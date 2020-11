Il s’agit d’un non-stop sur les œufs de Pâques inclus et d’autres références au riche cosmos de Star Wars dans la série The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), qui a sorti sa deuxième saison sur Disney Plus. Si ce n’était pas plus que suffisant pour nous avoir laissé pétrifiés de voir que Cobb Vanth (Timothy Olyphant) porte l’ancienne armure d’un personnage classique comme Boba Fett (Temuera Morrison) et que le chasseur de primes lui-même a jeté un coup d’œil dans la dernière scène, maintenant nous apprenons que l’un des moments du chapitre “The Marshal” (2×01) est un clin d’œil à un jouet raté de la saga galactique.

Cobb Vanth se penche dans “The Marshal” (2×01) et tire une fusée à partir de l’appareil que l’armure de Boba Fett a sur le dos

À quelques reprises au cours de l’épisode surprise, Cobb Vanth se penche et tire une roquette à partir de l’appareil que l’armure susmentionnée a à l’arrière, contre le Collectif minier qui fuit la ville et pour blesser le dangereux dragon krayt qui menace la survie de ses habitants. Bien sûr, cet accessoire figurait déjà sur l’armure originale de Boba Fett, mais la première scène dans laquelle il est porté par le personnage occidental joué par Timothy Olyphant est d’un esprit comique kaffirien, et rend hommage à un prototype de chasseur de primes de la société Kenner qui n’a jamais été vendu.

En juin de cette année, l’un des prototypes de jouets est apparu sur eBay avec un prix de départ de 225 000 $.

Comme Sarah Bea Milner l’a raconté sur ScreenRant en 1979, «le jouet il a été conçu avec un mécanisme de tir de fusée à l’arrière; cependant, les problèmes de sécurité ont conduit Kenner à abandonner ce plan. et lancez plutôt une version avec une fusée stationnaire. ” Il n’y a que “quelques dizaines” de ce prototype aujourd’hui, et en juin de cette année, l’un d’eux “est apparu sur eBay avec un prix de départ de 225 000 $”. Personne ne peut donc trouver étrange que Jon Favreau ait décidé de donner aux téléspectateurs de The Mandalorian ce clin d’œil sur le jouet le plus précieux pour les collectionneurs de Star Wars.

