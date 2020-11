Keanu Reeves et le reste de la distribution et de l’équipe de The Matrix 4 auraient organisé une énorme soirée de clôture avec plus de 200 participants à Potsdam, en Allemagne, malgré les mesures strictes de verrouillage du pays contre les coronavirus. Ils auraient organisé la fête comme une scène de film pour éviter une limite de 50 personnes lors d’un verrouillage partiel de quatre semaines qui a commencé le 3 novembre. La fête aurait été baptisée “événement d’équipe de crème glacée”.

La fête s’est tenue au Studio Babelsberg à Potsdam, situé à l’ouest de Berlin, rapporte le journal allemand Bild, via Page Six. L’événement comprenait des pièces pyrotechniques, des spectacles de danse, un DJ et une piste de danse bondée. Il y avait même des stations de tatouage à l’intérieur des caravanes et des bars servant des boissons et une station de desserts. Reeves et sa petite amie, Alexandra Grant, ont tous deux été vus à la fête. Les réalisateurs du film, Lana et Lilly Wachowski, y seraient également.

“L’ambiance était exubérante”, a déclaré un invité à Bild. “Il y avait un rapide [COVID-19] tester pour tout le monde à l’avance. Tout le monde devait venir avec un masque, mais beaucoup ne l’ont pas porté plus tard. »L’invité a déclaré qu’il n’y avait« aucune instruction de réalisateur »donnée et que personne ne filmait, rapporte The Guardian.

Bianca Makarewicz, une porte-parole du studio, a défendu l’événement, affirmant qu’il faisait vraiment partie du film. “Selon la production, c’était le dernier jour du tournage. C’était une scène de célébration … Les exigences d’hygiène ont été respectées”, a déclaré Makarewicz à Bild. “La production a délibérément mis ce tournage avec de nombreuses personnes impliquées à la fin du tournage.”

L’Allemagne a entamé un verrouillage partiel le 2 novembre, le nombre de cas de coronavirus augmentant à nouveau dans le pays. L’ordre a fermé les bars, les restaurants et les théâtres, ainsi que les grands rassemblements. Les fêtes de 50 personnes maximum sont autorisées à Berlin et dans le Land de Brandebourg, mais les hôtes sont censés soumettre un “concept d’hygiène” et obtenir l’autorisation des autorités. Les clients doivent également suivre les directives de distanciation sociale et porter un masque lorsqu’ils ne mangent ni ne boivent. Le porte-parole de Potsdam a déclaré à Bild qu’aucun événement de fête n’avait été enregistré et que son département de la santé prévoyait d’examiner les photos du parti publiées par le média.

Warner Bros., qui distribue le film, n’a pas commenté la situation. Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson et Daniel Bernhardt reprennent tous leurs rôles de la série de films originale. Il s’agit du premier film d’action en direct de la franchise depuis The Matrix Revolutions en 2003. La production de The Matrix 4 a été suspendue à la mi-mars après le transfert du projet à Berlin. En mai, Variety a rapporté que le casting devait signer pour huit semaines supplémentaires de tournage. Le film devrait sortir en salles le 22 décembre 2021.