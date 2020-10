Si vous recherchez certaines des implications plus larges de la première saison de The Mandalorian dans la nouvelle première, maintenant diffusée sur Disney Plus, vous serez probablement déçu. Vous n’apprendrez rien sur le «sabre noir» manié par Moff Gideon (Giancarlo Esposito) ou plus sur Din Djarin, le mandalorien éponyme (Pedro Pascal) que vous ne le faites déjà. Son objectif cette saison est simple: amener The Child («Baby Yoda» à tout le monde en ligne) à son peuple. Et pour trouver la maison de l’enfant, Djarin a besoin de trouver d’autres Mandaloriens.

C’est-à-dire que la deuxième saison de The Mandalorian commence de la même manière que la première: un homme masqué arrive en ville à la recherche de quelqu’un. Au lieu de sa carrière, il trouve des problèmes, ce qui est un énorme casse-tête pour lui mais un immense plaisir pour nous. C’est, en d’autres termes, toujours un western avec des Landspeeders au lieu de chevaux. Et même si cela a le potentiel d’être beaucoup plus que cela, faire ce changement serait une erreur car The Mandalorian est meilleur quand il se penche loin de Star Wars.

Malgré tout, le voyage de Djarin l’amène dans un lieu familier: Tatooine, la planète la plus célèbre de Star Wars. Là, Djarin ne trouve pas un autre Mandalorien mais quelqu’un du nom de Cobb Vanth. Vanth est remarquable pour deux raisons: d’abord, parce qu’il porte l’armure de Boba Fett, et deuxièmement, parce qu’il est joué par Timothy Olyphant, un homme qui semble trop beau pour Star Wars. Je me rends compte que Star Wars a également présenté Harrison Ford et Oscar Isaac, des hommes qui sont techniquement trop beaux pour exister, mais cela me semble vrai. (C’est peut-être simplement parce qu’Olyphant sourit tellement. Ce n’est pas une plainte.)

Naturellement, notre mandalorien veut des réponses de Cobb Vanth – sur l’armure, pas sur le fait d’être beau – et Vanth est prêt à lui en donner, à condition qu’il aide avec quelque chose appelé Le Grand Dragon. La séquence ne ressemble à rien de ce que j’ai vu dans Star Wars auparavant, et elle règne.

Alors oui, c’est essentiellement la première: bref sur la tradition et gros sur la chasse au dragon. C’est une belle ouverture propre qui vous rappelle à quoi sert la série – garder les choses petites – mais elle joue également avec les attentes, ce à quoi chaque série doit faire face au début d’une deuxième saison. Et The Mandalorian doit lutter avec cela plus que la plupart des autres, car Star Wars est un code pour la nostalgie.

Avec la trilogie de suite terminée et aucun nouveau film Star Wars sur la carte, le spectacle est Star Wars. C’est la seule nouvelle propriété filmée en production. Pour cette raison, la série doit équilibrer le désir naturel d’aller plus grand dans une deuxième saison avec les attentes d’un énorme fandom pour ce qu’un nouveau Star Wars devrait avoir.

En plus de cela, c’est toujours la principale raison de s’inscrire à Disney Plus, ce qui signifie qu’il doit rester actif jusqu’à ce que d’autres émissions arrivent pour partager ce poids. Il y a des indications que The Mandalorian pourrait satisfaire tous ces désirs dans les semaines à venir, mais je ne suis pas sûr que cela ferait un meilleur spectacle. Rien dans les neuf épisodes qui ont été diffusés n’indique qu’il devienne une épopée de Game of Thrones soigneusement construite où beaucoup dépend de la finale – ce qui, pour être clair, est une bonne chose. C’est juste un spectacle qui, pour le moment, semble construit pour se frayer un chemin indéfiniment à l’horizon. Un jour, il pourrait disparaître de la vue, mais ce jour-là n’est pas aujourd’hui.

La tension entre le désir du Mandalorien d’être un occidental et le fardeau de son pedigree Star Wars est l’une des choses les plus intéressantes à son sujet – en particulier la façon dont il refuse de répondre aux tropes de sa famille. Le dialogue libre et l’absence de combats aériens dans l’espace et de Jedi sont les caractéristiques du spectacle et sont ce qui le rend amusant à regarder et toujours accessible. C’est l’un des rares morceaux de télévision événementielle qui se délecte de la narration épisodique.

En 2020, c’est la chose la plus surprenante à propos de The Mandalorian: il n’est pas encore intéressé par la promotion d’une série dérivée, pour approfondir la mythologie complexe de Star Wars avec des rebondissements et des matériaux supplémentaires. Cela va changer, et probablement bientôt. Mais pour le moment, ce n’est qu’une collection d’histoires sur la fois où un Mandalorien est venu en ville, et aussi longtemps que cela sera, cela se sentira étrange et nouveau.