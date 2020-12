Monologue de Din Djarin (Pedro Pascal) dans la première scène de “La tragédie” (2×06), Le chapitre Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019) récemment publié sur Disney Plus, se sent répétitif car ce qu’il dit sont de vieux mots sur des choses que Baby Yoda et le spectateur savent déjà. Et l’échantillon des compétences du petit garçon est d’insister sur ce que nous avons vu de lui dans “The Siege” (2×04) et, plus précisément, “The Jedi” (2×05). Peut-être que cela peut être vu comme une tentative crédible de justifier ou même de se convaincre que ce qu’il va faire est le plus complet de la part de notre chasseur de primes, mais cela ne change pas. le sentiment de répétition.

Pour la gloire de ‘Star Wars’ dans ‘The Mandalorian’

Ce qui vient ensuite est une démonstration irréfutable de la connexion de Grogu à la Force, et deux retours très inattendus. Les deux pourraient être hors de propos dans un endroit si éloigné de la planète Tatooine, mais cette circonstance n’entre pas dans le domaine de l’incroyable. De plus, le statut mythique de l’un d’eux pour la gloire de Star Wars dans Le Mandalorien est souligné même dans la partition de Ludwig Göransson (Tenet). Cependant, malgré ses références directes aux événements survenus dans Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983) et Attack of the Clones (George Lucas, 2002), sa présence ne parvient pas à nous étonner au début.

Le statut mythique d’un personnage réapparu pour la gloire de Star Wars dans The Mandalorian est souligné même dans la musique de Ludwig Göransson.

Pas comme Ahsoka Tano le fait dans chacune de ses scènes de “The Jedi”, du moins. Heureusement, cet énorme handicap s’estompe rapidement avec l’arrivée intempestive de stormtroopers agaçants sous Moff Gideon (Giancarlo Esposito), lorsque le combat contre eux commence. Parce que ce retour légendaire brille dans The Mandalorian avec chorégraphie sans précédent pour le personnage, ce que nous n’avons jamais envisagé de cette manière. Et le réalisateur Robert Rodríguez le filme avec une perspective particulière, celle des plans, des va-et-vient de la caméra et des ralentissements qui accentuent sa brutalité habile.

Le bon réalisateur pour ce chapitre

Robert Rodríguez roule son combat avec des plans, des va-et-vient de la caméra et des ralentissements qui accentuent sa brutalité habile

Tout cela nous indique que le cinéaste texan était idéal pour faire face à l’aventure de ce chapitre. Il semble clair qu’une filmographie aussi négligeable que la sienne ne sert pas à garantir qu’un projet de film atteigne un port minimalement acceptable. Films comme From Dusk Till Dawn (1996), Sin City (Sin City) [2006] ou Grindhouse: Planet Terror (2007) parlent d’eux-mêmes à cet égard. Et son expérience avant The Mandalorian dans la série télévisée est mince. Quelques épisodes dans Matador (Jay Beattie, Dan Dworkin, Andrew et Roberto Orci, 2014) et sept de sa série de vampires sur le premier film mentionné (2014-2016).

Mais ce qui l’indiquait comme un candidat opportun pour siéger à la présidence du réalisateur dans un chapitre de “The Tragedy” (2×06) est sa capacité à créer des scènes d’action avec la solennité emphatique de cette classe. Et Jon Favreu (Le Roi Lion) a déjà pris soin de le faire s’accrocher à ses excès habituels, indignes du Mandalorien. C’est ici, par contre, que l’on peut affirmer que le retour de celui qui apparaît dans “The Gunslinger” (1×05) et, surtout, dans “The Marshal” (2×01) s’est produit avec toute la loi. Et le revoir dans son look classique est un vrai régal.

Coeur dans un poing

Le retour du personnage mythique s’est produit avec toute la loi, et le revoir avec son apparence classique est une vraie joie

Non seulement à cause de quelque chose de relativement frivole comme son apparence, mais parce qu’il est lié de manière essentielle à la facilité avec laquelle il opère dans les confrontations. Et, après le précédent spectacle à visage nu, le gars revient pour lui rendre hommage. Même ainsi, ni lui, ni son compagnon droitier ni Din Djarin ne peuvent les empêcher de se produire. les événements effrayants qui nous déchaînent dans la dernière ligne droite extrait de “The Tragedy” (2×06). Dont le titre n’est pas accidentel, bien sûr. Et maintenant, nous sommes avec nos cœurs dans un poing pour ne pas connaître les conséquences de cela dans Le Mandalorien.

