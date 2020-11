La séquence avec laquelle il commence le chapitre “Les Jedi” (2×05) de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), le prologue du même, est impressionnant tant dans son cadre que dans son exécution audiovisuelle et la charge dramatique qu’il réalise, et vous n’avez donc à envier absolument rien à aucun des films qui ont marqué depuis plus de quatre décennies la saga à succès Star Wars, disponible en intégralité sur Disney Plus, ainsi que cette série mettant en vedette le chasseur de primes Din Djarin (Pedro Pascal) en compagnie du petit Baby Yoda.

La séquence d’ouverture est impressionnante dans son cadre, son exécution audiovisuelle et sa charge dramatique, et elle n’a rien à envier aux films.

S’il y avait déjà un retour tant attendu dans “The Marshal” (2×01), qui avait déjà été aperçu dans “The Gunslinger” (1×05), ici offrez-nous la traduction du cinéma d’animation en images réelles d’Ahsoka Tano (Rosario Dawson), que nous avons rencontré dans le film The Clone Wars (Dave Filoni, 2008), qui a beaucoup été prodigué dans sa série homonyme (George Lucas, 2008-2020) et dans Rebels (Simon Kinberg, Carrie Beck et Filoni, 2014-2018), déjà mentionnée dans «The Heiress» (2×03) et dont nous avons entendu la voix à un moment fondamental de The Rise of Skywalker (JJ Abrams, 2019).

Disney Plus

Dans les douze épisodes précédents de The Mandalorian, la seule chose liée aux Chevaliers Jedi, il y en a des mentions, la Force et des exemples des capacités de Baby Yoda lors de son utilisation plus ou moins drôle ou sensationnelle. Et l’apparition spectaculaire d’Ahsoka Tano, ancien Padawan d’Anakin Skywalker (Hayden Christensen), dans “The Jedi” suppose l’introduction définitive de ce type de personnages dans la série. Un sabre laser lumineux de ceux qui les caractérisent pourtant, on pouvait déjà le voir à la fin de “Redemption” (1×08), mais cela ne nous empêche pas d’aimer à contempler comment elle utilise le sien avec une telle maîtrise.

L’atmosphère oppressante, avec son paysage inhospitalier de réminiscences gothiques, sa ville orientalisée et le joug tyrannique, est quelque chose de nouveau dans l’agitation constante qu’elle provoque.

Jon Favreau (Le Roi Lion) et son équipe, sous la direction de Dave Filoni (Avatar: Le dernier maître de l’air) dans ce cas, continuent de profiter de l’adorabilité de Baby Yoda. Oui les révélations ultérieures sur le nain aux longues oreilles sont si inattendues qu’elles ne peuvent que nous satisfaire. Mais l’atmosphère oppressante de la planète Corvus, avec son paysage inhospitalier, rappelant le gothique, sa ville orientalisée et le joug tyrannique de Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), est aussi quelque chose de nouveau dans l’agitation constante qu’elle provoque, alimentée par la partition opportune de Ludwig Göransson (Principe).

Disney Plus

La rencontre de Din Djarin et Ahsoka Tano peut être qualifiée de mythique en soiNon pas parce que leur première scène ensemble est particulièrement mémorable, mais parce que le Jedi a déjà atteint une telle catégorie pour sa carrière dans la série animée de Star Wars et du protagoniste chasseur de primes de The Mandalorian, vous ne le souhaitez pas, il l’a également assumé en très peu de temps . Et, si ses motivations sont chargées de héritage narratif des trilogies cinématographiques, son irruption dans la ville nous ramène l’arôme du western, comme le duel ultérieur du Mandalorien et ses coups rapides.

L’irruption dans la ville nous ramène à nouveau l’arôme du western, comme quelques duels ultérieurs

De la même manière, celui auquel Ahsoka Tano est confronté ne peut s’empêcher de nous rappeler tous ceux que nous avons vus dans les films Star Wars, une tradition de la franchise galactique qui ne devrait en aucun cas être privée dans The Mandalorian, et c’est pourquoi il le fait. Et c’est dans “The Jedi” pour finir quand on vérifie, non seulement le poids des tragédies avec lesquelles le public a souffert dans la saga, mais aussi la grande connexion émotionnelle entre Din Djarin et l’adorable Baby Yoda, ou Grogu de cette aventure, au point que parvient à nous déplacer. Un grand épisode, en somme.

Disney Plus

L’article «The Mandalorian» 2 × 05: les connexions émotionnelles et l’héritage narratif de «Star Wars» a été publié dans Explica.co.