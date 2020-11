Après que des pluies torrentielles aient perturbé le programme du matin, Casey a tiré un 65 sans bogey pour tenir la tête sur sept sous la normale, à deux coups de Webb Simpson et Xander Schauffele. Justin Thomas a également cinq sous, mais est l’un des nombreux joueurs qui devront terminer son premier tour vendredi en raison du retard météorologique.

Woods, quintuple champion des Masters, qui avait lutté pour la forme en 2020, a soudainement semblé ressuscité et aux commandes sur son terrain de jeu familier d’Augusta National alors qu’il cardait un quatre sous la normale 68, à égalité pour son meilleur tour d’ouverture du tournoi.

«C’était bon tout autour», a déclaré Woods après son premier départ sans bogey en 23 matches de Masters. “Je l’ai bien conduit, j’ai bien frappé mes fers et bien mis. Il n’y a vraiment rien, avec le recul, que j’aurais pu faire un peu mieux.”

Un retard de près de trois heures en raison de la foudre et de la pluie a forcé les joueurs à quitter le parcours 25 minutes après le départ des premiers groupes et a mis fin à tout espoir de terminer le premier tour jeudi compte tenu de la diminution de la lumière du jour de novembre.

Woods, dont la défense de sa cinquième veste verte avait déjà été suspendue pendant sept mois à cause de l’épidémie de COVID-19, a commencé à l’arrière neuf trois heures plus tard que prévu, mais ne semblait pas dérangé lorsqu’il a réussi un birdie aux 13e et 15e trous.

Il a presque atteint le 16e par trois où il est sorti du green avec un fanfaron familier après avoir tapoté de deux pieds pour un birdie, a livré une pompe de poing modeste après un birdie au par-quatre en premier et s’est fermé avec une chaîne de pars.

L’Anglais Casey, qui a terminé parmi les cinq premiers en 13 matches de Masters et a raté la coupe l’année dernière, a réussi le deuxième trou par cinq, son 11e, en route vers ses 65 ans.

Le Japonais Hideki Matsuyama, l’Anglais Lee Westwood, le Sud-Africain Louis Oosthuizen et le champion des Masters 2018 Patrick Reed étaient dans le club-house un autre coup de feu dans un groupe avec Woods.

“J’ai fait les bonnes choses quand j’en avais besoin”, a déclaré Casey. «Vous sortez rarement de ce terrain de golf, ça aurait pu être deux ou trois mieux, mais c’était un peu comme ça. Je ne veux pas être gourmand. Je suis très, très content de mes 65 ans.

Le favori du tournoi, Bryson DeChambeau, qui a maîtrisé Winged Foot avec son pilote à l’US Open de septembre pour remporter son premier majeur, a débuté le 9 arrière et a rencontré des problèmes à la normale 5 13 où il a cardé un double bogey.

Le numéro six mondial a répondu avec des birdies consécutifs à partir de la 15e par cinq et, après avoir échoué à monter et descendre pour la normale de 18 verges à la septième, a clôturé sa ronde avec deux birdies consécutifs pour une ouverture de deux sous la normale 70.

«Ce terrain de golf, autant que j’essaie de l’attaquer, il peut mordre», a déclaré DeChambeau. “J’ai essayé de prendre des risques aujourd’hui. Cela n’a pas fonctionné aussi bien que je le pensais, mais en fin de compte, je suis fier de la façon dont je me suis géré et terminé.”

Parmi les retardataires notables incapables de terminer leurs rondes figuraient le numéro un mondial Dustin Johnson, le numéro 3 Thomas et Rory McIlroy, qui a besoin d’une victoire cette semaine pour terminer la carrière du Grand Chelem des quatre majeures du golf.

Thomas a commencé avec trois birdies consécutifs et avait cinq sous sur 10 trous, Johnson avait trois sous après neuf et son partenaire de jeu McIlroy était à égalité.

