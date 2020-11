S

tanfords, la librairie de voyage emblématique de Londres, a été «complètement submergée» par la réaction à son crowdfunder, ce qui pourrait lui éviter de faire faillite.

“Nous avons été absolument sidérés”, a déclaré le directeur général Vivien Godfrey au Londoner, ajoutant qu’avant “nous ne pouvions pas voir la lumière au bout de ce grand tunnel noir”.

Stanfords, qui négocie depuis 1853, a commencé la page le mois dernier, dans le but de lever 120 000 £, ce qui la maintiendrait jusqu’en mars. Il a maintenant levé plus de 95 000 £, avec 41 jours à faire.

Mme Godfrey a expliqué que cet objectif avait été fixé avant l’annonce du verrouillage, ce qui rendait les choses plus difficiles car avec les déplacements limités, «la demande venait de tomber au sol».

«Je me sentais encore plus inquiète … extrêmement déprimée et misérable», a-t-elle déclaré. Mais parallèlement au crowdfunder, la nouvelle du vaccin Pfizer l’a laissée, ainsi que l’industrie, «extatiques».

Une série d’auteurs de haut niveau ont soutenu Stanfords. Plus tôt cette année, Robert Macfarlane l’a salué comme «à la fois une librairie et un tapis magique».

Mme Godfrey a ajouté que l’un des avantages du verrouillage était une augmentation des commandes en ligne, car les lecteurs ont fait beaucoup de «déplacements en fauteuil». Bientôt, nous pourrons peut-être refaire la vraie chose.

Le crowdfunder de Stanford peut être trouvé ici.

La vérité est que mon chien Nigel était épais, dit Don

(

Nigel de Monty Don

)

Monty Don dit que la vérité à propos de son défunt chien bien-aimé Nigel, à gauche, était qu’il était «épais». S’adressant à Griefcast, il a déclaré que les fans avaient du mal à accepter que les profondeurs cachées du retriever n’étaient qu’un “placage”. «Ils pouvaient supposer qu’il était maladroit, mais dire qu’il était« épais »n’était pas le bon mot (même si c’était absolument le bon mot).»

West et sa femme “ sont de retour et ont l’intention de rester ensemble ”

(

Dominic West et Catherine FitzGerald

/ Mark Giddings)

Est-ce fini pour Dominic West et Catherine FitzGerald? Peut-être pas, entend le Londonien. Un proche associé du couple, à droite, nous dit: «Dom et Cat sont très ensemble et ont l’intention de le rester très longtemps». Il a été rapporté que d’autres prétendant être amis avaient dit que leur mariage était “comme terminé” après ces photos de West se rapprochant de son collègue acteur Lily James. Désormais, une source vise celui qui a informé la scission, nous disant «qu’ils doivent être fusillés».

Rowland est comme un ange – j’ai couru, dit BLK

(

Ray BLK

/ Dave Benett)

Ray BLK dit qu’elle a essayé de fuir sa collègue chanteuse Kelly Rowland à Los Angeles l’année dernière parce qu’elle était tellement débordée. «Mme Rowland était assise là, ressemblant à un ange. Sa peau est si lisse; Je ne pense pas avoir vu une peau aussi lisse avant », a déclaré le musicien. Elle a dit à NME qu’elle avait eu «un moment» et a tenté de s’échapper. Heureusement, Rowland l’a bien géré: «Elle est comme, ‘Girl, comment tu essaie de me quitter?’” Heureusement, ils ont adouci les choses et “ont écrit une très belle chanson ensemble”. Star a frappé.

SW1A

(

Mary Wollstonecraft honorée avec une statue

/ GETTY)

Diane Abbott, dont la circonscription abrite la sculpture très critiquée de Mary Wollstonecraft, dit que l’œuvre est «une occasion perdue». Le député travailliste nous dit que «la minuscule figure féminine brillante … se compare mal à la statue de Millicent Fawcett sur la place du Parlement. Ce statut retient l’attention et vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur elle pour partir en pensant qu’elle devait être une figure importante et imposante. »Elle ajoute:« Je suppose que c’est une bonne chose que l’art suscite une conversation, mais j’avais tellement hâte de voir la statue. »

Lee Cain, le directeur des communications de Downing Street qui a démissionné hier soir, a reçu le jugement ultime – le verdict de Ken Clarke. Le grand conservateur a raconté hier soir à l’émission Peston d’ITV de Cain, qui s’est déguisé en poulet en 2010 pour harceler les hauts conservateurs: «Je ne l’ai rencontré que des années auparavant, quand il m’a poursuivi habillé en poulet … [he] semblait un poulet assez décent à l’époque. L’épitaphe qu’ils voulaient tous.