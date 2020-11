je

C’est la bataille des revues littéraires aisées. Un article du dernier numéro de la London Review of Books est entièrement consacré à son rival le Times Literary Supplement et prétend que le TLS «souffre de problèmes de santé à long terme», tout en jetant un coup d’œil à un éditeur récent.

Le critique littéraire Stefan Collini écrit qu’après le départ récent du «rédacteur en chef très respecté», «d’autres employés de longue date sont licenciés, au milieu de rumeurs de pertes insoutenables».

Collini distingue également Stig Abell, l’ancien rédacteur en chef du Sun qui a rejoint le TLS en 2016 en tant que rédacteur en chef et est parti cette année pour travailler pour Times Radio. «Ses modifications du contenu… ont été considérées par certains observateurs comme une menace pour l’identité du journal», écrit Collini, ajoutant qu’Abell avait été nommé «à la surprise générale» et qu’il avait apporté des modifications à un éditeur précédent «était sceptique à propos de près d’un siècle. depuis”.

Mais Abell a balayé les critiques en disant au Londoner: «J’ai adoré faire partie du TLS et j’ai fait de mon mieux pour honorer ses traditions tout en le gardant face à l’avenir.

Il a dit que Collini était «un très bon écrivain sur la littérature du passé» et avait droit à son point de vue.

Le TLS a été approché pour commentaires.

Les biographes défendent Harry contre le plaidoyer de la couronne de cénotaphe

(PA)

La biographe du duc et de la duchesse de Sussex, Carolyn Durand, a lancé une défense acharnée du couple après avoir confirmé que le palais de Buckingham avait bloqué la demande de Harry pour qu’une couronne soit déposée en son nom au cénotaphe du Souvenir dimanche. Elle soutient que servir en Afghanistan signifie que le duc «a sans doute fait plus pour la communauté militaire» que n’importe quel royal après la reine. Le co-auteur de Finding Freedom de Durand, Omid Scobie, était d’accord, disant que «tout cet incident semble inutilement irrespectueux et méchant».

L’ancien rédacteur en chef du Financial Times, Lionel Barber, a appelé à un remaniement de la couverture électorale après que les sondages aient «complètement faux» la course américaine de la semaine dernière. S’exprimant lors d’un événement Tortoise pour ses mémoires The Powerful and the Damned, Barber a qualifié le scrutin de «malédiction». Il a poursuivi: «Les sondages sont profondément imparfaits et nous devons y prêter beaucoup moins d’attention». Open season sur les whizzes de données.

La star de la comédie musicale Elaine Paige, qui a accueilli la nuit dernière West End Woofs, un événement pour les chats et les chiens des refuges à la recherche d’une maison, nous dit que c’est la meilleure façon d’obtenir un animal de compagnie. Paige, qui a joué dans Cats, a également expliqué que son terrier de West Highland s’appelle Tugger après Rum Tum Tugger de Cats, mais n’apprécie pas tout à fait l’ironie, malgré sa prodigieuse maîtrise du langage. «Tugger, comme beaucoup de chiens, avait un grand vocabulaire et si jamais je prononçais le mot« chat », il deviendrait fou», dit-elle, mais quant aux origines de son propre nom, «il n’a jamais vraiment apprécié». Peut-être mieux ainsi.

SW1A

(PA)

Neil Kinnock se donne «un petit câlin» à chaque fois qu’il pense à la victoire électorale de Joe Biden, nous dit-il. La copie d’un discours du leader travailliste de l’époque a mis fin aux espoirs présidentiels de Biden en 1988. Le pair gallois a loué l’oratoire actuel de Biden pour son «calme, dignité et sagesse» ainsi qu’une ligne sur les États-Unis, qu’il a appelé «une beauté». Lord Kinnock ne s’attend pas à une convocation à l’équipe de Joe, car il pense que le président élu «se débrouille très bien tout seul». Il nous reste encore du temps…