ick Timothy, ancien chef d’état-major conjoint de Theresa May, dit qu’il est temps «d’abolir les conseillers spéciaux».

“Il n’y a pas de descriptions de poste significatives ou de processus de recrutement ou de gestion sensés ou quoi que ce soit”, a déclaré Timothy, photographié ci-dessus avec son collègue ex-chef de cabinet Fiona Hill.

Des conseillers spéciaux tels que Dominic Cummings ont fait la une des journaux toute l’année. En janvier, Cummings a posté son blog appelant à recruter des «marginaux et bizarres» au n ° 10. Andrew Sabisky, qui a alors été embauché, a quitté son emploi suite à une fureur des commentaires antérieurs qu’il avait faits sur la race et l’eugénisme.

Timothy, qui a co-écrit le manifeste conservateur 2017, largement blâmé pour avoir aidé Mme May à perdre sa majorité, a fait ces remarques lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion Bright Blue hier soir.

«Peut-être que je suis la personne la plus à même de dire cela – ou peut-être le moins – mais je supprimerais les conseillers spéciaux», a-t-il déclaré.

«Je pense qu’il serait bien préférable de laisser les ministres nommer davantage de leurs plus hauts fonctionnaires.» Il a ajouté qu’un système devrait être mis en place «avec des postes nommés appropriés avec de réelles responsabilités et responsabilisation».

Responsabilité pour s’ils allaient en voiture pour tester leur vue peut-être? Maintenant, il y a une pensée.

L’éditeur de Vogue empoche 700k £ pour un nouveau livre

(

Edward Enninful participant à la 65e soirée de théâtre Standard Awards

/ Dave Benett)

Edward Enninful, l’éditeur de Vogue, a obtenu une avance considérable pour un livre à paraître, The Londoner entend. Une source éditoriale nous dit qu’Enninful a obtenu une avance de 700 000 £ pour son travail. Étant donné que David Cameron a obtenu une avance de 800000 £ pour ses mémoires For The Record, ce n’est pas mal pour Enninful. Mais va-t-il, comme Cameron, faire don de l’argent à une association caritative? Quoi qu’il en soit, il doit être en vogue. L’agent d’Enninful a été contacté pour commentaires.

Fat Tony: Pourquoi ne pouvons-nous pas aller en boîte avec des masques et des EPI?

(

DJ Fat Tony

/ Dave Benett)

DJ FAT TONY, à droite, demande “si les masques et les EPI fonctionnent si bien, pourquoi ne pouvons-nous pas danser?” Il appelle à la sanction du clubbing en toute sécurité après une session de DJing étoilée dans un marché de viande et de poisson à Notting Hill le week-end dernier. Le designer Paul Smith et sa femme Pauline faisaient partie des personnes présentes.

Fat Tony nous a dit: «J’ai joué tout au long du lock-out et en été, mais pas dans des clubs. Là où il y a une volonté, il y a une pièce de théâtre.

«C’était un sentiment formidable de voir des gens heureux et de profiter à nouveau de la musique… Cela m’a donné l’impression que la vie est revenue à la normale pendant ces quelques heures. Des trucs puissants. »

SW1A

David Gauke nous dit que le départ de Dominic Cummings rend assez difficile pour Boris Johnson de prendre des décisions sur le Brexit. L’ancien conservateur dit que si Johnson fait des concessions, il semble qu’il est «moins résolu» sans son conseiller, mais s’il ne le fait pas, il aura du mal à blâmer l’UE «sans les compétences de campagne de Dominic Cummings». Une autre rupture désordonnée.

Le fondateur de The Big Issue, Lord John Bird, nous dit que malgré la pandémie, il reste un «optimiste terminal». Alors que les vendeurs sans-abri du magazine ont été sans travail pendant le verrouillage, il dit qu’ils se battent en encourageant les gens à acheter un magazine virtuel. “Désolé d’utiliser un mot grossier, mais nous avons déjà traversé la merde… Je ne vais pas me plaindre et gémir.”