ir Ian McKellen a révélé qu’il avait commencé à peindre suite aux encouragements de Dame Judi Dench, alors que d’autres stars, Dame Maggie Smith et Sir Derek Jacobi, parlaient de leurs verrouillages.

Sir Ian a traité hier soir un événement en ligne, organisé par Sir Kenneth Branagh pour la charité Acting for Others, avec son «premier autoportrait» et une peinture d’un merle. «J’utilise de la peinture acrylique, ce qui est très facile car tout se dissout dans l’eau», dit-il.

«Je copie essentiellement des choses pour le moment», a-t-il poursuivi. «J’attends avec impatience le moment après le vaccin où je pourrai aller m’asseoir en face de mon chevalet et peindre ma maison de l’extérieur».

(Robbie Griffiths)

Dame Judi a déclaré qu’elle avait envoyé à Sir Ian un cadeau de «premier prix» pour célébrer ce passe-temps. Dame Maggie Smith n’a «absolument rien fait de constructif» si ce n’est de regarder les mystères du meurtre. «Cela a été absolument épouvantable», a-t-elle admis. Sir Derek a dit qu’il avait jardiné, lu et promu le chien. «Je n’ai vraiment pas appris à cuisiner ou à tricoter», dit-il.

For One Knight Only a gagné 300 000 £ pour aider la communauté des acteurs et continue de collecter des fonds grâce aux enchères en ligne.

Sir Elton: Watford m’a gardé terre à terre

(Sir Elton John / Alamy Banque D’Images

SIR Elton John dit que son temps en tant que président du club de football de Watford l’a aidé à rester «ancré».

“Les gens qui vont au football, ils vous diront la vérité et les fans diront, vous savez,” je n’aime pas votre nouveau record “, a-t-il dit.

Hier soir, au festival littéraire de Hay Winter Weekend, il a ajouté avec un sourire: «La passion des foules et les choses horribles qu’ils ont dites à mon sujet faisaient partie intégrante et c’était tout simplement merveilleux.

Sophonie: Covid de près a l’air maléfique

(Archives PA / Images PA)

Le poète Benjamin Zephaniah dit que bien qu’il soit généralement prêt à manifester, les gens qui disent que le coronavirus est un «canular» sont «vraiment bizarres». Non seulement il a vu des membres de sa famille souffrir, mais il a vu le virus au microscope et «vous pouvez voir ses petites griffes», a déclaré Zephaniah au podcast d’Adam Buxton. «Si vous aviez dit à un graphiste de bandes dessinées,« concevez un virus maléfique qui va conquérir le monde », c’est ce qu’il aurait fait.»

Fox trouve que son fils ne se lève pas toujours

(Laurence Fox / Dave Benett)

Laurence Fox s’est vantée hier de briser le verrouillage en invitant un «grand groupe» pour le déjeuner du dimanche. «Nous nous sommes embrassés, avons mangé, parlé et remis le monde en ordre.» Ce matin, le tweet de Fox a tellement mis en colère son collègue acteur Mark Dexter qu’il a révélé: «J’étais une fois contre lui pour un rôle à la télévision américaine – pour jouer le fils du personnage de James Fox. James Fox est le vrai père de Laurence. Il semble que Laurence n’a pas convaincu en tant que son fils. Dexter ajoute le kicker: “Je l’ai compris.”

Asperger est un cadeau, dit Numan

(Ben Pruchnie / .)

Gary Numan dit qu’il considère son Asperger comme «un cadeau plutôt qu’un problème de santé mentale», ajoutant: «Si je devais avoir ma vie à nouveau, je choisirais de tout recommencer.» Le musicien, dont les succès comprenaient Cars et Are Friends Electric? a expliqué qu’être autiste, c’est comme avoir «un chasse-neige massif sur le devant de mon visage». Il a poursuivi: “Cela fait sortir les choses du chemin … Je suis capable de pousser la charrue dans cette émotion et de la déplacer d’un côté.” Numan, s’exprimant au Hay Festival hier soir, a admis que «le seul inconvénient est que je ne suis pas particulièrement doué pour interagir socialement».

SW1A

(Parlement TV)

Le député conservateur Andrew Bridgen admet qu’il est «plus qu’un observateur intéressé des élections américaines», comme il ajoute aux complots autour de la victoire de Joe Biden. Écrivant dans The Pavlovic Today, il dit: «Il semble y avoir un grand nombre d’irrégularités dans les résultats.» Il marque alors Biden «un canard boiteux». Oh cher.

Richard Holden, un député conservateur du Nord-Est, fait la publicité d’un «chef de cabinet» au son grandiose. Holden n’est, pour le moment, qu’un député d’arrière-ban – comme il l’a été depuis son élection en décembre de l’année dernière. Étant donné que le rôle consiste à superviser ses bureaux, peut-être que quelqu’un a regardé un peu trop de drames politiques.