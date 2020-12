P

Elizabeth, la sœur d’Hilip GREEN, dit que l’effondrement d’Arcadia doit être «bouleversant pour lui», mais ajoute «il ne le montrerait jamais». «Les hommes d’affaires aiment ça, ils aiment gagner, ils veulent bien faire les choses, ils ne s’y mettent pas pour échouer».

Elizabeth Green a publié ses mémoires Not in the Script le mois dernier. Elle a détaillé sa relation délicate avec son frère, y compris des incidents tels que lorsqu’il lui a crié dessus pour lui avoir acheté un livre comme cadeau d’anniversaire.

Maintenant, elle a discuté de l’effondrement de son empire de vente au détail pour la première fois. «J’ai écrit une petite chose à Tina [Philip’s wife] disant que j’étais vraiment désolé », dit Green. Elle admet qu’elle a eu «une belle vie» grâce au soutien de son frère. «Je vais manquer d’aller chez Topshop et de faire du shopping. Ils étaient tous mes amis, je me sens mal pour eux. J’ai essayé d’appeler le responsable des achats personnels … ils étaient adorables avec moi.

Bien que sa relation avec son frère soit tendue, elle dit à Monocle’s Meet The Writers, son conseil à lui est: «Prenez vraiment soin de vous et prenez soin de votre santé, puis prenez soin de la santé et du bien-être de tout le monde.»

Garrick a besoin d’un vaccin contre la misogynie

Le sexisme au Garrick est de retour au menu. Avant une réunion lundi, plus de 200 QC ont écrit au club d’août pour lui dire qu’ils devraient admettre des membres féminins pour la première fois. Un membre nous dit qu’il a de l’espoir. «Je ne suis que légèrement en conflit», a-t-il ajouté, «parce que je pense que les avocats sont l’élément le plus infaillible du club! (Sauf dans le sens du bébé-phoque). Il a poursuivi: «Mais nous, les progressistes, devons être de retour dans le club, faire bouger les choses, et je ne vois pas cela se produire avant la nouvelle année. Un vaccin contre la misogynie serait pratique! »

L’ingrédient secret de Jodie pour les soins de la peau

Jodie Turner-Smith

L’acteur Jodie Turner-Smith dit qu’elle ne peut pas aller chez une esthéticienne, elle a commencé à fabriquer sa propre crème hydratante avec un «ingrédient secret». La nouvelle mère dit que l’allaitement a rendu sa peau sèche et que les hormones ont provoqué une éruption cutanée, mais «le lait maternel est mon ingrédient secret dans tout cela». Elle dit à Vogue: «Je mélange un peu de sérum avec de l’aloe vera et du lait maternel et c’est ma crème pour le visage … ma peau n’a jamais été aussi belle.»

Quelque chose de nouveau arrive à la RA…

L'artiste espagnole Cristina Iglesias

L’artiste espagnole Cristina Iglesias va créer une œuvre d’art physique pour la cour de la Royal Academy. Iglesias, lauréat du prix d’architecture de la RA et du prix Dorfman, a déclaré que le projet avait été retardé par un coronavirus. «Nous avons construit le pavillon et le reste serait fait sur place», a-t-elle déclaré à l’architecte Norman Foster lors d’un événement RA hier soir pour célébrer ses récompenses. Quelque chose à espérer.

SW1A

Le député conservateur Richard Holden a révélé à quel point le travail au Parlement avait affecté sa vie personnelle: «Ouais, eh bien, j’avais une petite amie quand j’ai commencé comme député, mais je ne le fais plus, alors voilà. L’étoile montante, élue en 2019, a suggéré au podcast de Chopper de rejoindre un site Web pour célibataires pour rectifier la situation. Le Londonien suggérerait de regarder sous le gui, mais peut-être pas cette année.

Tracey Crouch MP

Tracey Crouch MP désespère de «ce qu’ils ne vous disent pas» dans les livres pour bébés. «Vous passez des heures / jours / mois à écrire des cartes de Noël pour toute la classe de votre enfant avant même d’envisager de créer la vôtre.» Le député conservateur Mims Davies intervient: «L’ajout de pièces d’or en chocolat sans noix, sans gluten, sans lactose, végétaliennes et éventuellement sans chocolat». Slog festif.