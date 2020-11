L

ockdown n’est pas le désastre des sex clubs que vous pourriez penser, comme le dit la fondatrice de Killing Kittens, une exclusivité londonienne, que son entreprise a explosé pendant le verrouillage.

Emma Sayle, une ancienne camarade de classe de Kate Middleton, nous a dit que le ralentissement du monde a été une opportunité de «découverte de soi» dans de nombreux domaines, en particulier lorsqu’il s’agit de femmes «trouvant leur voix dans la chambre».

«Nous avons vu le chat en ligne augmenter de 300% en

quelques semaines de verrouillage en mars », explique-t-elle.

Sayle a également défendu le prêt de Killing Kittens auprès du gouvernement. Plus tôt cet été, il a reçu 170 000 £.

«Ils ne le posséderont jamais», nous dit Sayle, «J’ai eu ce genre de critiques pendant des années, si j’étais un homme et que c’était à voir avec la sexualité masculine, il y aurait un énorme high-five. Il y a un réel déséquilibre entre les sexes. »

Sayle a été critiquée après avoir appris que son ancien partenaire commercial, Dougie Smith, était marié à la principale conseillère numéro 10, Munira Mirza.

Mais Sayle souligne que «nous avons dû collecter nous-mêmes des fonds privés pour que le gouvernement corresponde à ce que nous avons collecté».

Maintenant, Sayle dit qu’elle espère travailler avec la chanteuse Lily Allen, qui vient de sortir un jouet sexuel.

Vogue commence l’amitié transatlantique TikTok

(Meggie Foster)

Meggie Foster, le viral TikToker, s’est entretenu avec Sarah Cooper, une autre star américaine de la synchronisation labiale. “Nous avons tous les deux été mentionnés dans Vogue et je me suis dit” oh mon dieu, Vogue “”, a déclaré Foster. Elle a ensuite contacté Cooper sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il arrive aux élections américaines, pourrions-nous en voir un autre un crossover transatlantique?

Des stars rejoignent Smackdown au Groucho au profit du NHS

(Dave Benett)

Juste avant le nouveau verrouillage – un dernier événement. Sadie Frost et la chanteuse Collette Cooper se sont rendues au Groucho hier soir pour une projection de la vidéo Keep Fighting de la Société de soins intensifs. L’organisme de bienfaisance usurpe une vidéo américaine réalisée lors du premier verrouillage qui montrait des «bagarres» entre célébrités. Il vise à donner 1 million de livres au personnel de soins intensifs du NHS. Les acteurs Olivia Williams et Sophia Myles ont également saisi l’occasion. Les gants sont enlevés.

J’aimerais jouer un humain ensuite, dit la danseuse des chats

La ballerine Francesca Hayward n’a pas eu le meilleur premier lockdown. Elle et son partenaire Cesar Corrales ont essayé de faire des pliés dans un appartement d’une chambre: «Nous avons dû replier le canapé et nous n’avions toujours pas assez d’espace. Je me tenais au comptoir et nous nous donnions des coups de pied. C’était frustrant. Mais avec un deuxième verrouillage imminent, la star de Cats regarde toujours vers l’avenir, disant à Grazia qu’elle veut faire plus d’acteur, mais cette fois, “j’aimerais jouer un humain.”

SW1A

Cela a été une longue nuit pour certains. Lorsque le Londonien a appelé le Bureau central conservateur ce matin pour poser des questions sur quelque chose, nous avons rencontré un type plutôt trouble, qui pouvait à peine être entendu par le bruit de la couverture électorale américaine en arrière-plan, et après de longues pauses, a finalement raccroché. Pourtant, c’était une meilleure performance que les travaillistes ou les Lib Dems, dont aucun n’a décroché le téléphone. Politique britannique en suspens.

(Nigel Farage, chef du Brexit Party, s’adresse à un rassemblement de campagne électorale du Parlement européen à l’Olympia de Londres / . / .)

Nigel Farage nous a dit sans surprise hier qu’il pensait que Donald Trump gagnerait, mais lorsque nous lui avons demandé s’il prévoyait de recevoir à Trump un cadeau de célébration ou de commératoire, Farage a répondu: «Le dernier cadeau que je lui ai fait était la pièce Brexit 50p. Eh bien, les milliardaires sont notoirement difficiles à acheter.