Avec l’univers cinématographique Marvel, l’autre franchise à laquelle Disney a accordé plus d’importance après son acquisition en 2012 est Star Wars. Pour cette raison, il a sorti cinq films à ce jour: The Force Awakens (JJ Abrams, 2015), Rogue One (Gareth Edwards, 2016), The Last Jedi (Rian Johnson, 2017), Han Solo (Ron Howard, 2018) et La montée en puissance de Skywalker (Abrams, 2019); et une série télévisée: Le mandalorien (Jon Favreau, depuis 2019), dont nous avons déjà eu l’occasion de voir la première saison et dont lance aujourd’hui le deuxième sur Disney Plus.

L’esprit du western revient à The Mandalorian avec l’inconnu obsédant qui arrive dans une ville suspecte et une scène de saloon très intéressante

Les huit premiers chapitres mettant en vedette un chasseur de primes mandalorien (Pedro Pascal) dont on ne nous a pas dit le nom, Din Djarin, jusqu’à «Redemption» (1×08), nous ont également présenté le charmant petit Baby Yoda et d’autres personnages comme Carasynthia Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl Weathers); et un argument sur le grand intérêt de certains sherifalts de l’Empire maléfique en déroute pour le charmant petit bébé aux oreillesPeut-être précisément à cause de quelque chose lié à l’empereur Sheev Palpatine (Ian McDiarmid), également connu sous le nom de Dark Sidious.

Le début de Chapitre “Le maréchal” (2×01) nous fait hausser les sourcils par l’aspect de l’environnement urbain dans lequel se trouvent Din Djarin et Baby Yoda, si proche de celui de nos villes terrestres. Oui la présence immédiate de graffitis peut signifier qu’ils sont si pertinents comment les affiches de la saison nous invitent à réfléchir et que l’hypothèse que nous verrons ici Sabine Wren, une autre mandalorienne, est vraie. La partition de ce début, en revanche, semble l’une des plus expérimentales et loin de l’habituelle que le suédois Ludwig Göransson ait composée pour The Mandalorian, ce qui répond à la raison pour laquelle Favreau, qui dirige l’épisode, voulait avoir la.

“The Marshal” (2×01) nous frappe avec l’impact d’une énorme surprise, le museau, du genre pour lequel nous manquons l’étrange taco

Après le prologue, avec une chorégraphie de combat courte mais satisfaisante Ceci est suivi d’un rappel que notre chasseur de primes préféré – Boo Boba Fett – ne plaisante pas, nous avons découvert ce que nous avons manqué en entendant la chanson titre dans les titres. Alors commencez aussi les retrouvailles avec les décors et les personnages de la première saison et au-delà, la tendance à inclure les détails humoristiques à quel point nous connaissons la saga Star Wars et l’esprit des retours occidentaux, dont nous avons tant parlé en analysant The Mandalorian, avec une scène aussi typique du genre que celle de l’étranger inquiétant qui arrive dans une ville suspecte.

Et le très intéressant avec lequel l’action continue dans le salon, noyé dans cet esprit, nous frappe avec l’impact d’une énorme surprise, le museau, du genre pour lequel l’étrange taco nous échappe, arrangé pour un effet si inévitable; et se termine par un “que diable …?” sortant de notre bouche à cause d’une créature comme Tremors (Ron Underwood, 1990). De plus, le traitement qui est mis en place ici nous rappelle une dynamique très particulière de “The Child” (1×02) qui se combine plus tard avec celle de “Sanctuary” (1×04): Le mandalorien respecte ses propres caractéristiques avec des exercices de cohérence comme celui-ci.

Impossible de ne pas se souvenir de la série Justified: Raylan’s Law en raison du rôle de Timothy Olyphant dans “The Marshal”

Impossible de ne pas se souvenir, en revanche, de la série télévisée Justified: Raylan’s Law (Graham Yost, 2010-2015) en raison du rôle de Timothy Olyphant (Snowden) dans «The Marshal», un clin d’œil très agréable. Mais on aurait aimé que Baby Yoda se démarque un peu plus. Ce que l’on apprécie également, c’est que la résolution de cette aventure n’est pas aussi simple qu’elle pourrait l’être, comme son dernier rebondissement, dont on peut s’attendre à voir les conséquences dans un autre épisode; et la scène de clôture, qui récupère un mystère menaçant de “The Gunslinger” (1×05) qui a dû être ramassé par le nez. Bonne chasse, commandement.

