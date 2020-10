Pour la saison 4 de The Masked Singer, l’émission a, une fois de plus, placé les concurrents dans trois groupes distincts – A, B et C.Pendant la saison 3, l’émission a alterné entre les trois groupes pendant les premières semaines de la compétition. Bien que, pendant la saison 4, les quatre premières semaines de la compétition n’aient présenté au public que les groupes A et B, ce qui a amené certains fans à se demander où se trouvaient les candidats du groupe C – Brocoli, Méduse, Lèvres, Champignon et Monstre Squiggly -.

On ne sait pas exactement pourquoi l’émission a retardé la présentation de son public au groupe C.Mais, à la fin du quatrième épisode, qui a été diffusé mercredi soir, l’animateur Nick Cannon a assuré aux téléspectateurs que les téléspectateurs auront enfin la chance de voir des gens comme Broccoli, Lips, Squiggly Monster, Mushroom et Jellyfish dans l’épisode du 21 octobre. À l’heure actuelle, quatre célébrités masquées ont été évincées de la compétition – le dragon, Gremlin, la girafe et, plus récemment, Baby Alien. La cinquième célébrité qui sera éliminée de la compétition sera par la suite l’un des cinq membres du groupe C.

Puisque cette saison de The Masked Singer survient au milieu de la pandémie de coronavirus, l’émission a dû prendre des précautions de sécurité supplémentaires pour garder l’équipage, les juges et les célébrités masquées en bonne santé. Dans une interview avec Deadline, le producteur exécutif Craig Plestis a expliqué certains des nouveaux protocoles que la série doit suivre à l’ère du COVID-19. “Cela prend juste beaucoup plus de temps pour faire ces émissions, je dois être tout à fait honnête”, a noté Plestis. “Quelque chose qui ne prendrait qu’une heure lors d’une journée de production normale peut prendre cinq heures. Nous commençons beaucoup plus tôt le matin, et nous partons beaucoup plus tard que nous ne l’avons jamais fait lors de toute autre année où nous avons fait la série.”

Plestis a poursuivi en disant que ces nouveaux défis sont simplement le coût de production d’une émission pendant une pandémie mondiale. Mais, il a dit qu’ils «réussissent» et que ce sera une saison «merveilleuse». “Il va y avoir des réinventions de choses dont je ne veux pas dire que c’est à cause du COVID, mais c’est un peu influencé par ça”, a poursuivi le producteur. “Mais cela a créé des décisions que je suis heureux que nous ayons prises, qui peuvent en faire un spectacle encore meilleur, car nous avons dû être plus créatifs ce cycle, et avec ce que nous pouvons faire de notre temps. Je pense que cela a poussé tout le monde. nous, en tant que producteurs de la série, pour être encore meilleurs et plus créatifs. Je ne veux vraiment rien dire de positif sur la pandémie, mais cela nous a poussés à être de meilleurs producteurs créatifs dans l’ensemble, et vous allez le voir . “