Uthor Robert Harris dit qu’il refuse «de se joindre à un chœur de dénonciation publique» sur le réalisateur en disgrâce Roman Polanski parce que «je ressens une dette de loyauté envers les gens avec qui j’ai travaillé».

«Je me sentirais mal à l’aise si je devais soudainement me retourner et dire ‘oh je regrette d’avoir jamais travaillé avec [him],'” il ajouta.

Les stars hollywoodiennes ont tourné le dos à Polanski depuis 2017, lorsque l’intérêt pour une affaire de 1978 impliquant le réalisateur a été ravivé. La police suisse a annoncé qu’elle enquêtait sur les allégations portées contre lui par une femme qui affirmait l’avoir agressée en 1972, alors qu’elle avait 15 ans. En 1978, Polanski a fui les États-Unis juste avant d’être condamné pour l’agression sexuelle de Samantha, 13 ans. Gailey. Il avait plaidé coupable de rapports sexuels illégaux avec une mineure.

Harris explique dans le podcast Meet The Writers que lorsqu’il a rencontré Polanski «personne … n’a dit ‘oh tu ne devrais pas travailler avec lui’ à cause de cette affaire qui s’était produite à la fin des années 70.

«Je me suis simplement retrouvé en train de connaître quelqu’un qui avait été très respectable et qui était soudainement sur le point de devenir un paria. Cela m’a laissé pris dans cet endroit étrange.

Harris a déclaré que “ce n’est peut-être que lorsque Roman sera mort qu’il sera légitime que son travail soit montré”.

Lorsque le Londonien a appelé pour poser d’autres questions à Harris, il a dit: «Je vais en rester là.»

“ J’ai sucé de la glace pour terminer l’enregistrement d’un livre audio ”

(PA)

Lady Glenconner a sucé des glaçons et a bu un «cordial» raide tout en enregistrant le livre audio de ses mémoires sur le fait d’être la dame d’honneur de la princesse Margaret. «Rupert Everett, qui est un de mes amis, a dit:« Anne, tu ne le liras jamais »», et même si sa langue enflait, la femme de 88 ans était intrépide. Elle a dit à un événement Fane qu’elle pouvait «à peine se lever de la chaise» lorsqu’on lui avait donné ce qu’un ami lui avait dit être cordial, mais elle a fini le livre.

En déroulant le tapis rouge… ce sont les stars de Crown qui travaillent à domicile

(

Gillian Anderson et son partenaire Peter Morgan

/ PA)

Les stars de la couronne sont montées sur le tapis rouge hier soir pour la première de la saison quatre – le tout dans le confort de leur foyer. Gillian Anderson, qui joue Margaret Thatcher, a fait une figure glamour dans Dior tout en posant dans sa cuisine avec le scénariste partenaire Peter Morgan. Helena Bonham Carter a reçu une couronne d’argent et Emma Corrin, qui joue la princesse Diana, a déclaré que recevoir le tapis par la poste était «l’une des livraisons les plus drôles que j’aie jamais eues». Maintenant, c’est le travail à domicile.

Ai Weiwei: l’art est un cadeau pour le public en ce moment

(Artiste Ai Weiwei / PA)

Ai Weiwei est frustré que «l’establishment culturel soit terrifié par Covid» et a donc arrêté de travailler. L’artiste a déclaré hier soir à un événement de la How To Academy que sa prise de contrôle du grand écran de Piccadilly Circus était un exemple d’art étant «un cadeau pour le public pendant cette période». Plus d’art public? Nous ne nous plaindrions pas.

SW1A

Le Dr Peter Gammons, candidat à la mairie de l’UKIP à Londres, nous dit qu’il n’est pas étonné par les connotations de son nom de famille. «Gammon» est un argot pour les Britanniques d’âge moyen au visage puce. Gammons dit qu’il n’est pas en colère et heureux d’être appelé d’âge moyen. Il ajoute que «gammon signifie en fait« fier d’être britannique »» – une affirmation attribuée à Dickens. «Je suis fier d’être à la fois gammon et gammon». Choisissez votre propre déterminisme nominatif.

Un autre jour, un autre détournement. Cette fois, les victimes sont Islington North Labour Party, l’association locale de Jeremy Corbyn, car leur page Facebook semble être devenue voyou et ils ne peuvent pas la récupérer. Il a publié un lien vers un article intitulé «Le meurtre de Jeremy Corbyn» et a déclaré (dans toutes les capitales) «c’est la vérité que Keir Starmer ne veut pas que vous lisiez et partagiez». Où sont les SBS lorsque vous en avez besoin?