soit à proximité de ce que je fais», mais a appris l’existence d’une tante nigériane assez spéciale, la demi-sœur de son père. «C’est une énorme actrice de Nollywood. Des millions d’abonnés sur chaque plateforme. Uche Jombo », raconte Jumbo au podcast de David Tennant. «Je devrais faire un documentaire comme Hollywood à Nollywood.» Garde les yeux ouverts.

SW1A

(Dave Benett)

Laurence Fox, l’acteur combatif qui a formé un parti politique pour «combattre les guerres culturelles» et «récupérer» les valeurs britanniques, semble changer de cap. Envoyant des courriels aux partisans de son parti Reclaim, le «farouche libéral» a adopté une approche plus douce: «Je commence par des excuses; eh bien, c’est ce qui nous différencie… J’ai manqué de vous contacter. Mes excuses.” Kinder, une politique plus douce?

David Morris a des rideaux de la Chambre des communes chez lui à Morecambe, mais pourquoi? «C’est un bon accessoire à l’époque de Covid», déclare le député conservateur de Morecambe et Lunesdale. «Je pensais que ce serait un peu compliqué si je mettais en place une réplique du bureau de Westminster.» Il a trouvé les rideaux sur eBay et a acheté des lampes de bureau de type Commons à TK Maxx. «J’ai tout fait Westminsterified». Un mot est né.