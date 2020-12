M

L’ancienne conseillère d’Elania Trump, Stephanie Winston Wolkoff, a déclaré qu’il n’y avait «aucun moyen» que Melania Trump quittera le président américain Donald Trump parce qu’ils ont des «plaisanteries» ensemble, alors que Melania aurait prévu un mémoire.

Winston Wolkoff a ajouté qu’elle publierait des enregistrements «époustouflants» de ses conversations avec Melania si son livre n’est pas véridique. Winston Wolkoff a aidé à planifier les événements d’inauguration de M. Trump, mais a quitté la Maison Blanche en 2018 et a écrit un mémoire révélateur Melania & Me, publié cette année, après des controverses sur les dépenses.

«Je suis curieuse de voir si elle est véridique ou non, car si je dois sortir et me protéger, je le ferai», dit-elle.

Sur les plans du bureau de poste de la Première Dame, Winston Wolkoff dit: «Elle s’imagine dans le sud de la France sur un grand yacht.» Mais elle pense que Melania restera avec Trump: «Dans l’intimité et autour de la table à manger, ils se moquent.»

La manière artistique de remonter le moral de la FMH

(

Phoebe Saatchi Yates et Arthur Yates

/ Saatchi Yates)

PHOEBE SAATCHI YATES, la fille de Charles Saatchi, nous dit «être à la galerie est aussi proche que possible de voir une vieille amie à un cocktail», en réfléchissant à l'ouverture de sa galerie londonienne avec son mari pendant la pandémie. Saatchi Yates, sur la photo, a déclaré qu'un autre avantage était que «un certain nombre de collectionneurs» achetaient désormais de l'art afin de ressentir un sentiment d'excitation et de changer autour de leurs maisons avec de nouvelles œuvres. Avoir une nouvelle peinture peut signifier être coincé à la maison peut être assez édifiant ». Que faire d'autre que décorer?

Boyd: Il est trop tôt pour un roman de Covid

(

Auteur William Boyd

/ GLENN COPUS)

Le romancier William Boyd dit que nous sommes loin du grand roman sur les coronavirus. «En tant qu'écrivain, vous avez besoin d'une dizaine d'années pour vous détendre et donner un sens à ce que vous avez vécu», explique-t-il. Boyd admet qu'il y a une «tentation» d'écrire «à propos de quelque chose de cataclysmique comme Covid» mais qu'il faut y résister. L'auteur de A Good Man in Africa demande «où est le grand roman du 11 septembre? Il n'est pas encore arrivé, peut-être arrivera-t-il dans 10 ans ».

La mère de Skepta arrête les trolls

(

Skepta

/ . pour Greenwich Penin)

Ify Adenuga, la mère des stars de la crasse Skepta et JME, dit qu'elle avait l'habitude de créer des comptes MySpace pour affronter quiconque écrit des commentaires négatifs sur ses enfants. Mais Skepta «était vraiment vexée», alors elle dit à The Face: «Je jurerai la personne, mais je ne dirai rien. Depuis mon ordinateur portable, je dirai: "Idiot idiot!" Si seulement ils savaient.

SW1A

BORIS JOHNSON a quelque chose à applaudir autre que les vaccins. Les sondages sur le site Web Conservative Home montrent que l’approbation de sa gestion de la crise Covid a augmenté. Le seul hic, c’est qu’il est en hausse par rapport au plus bas historique du mois dernier. Aujourd’hui, seulement 53%, et non 63%, disent qu’il s’en occupe mal. Aie.

(

Dan Rosenfield

/ PA)

Peut-être que Boris Johnson pourrait faire avec des fans – ou un fan – qui est aussi enthousiaste pour lui que son nouveau chef de cabinet l'est sur Manchester United. Dan Rosenfield est un partisan tellement dévoué, rapporte le Jewish Chronicle, qu'il a choisi Munich pour son année étudiante à l'étranger parce que l'équipe devait jouer un match là-bas cette année-là.