La PETITION pour soutenir le défenseur égyptien des droits humains en détention, Karim Ennarah, qui était en train de déménager à Londres, a recueilli plus de 70 000 signatures, alors que sa femme cinéaste nous dit qu’elle est prise entre «des vagues d’hyperactivité … [and] émotion”.

«S’il y a une lueur d’espoir», a déclaré Jessica Kelly au Londoner, c’est «combien de personnes se sont rassemblées pour se battre pour Karim».

Ennarah a été arrêtée en Egypte la semaine dernière. Ennarah et ses collègues Gasser Abdel Razek et Mohamed Basheer de l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne (EIPR), ont été accusés d’avoir rejoint un groupe terroriste et de diffuser de fausses informations. Lui et Kelly, photographiés ci-dessus, se sont mariés en septembre et étaient en train d’obtenir un visa de conjoint afin qu’Ennarah puisse déménager du Caire à Londres.

Kelly, qui a réalisé des documentaires présentés sur la BBC tels que Inside the Real Saudi Arabia et Online Slave Market de la Silicon Valley, a déclaré: «Je suis vraiment dépassé par le soutien apporté à Karim. Je savais qu’il était populaire et aimable, mais je ne savais pas à quel point il bénéficiait de son soutien.

Sa pétition change.org indique que le travail de l’EIPR consiste à «documenter les incidents de violence sectaire et de violence contre les femmes, et de mener des recherches sur le renforcement des droits économiques et sociaux».

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a soulevé la question avec son homologue égyptien, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Des sénateurs américains, dont Bernie Sanders, ont tweeté leur soutien, tandis que le conseiller en politique étrangère de Joe Biden, Antony Blinken, a déclaré que “rencontrer des diplomates étrangers n’est pas un crime”. Index on Censorship, une organisation caritative britannique pour la liberté d’expression, a déclaré qu’elle surveillait la situation et Amnesty International a exprimé sa solidarité avec les personnes détenues.

Kelly a déclaré hier soir que l’audience d’Ennarah avait été reportée à aujourd’hui “ce qui est apparemment sans précédent … ils la prennent comme un bon signe”.

Hambling: j’étais prêt pour la critique mais pas pour le couscous

Elle a raconté à un événement comment Haines et Morris ont fait des «critiques totalement opposées» à son travail, tandis que Morris a apprécié un dîner «extraordinaire»: «Qui a mangé du couscous à Southwark en 1960?» Intellectuel.

Le sculpteur de Mary Wollstonecraft, Maggi Hambling, a d’abord divisé les critiques quand, à 15 ans, elle est arrivée à l’improviste chez les artistes Cedric Morris et la maison de Lett Haines pour obtenir des commentaires sur ses peintures.

L’exhibition vient naturellement à David Mitchell

DAVID MITCHELL dit que sa passion ultime est de s’exhiber. «J’en suis venu à me montrer naturellement. Je l’ai fait gratuitement avant d’être payé », a déclaré le comédien et acteur au public du Cambridge Literary Festival ce week-end. Si personne d’autre n’écrivait des parties pour lui, il pense qu’il passerait ses journées à «écrire des pièces de théâtre, pour m’y mettre».

Rupert Everett est piégé en Italie

Rupert Everett est «un peu coincé» en Toscane. L’acteur prépare son prochain film, basé sur un jeune voyage d’échange français, à partir de «cinq miles sur un chemin de terre dans une maison qui ressemble un peu à Young Frankenstein» parce que le «couloir de voyage est fermé», a-t-il déclaré à la BBC. Nous ne sommes pas jaloux.

SW1A

DEPARTED No 10, le conseiller en chef Dominic Cummings était une présence «énervante» lorsqu’il dirigeait la boîte de nuit de son oncle à Durham, Klute, il y a un peu plus de dix ans. «Qu’est-ce que tu veux?», Demandait-il aux étudiants qui commandent au bar. Aucune expression, c’était une transaction », se souvient Frederick Shepherd, étudiant devenu membre du personnel conservateur dans The Critic Magazine. Shepherd ajoute que les parieurs avaient «plus peur de lui» que les videurs. Dom peut-il maintenant ouvrir une succursale à Londres?